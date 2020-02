Service zum Anfassen: Interlutions macht den „Tag mit Euronet“ erlebbar

Digitale Leadagentur entwickelt Landingpage für Leistungsportfolio der Euronet Software AG

Köln/Berlin/Hamburg, 18.02.2020 – Kundenservice rund um die Uhr: Seit über 30 Jahren unterstützt die Euronet Software AG Augenoptiker und Hörakustiker in den Bereichen Software und Marketing. Um Kunden das große Spektrum an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen anschaulich näherzubringen, entwickelte Interlutions gemeinsam mit der Marketingabteilung der Euronet Software AG die Landingpage „Der Tag mit Euronet“. Anhand einer animierten Uhr werden Kunden hier spielerisch durch das Leistungsportfolio des Unternehmens geführt.

„Von der Logoentwicklung über Kassensysteme bis hin zur Social Media Kommunikation: Euronet bietet Augenoptikern und Hörakustikern eine enorme Vielfalt an Lösungen für einen erfolgreichen Geschäftsalltag. Wie sie davon im Einzelnen konkret profitieren können, war für unsere Kunden in der Vergangenheit jedoch nicht immer gleich ersichtlich. Die neue Landingpage hat diese Herausforderung gemeistert, indem sie unsere Leistungen sowohl strukturiert als auch emotional erlebbar macht“, so Robert Gaulke, CEO der Euronet Software AG.

Kern des Konzepts von Interlutions war die Frage: Mit welchen Problemen sind Augenoptiker und Hörakustiker konfrontiert und wie kann Euronet dabei helfen? Auf dieser Basis entwickelte die digitale Leadagentur eine Struktur, die sich an einem typischen Tagesablauf orientiert und so für den Nutzer leicht nachvollziehbar ist. Passend dazu ist das visuelle Zentrum der Landingpage eine animierte Uhr, von der aus man sich über einzelne Leistungsbausteine wie Terminorganisation, Websitegestaltung etc. informieren kann.

Für die Umsetzung der Uhr setzte Interlutions auf die Kombination einer logikbasierten Greensock-Animation mit dem React Framework. Dies ermöglicht, dass die Uhrzeit passend zur jeweiligen Richtung, in die man den Uhrzeiger dreht, auf- bzw. absteigt. Des Weiteren können so auch die Übergänge der einzelnen Seiten (Page Transitions) animiert sowie die Seiteninhalte zentral verwaltet werden.

„Die Landingpage „Der Tag mit Euronet“ macht deutlich, wie einfach es gelingen kann, komplexe Inhalte mithilfe spielerischer Elemente zu vermitteln. Denn die Uhr ist nicht nur ein Sinnbild für den umfassenden Service des Unternehmens, sondern verleitet Nutzer dazu, sich länger mit den Inhalten zu beschäftigen. Ganz einfach, weil es Spaß macht“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin und Hamburg. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung. SensioLabs Deutschland, die deutsche Niederlassung des Lizenzgebers von Symfony, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Interlutions.

Bildquelle: @Interlutions GmbH