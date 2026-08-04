Service-Spitzenzeiten im Sommer: Wie Werkstätten hohe Auslastung und Komplexität besser bewältigen können

Die Sommermonate zählen für Werkstätten zu den arbeitsintensivsten Zeiten des Jahres. Hohe Temperaturen und Hitzewellen belasten Motoren und Schmierstoffe zusätzlich. Gleichzeitig wächst die Komplexität im Werkstattalltag: Das Durchschnittsalter der in Deutschland zugelassenen PKW liegt bei knapp unter elf Jahren. Als Konsequenz betreuen Werkstätten eine immer vielfältigere Fahrzeugflotte, von älteren Fahrzeugen mit hohem Wartungsbedarf bis hin zu modernen Benzin-, Diesel- und Hybridantrieben mit immer spezifischeren Anforderungen.

Für Werkstätten wird damit die Wahl des richtigen Motoröls zur zentralen Herausforderung.

Während moderne Motoren präzise auf bestimmte Spezifikationen angewiesen sind, benötigen ältere Fahrzeuge vor allem zuverlässigen Verschleißschutz und Wirtschaftlichkeit. Gefragt sind deshalb Schmierstofflösungen, die die Produktauswahl vereinfachen, eine breite Fahrzeugabdeckung ermöglichen und gleichzeitig höchste technische Anforderungen erfüllen.

Die Produktauswahl für Werkstätten soll einfacher werden

Um Werkstätten bei dieser wachsenden Komplexität zu unterstützen, hat PETRONAS Lubricants International (PLI) das PETRONAS Syntium Portfolio grundlegend überarbeitet. Das Sortiment basiert nun auf vier klar definierten Produktfamilien und wurde so vereinfacht, dass Werkstätten mit weniger Produkten einen größeren Teil des heutigen Fahrzeugbestands abdecken können. Dank einer erweiterten Abdeckung von OEM-Spezifikationen lassen sich Lagerhaltung und Wartungsprozesse effizienter gestalten. Die einzelnen Produktlinien sind auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten:

· PETRONAS Syntium Supreme wurde für Hochleistungs- und Premium-Motoren entwickelt und bietet mit der CoolTech+™-Technologie einen besonders hohen Schutz unter thermischer Belastung.

· PETRONAS Syntium Prime richtet sich an moderne Pkw und kombiniert zuverlässigen Motorschutz mit hoher Alltagstauglichkeit.

· PETRONAS Syntium X wurde speziell für Fahrzeuge mit hoher Laufleistung und Modelle außerhalb der Garantiezeit konzipiert.

· PETRONAS Syntium Hybrid mit der CoolTech-H™-Technologie ist wiederum ausgelegt auf die besonderen Anforderungen von Hybridantrieben, deren häufige Start-Stopp-Zyklen und niedrigere Betriebstemperaturen spezielle Schmierstoffe erfordern.

Auch das neue Design unterstützt den Werkstattalltag. Ein klares Farbleitsystem mit Gold für Supreme und Hybrid, Smaragdgrün für Prime sowie Grau für X erleichtert gemeinsam mit übersichtlichen Etiketten die schnelle Produktidentifikation. Gerade in arbeitsintensiven Phasen wie der Sommerreisezeit hilft dies, den Auswahlprozess zu beschleunigen und das Risiko von Fehlbefüllungen zu reduzieren.

Servicequalität benötigt auch Zugang zu neuem Wissen

Doch nicht nur die Produktauswahl entscheidet über eine effiziente Wartung. Werkstätten benötigen auch schnellen Zugang zu technischen Informationen, aktuellen OEM-Spezifikationen und praxisnahen Schulungen, um den steigenden Anforderungen moderner Fahrzeugtechnologien gerecht zu werden.

Genau hier setzt das PETRONAS-Werkstattnetzwerk an. Über ausgewählte PETRONAS-Partner haben Werkstätten neben Schmierstoffen auch Zugang zu Workshops mit technischer Beratung, Schulungen und Unterstützung bei Spezifikationen sowie Zugang zu speziellen Serviceprogrammen. Ziel ist es, Werkstätten dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu vereinfachen, ihre Servicequalität zu steigern und auch einen zunehmend vielfältigen Fahrzeugbestand sicher zu betreuen.

Gerade in der sommerlichen Hochsaison, wenn Werkstätten unter hohem Zeitdruck arbeiten, werden die richtige Produktempfehlung und fundiertes technisches Know-how zu entscheidenden Erfolgsfaktoren.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

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Bildquelle: PETRONAS Lubricant International