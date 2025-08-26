SEPPmail – Deutschland GmbH feiert 10-jähriges Jubiläum

München, 26. August 2025 – Die SEPPmail – Deutschland GmbH, ein führender Anbieter für sichere E-Mail-Kommunikation, feiert im August 2025 ihr 10-jähriges Bestehen. Seit 2015 bietet das Unternehmen zuverlässige Lösungen für E-Mail-Verschlüsselung und Datenschutz. Der Anlass würdigt ein Jahrzehnt erfolgreicher Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern – ein Meilenstein, der nicht nur die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens unterstreicht, sondern auch das Vertrauen und die enge Verbundenheit aller Beteiligten widerspiegelt.

Mit innovativen, benutzerfreundlichen Lösungen für E-Mail-Verschlüsselung, digitale Signatur und sicheren Nachrichtenaustausch unterstützt SEPPmail – Deutschland Unternehmen seit 2015 dabei, ihre digitale Kommunikation zuverlässig und DSGVO-konform zu gestalten. Die Technologie ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren lässt – ohne hohen Aufwand für Endanwender oder Administratoren.

Ob mittelständisches Unternehmen oder internationaler Konzern: Zahlreiche Kunden aus Industrie, Gesundheitswesen, öffentlicher Verwaltung und dem Finanz- und Versicherungssektor vertrauen auf die sichere E-Mail-Kommunikation von SEPPmail. Die hohe Nutzerakzeptanz, partnerschaftliche Kundenbeziehungen und ein stetig wachsendes Partnernetzwerk tragen entscheidend zum nachhaltigen Erfolg des Unternehmens bei.

„Wir sind stolz auf das, was wir in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern aufgebaut haben“, sagt Günter Esch, Geschäftsführer der SEPPmail – Deutschland GmbH. „Unsere Vision ist heute so aktuell wie bei der Gründung: Wir wollen digitale Kommunikation so sicher wie nötig und gleichzeitig so einfach wie möglich machen – für Unternehmen jeder Größenordnung. Auch in Zukunft werden wir diesen Anspruch mit Innovationsfreude und Verlässlichkeit weiter vorantreiben.“

SEPPmail – Deutschland bedankt sich herzlich bei allen, die diesen Weg mitgestaltet haben, und blickt mit Zuversicht auf die kommenden Jahre – mit neuen Herausforderungen, spannenden Projekten und dem klaren Ziel, auch weiterhin ein verlässlicher Partner für sichere Kommunikation zu sein.

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige, international tätige und inhabergeführte Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

