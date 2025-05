ServiceNow und UKG steigern die Produktivität und Effizienz von Beschäftigten mit agentenbasierter KI

Die KI-Lösungen von UKG können in die KI-Agent-Fabric von ServiceNow integriert werden, um die digitale Mitarbeitererfahrung zu modernisieren.

9. Mai 2025, LOWELL, Mass., and WESTON, Fla. – Auf der jährlichen Kunden- und Partnerveranstaltung “ Knowledge 2025“ von ServiceNow gaben UKG, ein führender Anbieter von KI-basierten SaaS-Lösungen für HR, Gehaltsabrechnung und Workforce Management, und ServiceNow, die KI-Plattform für die Transformation von Unternehmen, eine neue Zusammenarbeit bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Produktivität und Effizienz von Beschäftigten durch agentenbasierte KI zu steigern. Die KI-Lösungen von UKG, die auf UKG People Fabric basieren, werden in die neue AI Agent Fabric von ServiceNow integriert, um die digitale Mitarbeitererfahrung zu modernisieren. Dies geschieht, indem operative und administrative Aufgaben in den Bereichen Gehaltsabrechnung, Workforce Management und HR-Lösungen optimiert werden.

Die Auswirkungen von KI auf die Vereinfachung von Arbeitsprozessen und die Verbesserung der Ergebnisse reichen von Produktivitätssteigerungen bis hin zur Möglichkeit, die Arbeit an sich neu zu gestalten. Laut der Josh Bersin Company gibt es erste Hinweise, dass KI, die auf die Verbesserung bestehender Arbeitsplätze ausgerichtet ist, Produktivitätssteigerungen zwischen 15 % und 50 % erzielen und dass der Einsatz von KI-Agenten für einfache und komplexe Aufgaben zu Verbesserungen von über 300 % führen kann. UKG und ServiceNow teilen die Vision von optimierten, autonomen und KI-basierten Lösungen, die Mitarbeitende in allen Abteilungen entlasten, damit sie sich auf strategische Prioritäten konzentrieren, und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden steigern.

„Durch die Integration der KI-Agenten von UKG und ServiceNow in eine einzige, nahtlose Plattform ermöglichen wir es unseren Kunden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: sinnhafte Arbeit, Fortschritt und Ergebnisse“, so Jennifer Morgan, CEO von UKG. „Indem wir die Arbeit aller Beschäftigten produktiver und effizienter gestalten, helfen wir ihnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, damit Unternehmen vom Front Office bis zur Frontline erfolgreich sein können.“

„ServiceNow und UKG stellen den Menschen in den Mittelpunkt jeder Innovation, um bahnbrechende Erfahrungen in einer neuen Ära der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI zu schaffen“, sagte Bill McDermott, Präsident und CEO von ServiceNow. „KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, sich an Veränderungen anpassen und Werte schaffen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass jeder Mitarbeitende, jeder Kunde und jedes Unternehmen KI zum Nutzen der Menschen einsetzen kann.“

Optimierung von Arbeitsabläufen mit KI-Agenten

Die KI-Agenten von ServiceNow und UKG – die als Teil von AI Agent Fabric zusammenarbeiten – werden sowohl alltägliche als auch komplexe Aufgaben optimieren und so die geschäftliche Agilität und das Mitarbeitererlebnis in Branchen wie dem Einzelhandel, dem Gesundheitswesen und der Fertigung verbessern.

– Wichtige Momente für Mitarbeiter: Es gibt große und kleine Momente im Leben von Mitarbeitenden, die sich auf ihre Produktivität, ihr Engagement und ihr Leben außerhalb der Arbeit auswirken, darunter die Einarbeitung, Abwesenheiten, interne Stellenwechsel und Urlaubsanträge. Die KI-Agenten von ServiceNow und UKG arbeiten nahtlos und unsichtbar zusammen, um komplexe, systemübergreifende Aufgaben über eine einzige, einfache Oberfläche zu erledigen.

– Modernisierung der Gehaltsabrechnung: Manuelle Prozesse, isolierte Systeme und überlastete Teams können nicht mehr mit den sich ständig ändernden Steuergesetzen, Arbeitsvorschriften und Lohnvorschriften in verschiedenen Ländern Schritt halten, was eine genaue und schnelle Beantwortung von Mitarbeiterfragen erschwert. Die agentenbasierten KI-Lösungen von ServiceNow und UKG wurden entwickelt, um Beschäftigten Antworten in Echtzeit zu liefern und gleichzeitig die Gehaltsabrechnungsteams zu entlasten, damit diese sich auf strategische Projekte konzentrieren können.

– Lösungen für branchenspezifische Anforderungen: Der Schlüssel zur Bewältigung des dynamischen wirtschaftlichen Umfelds ist geschäftliche Agilität. Die Partnerschaft wird durch vernetzte KI-Agenten optimierte Funktionen für die Planung, Bedarfsprognose, Abwesenheits- und Zeitverwaltung für Frontline-Beschäftigte in verschiedenen Branchen bereitstellen. Beispielsweise können die KI-Agenten von ServiceNow und UKG Beschaffungsprognosen empfehlen auf der Grundlage von Mustern und historischen Daten sowie zukünftigen Szenarien wie Lieferunterbrechungen aufgrund von Produktionsverzögerungen.

„ServiceNow und UKG verfügen beide über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung transformativer Lösungen, die die Mitarbeiterleistung verbessern“, so Josh Bersin, Gründer und CEO von The Josh Bersin Company. „Diese strategische Partnerschaft, die eine Agent-to-Agent-Orchestrierung ermöglicht, bietet Unternehmen jeder Größe eine nahtlose und integrierte Möglichkeit, KI für Skalierbarkeit, Mitarbeiterproduktivität und Wachstum einzusetzen und zu nutzen.“

UKG stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Mit unseren Technologien für das Human Capital Management machen wir jede Organisation zu einer überzeugenden, positiven Arbeitgebermarke. Mehr als 80.000 Kunden weltweit schaffen mit unseren Lösungen für Payroll, Workforce Management und Culture-Cloud exzellente Arbeitsplätze für einzigartige Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden. Unsere Technologie mit künstlicher Intelligenz nutzt einen wertvollen Wissensschatz: die weltweit größte Sammlung von Mitarbeiter-, Arbeitsplatz- und Kulturdaten. So erhalten Organisationen detaillierte Einblicke, um fundierte Entscheidungen für das Personal und die Organisation zu treffen. Ein wichtiges Augenmerk legen wir dabei auf die Unternehmenskultur. Mit UKG haben Organisationen die Gewissheit, dass sie optimal in ihre Mitarbeitenden und in die Unternehmenskultur investieren. Mehr erfahren Sie auf ukg.de.

ServiceNow (NYSE: NOW) macht künstliche Intelligenz für jeden nutzbar. Wir halten Schritt mit der Innovation, um unseren Kunden zu helfen, Unternehmen aller Branchen zu transformieren, während wir gleichzeitig einen vertrauenswürdigen, menschenzentrierten Ansatz für die Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen beibehalten. Unsere KI Plattform für die Unternehmenstransformation verbindet Menschen, Prozesse, Daten und Geräte, um die Produktivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.servicenow.com/de

