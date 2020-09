SEO – unverzichtbar für Unternehmen in Basel

SEO Agentur für Basel macht den Internet Auftritt für die Zielgruppe attraktiver und sorgt für eine bessere Sichtbarkeit

BASEL ist ein wirtschaftlich attraktiver Raum und eine der 5 Metropolregionen in der Schweiz. Daneben wird der Region Basel wie einigen anderen Orten im Schweizer Raum die weltweit beste Lebensqualität bescheinigt. Als Messezentrum und Standort verschiedener grosser Pharmaunternehmen ist eine rege wirtschaftliche Aktivität in Basel zu finden. Wenn Sie sich dort mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen positionieren, sind Ihre Chancen auf eine weitere Entwicklung grundsätzlich gut. Dennoch ist der Erfolg Ihres Unternehmens in der Region Basel kein Selbstläufer. Basel will sich seinen Besuchern, Arbeitnehmern, Bewohnern attraktiver präsentieren. Einkaufen soll zu einem Erlebnis werden. Auch deshalb soll die Freie Straße in der City von Basel zu einer Flaniermeile umgestaltet werden. Der stationäre Handel kann diese Unterstützung gut gebrauchen. Immer mehr Unternehmen setzen zudem auf die Digitalisierung, um beispielsweise mit einem Online Shop die Zielgruppe und den Einzugsbereich zu vergrößern.

Warum SEO in Basel – Internet Sichtbarkeit in der Stadt und darüber hinaus?

Zahlen zur Internetnutzung sprechen für sich. 9 von 10 Nutzern suchen bei Google nach lokalen Angeboten. Das ergab eine von Google bei ipsos in Auftrag gegebene Studie bereits 2015.

Damals betrug der Anteil der lokalen Suchen vom Desktop aus sogar rund Zweidrittel. Durch die vermehrte Nutzung mobiler Endgeräte dürften sich diese Zahlen heute auch bei Smartphones und Tablets bestätigen. Denn damals war bereits ein weiterer Effekt bei der lokalen Suche über mobile Endgeräte erkennbar: Wer lokal suchte und dazu ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone nutzte, wurde noch innerhalb von 60 Minuten nach der Suchanfrage aktiv und besuchte etwa den Händler ganz in der Nähe. Daraus lässt sich erkennen, dass insbesondere lokale Suchen ein aktives Kauf- oder Vertragsinteresse zeigen und viel häufiger zu einem erfolgreichen Abschluss kommen. Lokale Suchen führen weitaus öfter zum Vertragsschluss als allgemeine Suchanfragen. Erfolgreiche SEO in Basel ist deshalb auch immer Local SEO. Wer weltweit agiert und auf Sichtbarkeit in den organischen Ergebnissen der Suchmaschinen angewiesen ist, will immer auch an seinem Sitz gefunden werden. Gleiches gilt für ein Unternehmen, das mit seinen Dienstleistungen oder Produkten auch in Basel gefunden werden möchte. Nehmen wir einen Galeristen aus Berlin, der mit seinem Angebot auch in Basel gut sichtbar präsent sein will, wenn dort nach “Kunstgalerie Basel” gesucht wird.

Ihre SEO Agentur in Basel – Local SEO ganz oben auf der Agenda

Überwiegend informieren sich Interessenten für Produkte oder Dienstleistungen heute über das Netz. Das gilt auch und besonders, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die einen stationären Bezug haben. Es reicht heute nicht mehr aus, eine einladende Firmenrepräsentanz zu haben und ein attraktives Firmenschild zu zeigen. Auch andere analoge Formen des Marketings und der Werbung sind in den Hintergrund getreten. Wenn potentielle Kunden Dienstleistungen oder Produkte im Netz finden sollen, ist eine strategisch durchdachte SEO in Basel mit lokalem Schwerpunkt unverzichtbar. Suchmaschinenoptimierung vergrößert die Chancen auf neue Kunden in Basel. Das gilt insbesondere auch, weil Firmen durch SEO über die diversen digitalen Navigationssysteme unkompliziert auffindbar sind.

