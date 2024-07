Setra TopClass Busvermietung in München bei OsaBus

OsaBus freut sich, seine neueste Leistung im Bereich der Busvermietung in München anzukündigen: die Vermietung von Setra TopClass Bussen.

Vor zwölf Jahren von Unternehmer Oskars Lusis gegründet, hat sich OsaBus von einem bescheidenen Dienstleister im Tourismussektor zu einer international anerkannten Marke der Busvermietung in München entwickelt. Mit einer Niederlassung in München bietet das Unternehmen Transportlösungen für große und kleine Gruppen an und festigt seinen Ruf in ganz Europa.

Als Antwort auf die steigende Nachfrage hat OsaBus kürzlich seine Flotte erweitert und modernisiert. Zu den neuen Ergänzungen gehören zwei hochmoderne SETRA S 517 HD-Überlandbusse, die jeweils 56 Sitze bieten. Diese Busse sind darauf ausgelegt, höchsten Komfort und Effizienz für größere Gruppen zu bieten. Für kleinere Gruppen hat OsaBus zwei Mercedes Sprinter mit 19 Sitzplätzen eingeführt, die eine ideale Lösung für intimere Reisebedürfnisse darstellen. Diese jüngste Flottenerweiterung stellt sicher, dass OsaBus eine breite Palette von Transportanforderungen abdecken kann, von Unternehmensveranstaltungen und Familienurlauben bis hin zu Gruppenreisen.

Das Engagement des Unternehmens für Exzellenz geht über die Flotte hinaus. Die Miete eines Setra TopClass Busses bei OsaBus garantiert ein reibungsloses und sicheres Reiseerlebnis. Jedes Fahrzeug wird von hochprofessionellen Fahrern betrieben, die bestens mit europäischen Routen und Zielen vertraut sind. Die Passagiere können sich entspannen und die atemberaubende Aussicht auf München und darüber hinaus genießen, ohne sich um Navigation und Verkehr kümmern zu müssen. Die Fahrer von OsaBus setzen alles daran, pünktliche Abfahrten und Ankünfte zu gewährleisten und das Reiseerlebnis durch Zuverlässigkeit und Ruhe zu verbessern.

OsaBus ist bekannt für seinen persönlichen Service, der auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist. Ob spezifische Abhol- und Bringpunkte, maßgeschneiderte Reisepläne oder besondere Arrangements für Veranstaltungen und Anlässe benötigt werden, OsaBus geht über das hinaus, um die Busvermietung in München so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

OsaBus ist ein Unternehmen in Europa, das sich auf die Vermietung von Charterbussen spezialisiert hat und sich für erstklassige Transportlösungen auf dem gesamten Kontinent einsetzt. Mit einer vielfältigen Flotte und einem Engagement für Exzellenz bietet OsaBus ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis für Einzelpersonen und Gruppen jeder Größe.

Firmenkontakt

OSA Bus GmbH

Laimdota Pleisa

Agnes-Bernauer-Straße 151

D – 80687 Munchen

+49 3319 0084 999



https://osabus.de/

