Serie „Steuerliche Investitionsförderung für Unternehmen“

Teil 2: Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG) – Investitionen bereits heute steuerlich berücksichtigen

Nachdem wir im ersten Teil unserer Serie einen Überblick über die steuerlichen Investitionsförderungen gegeben haben, widmen wir uns nun einem der wichtigsten Gestaltungsinstrumente für kleine und mittlere Unternehmen: dem Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach § 7g Einkommensteuergesetz (EStG).

Der Investitionsabzugsbetrag bietet Unternehmen die Möglichkeit, geplante Investitionen bereits vor der eigentlichen Anschaffung steuerlich zu berücksichtigen. Dadurch kann die Steuerbelastung frühzeitig reduziert und gleichzeitig die Liquidität gestärkt werden – ein entscheidender Vorteil, wenn größere Investitionen bevorstehen.

Was ist der Investitionsabzugsbetrag?

Der Investitionsabzugsbetrag ermöglicht es begünstigten Unternehmen, einen Teil der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines zukünftigen Wirtschaftsguts bereits vor dessen Kauf gewinnmindernd zu berücksichtigen.

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies: Steuerliche Entlastung heute – Investition morgen.

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen schafft diese Regelung zusätzlichen finanziellen Spielraum, um geplante Investitionen leichter umzusetzen.

Wer kann den Investitionsabzugsbetrag nutzen?

Der Investitionsabzugsbetrag richtet sich insbesondere an:

Einzelunternehmen,

Personengesellschaften,

Freiberufler,

kleinere und mittlere Kapitalgesellschaften,

sofern die gesetzlichen Voraussetzungen des § 7g EStG erfüllt sind.

Ob die Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, sollte stets gemeinsam mit der steuerlichen Beratung geprüft werden, da unter anderem Größenmerkmale und die spätere betriebliche Nutzung des Wirtschaftsguts eine Rolle spielen.

Welche Investitionen sind begünstigt?

Der Investitionsabzugsbetrag kann für viele bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens genutzt werden. Hierzu gehören beispielsweise:

Maschinen und Produktionsanlagen,

Betriebs- und Geschäftsausstattung,

Fahrzeuge des Betriebsvermögens,

Computer, Server und IT-Technik,

Werkzeuge und technische Geräte.

Entscheidend ist, dass das Wirtschaftsgut den gesetzlichen Anforderungen entspricht und überwiegend betrieblich genutzt wird.

Liquidität gewinnen – bevor investiert wird

Der größte Vorteil des Investitionsabzugsbetrags liegt nicht allein in der Steuerersparnis, sondern im Zeitpunkt der Entlastung.

Wird der Gewinn bereits vor der Investition gemindert, reduziert sich häufig auch die Steuerzahlung des entsprechenden Jahres. Die dadurch frei werdende Liquidität kann beispielsweise für Anzahlungen, Eigenkapital oder die Finanzierung der geplanten Anschaffung eingesetzt werden.

Gerade in Zeiten steigender Finanzierungskosten kann dieser Liquiditätsvorteil von erheblicher Bedeutung sein.

Praxisbeispiel

Ein Handwerksbetrieb plant für das kommende Jahr die Anschaffung einer neuen CNC-Fräsmaschine.

Bereits vor der Investition kann geprüft werden, ob für die geplante Anschaffung ein Investitionsabzugsbetrag gebildet werden kann. Gelingt dies, reduziert sich der steuerpflichtige Gewinn bereits im laufenden Wirtschaftsjahr. Die dadurch eingesparte Liquidität steht dem Unternehmen unmittelbar zur Verfügung und kann beispielsweise als Eigenkapital für die Finanzierung der Maschine eingesetzt werden.

Das verbessert nicht nur die finanzielle Flexibilität, sondern kann auch die Kreditaufnahme erleichtern.

Typische Fehler vermeiden

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass der Investitionsabzugsbetrag zwar bekannt ist, sein Potenzial jedoch nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Häufige Fehler sind beispielsweise:

Investitionen werden zu spät steuerlich geplant.

Gesetzliche Voraussetzungen werden nicht rechtzeitig geprüft.

Die spätere Nutzung des Wirtschaftsguts wird nicht ausreichend dokumentiert.

Fristen nud Nachweispflichten werden übersehen.

Der Investitionsabzugsbetrag wird nicht mit weiteren Förderinstrumenten kombiniert.

Eine frühzeitige Planung hilft, diese Fehler zu vermeiden und den steuerlichen Vorteil optimal zu nutzen.

Unser Praxistipp

Der Investitionsabzugsbetrag sollte nicht isoliert betrachtet werden. Besonders wirkungsvoll ist er, wenn er Teil einer langfristigen Investitions- und Liquiditätsplanung ist.

Wer bereits weiß, dass in den kommenden Jahren Maschinen, Fahrzeuge oder IT-Systeme angeschafft werden sollen, sollte die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten frühzeitig prüfen lassen. So lassen sich Investitionen wirtschaftlich sinnvoll vorbereiten und steuerliche Vorteile optimal ausschöpfen.

Unsere Serie: Steuerliche Investitionsförderung für Unternehmen

✔ Teil 1: Investitionsförderung für Unternehmen – Neue steuerliche Chancen sinnvoll nutzen

Teil 2: Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG) – Investitionen bereits heute steuerlich berücksichtigen (dieser Beitrag)

Teil 3: Sonderabschreibungen – Zusätzliche steuerliche Entlastungen gezielt nutzen

Teil 4: Degressive Abschreibung – Mehr Liquidität durch höhere Anfangsabschreibungen

Teil 5: Förderprogramme von Bund und Ländern – Steuerliche Vorteile mit Zuschüssen kombinieren

Teil 6: Die zehn häufigsten Fehler bei Investitionsentscheidungen – und wie Unternehmer sie vermeiden

Fazit

Der Investitionsabzugsbetrag gehört zu den wirkungsvollsten steuerlichen Gestaltungsinstrumenten für kleine und mittlere Unternehmen. Richtig eingesetzt verbessert er die Liquidität, schafft Planungssicherheit und erleichtert die Finanzierung zukünftiger Investitionen.

Unser Rat lautet daher: Planen Sie Investitionen nicht erst kurz vor der Anschaffung. Wer frühzeitig handelt und seine Investitionsvorhaben gemeinsam mit der steuerlichen Beratung abstimmt, kann die Vorteile des § 7g EStG optimal nutzen.

Gerne unterstützen wir Sie dabei, die Einsatzmöglichkeiten des Investitionsabzugsbetrags für Ihr Unternehmen zu prüfen und eine steuerlich sowie betriebswirtschaftlich sinnvolle Investitionsstrategie zu entwickeln.

Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen jeder Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen, in den Bereichen:

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