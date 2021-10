Service Dialog 2021

Location: Cluster Smart Logistik

Street: Campus-Boulevard 55 55

City: 52074 – Aachen (Germany)

Start: 02.12.2021 09:00 Uhr

End: 02.12.2021 18:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Zunehmend verändern sich die Anforderungen an Service-Organisationen. Schnellere Reaktionszeiten, komplexere Produkte, steigende Kundenerwartungen, die verstärkte Einbindung externer Service-Dienstleister und ein hoher Kostendruck sind nur einige der Herausforderungen, denen sich moderne Service-Organisationen heute stellen müssen.

Wie man diesen Kundenanforderungen optimal begegnet und die eigenen Mitarbeiter bestmöglich mitnimmt, das zeigt Ihnen die GMS bei ihrem 1. Aachener Service-Dialog bei uns im Cluster Smart Logistik.

Erleben Sie

-die vollautomatische Planung und Disposition von Wartungsaufträgen

-eine Plattform für die nahtlose Integration von Partnern und Kunden in die Service-Erbringung

-die vollautomatische Tourenplanung für Ihre Techniker, um Fahrtzeiten zu reduzieren

-eine Sprachunterstützung für Techniker in der Vorbereitung ihrer Aktivitäten

Sehen Sie vor Ort, wie einfach der innovative Smart Personal Assistent Ihre Field-Service-Prozesse optimiert, innovative Technologien durchgängig macht und in allen Service-Umgebungen nutzbar ist.

Wir laden Sie im Namen der GMS ein, am 2. Dezember 2021 im Cluster Smart Logistik die Service-Innovationen der Zukunft kennen zu lernen und wir versprechen Ihnen das ein oder andere Aha-Erlebnis.

Programm

09:00 Begrüßung

09:30 Übersicht und Neuheiten GMS Service Portfolio

11:00 Pause

11:15 Steuerung von Technikern und Partnern (Best Practice + Ausblicke in die Roadmap)

13:00 Lunch

14:00 Vorstellung des neuen Service Reifegradmodells

15:00 Smarte Service-Innovationen (Newton KI + Scheduling)

16:00 Verabschiedung und Abreise

Das Center Smart Services unterstützt Industrieunternehmen beim Auf- und Ausbau eines profitablen Digitalgeschäftes und versteht sich als Partner bei Innovation, Entwicklung und Markteinführung neuer digitaler Produkte und Services.

Die zentrale Säule des Angebotes sind branchenübergreifende Innovationsprojekte und Studien, eine starke Community aus Industrieunternehmen und Technologieanbietern sowie Beratungs- und Weiterbildungsangebote. Auf Grundlage dieser breiten Wissensbasis aus Praxis und Wissenschaft, begleitet das Team des Centers seine Partner und Mitglieder auf dem Weg zur Industrie 4.0 und zu neuen tragfähigen digitalen Geschäftsmodellen für digital Produkte oder Services, abgerundet durch die entsprechend auf den Kunden angepasste Vertriebsstrategie.

Kontakt

EICe Aachen GmbH

Sabine Bergs

Campus-Boulevard 55

52074 Aachen

024147705606

sabine.bergs@eice-aachen.de

http://www.center-smart-services.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.