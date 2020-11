SEO-Unterstützung bei neuem Onlineauftritt von dm-drogerie markt mit diva-e

dm.de Relaunch überzeugt Kunden und Suchmaschinen

München/Karlsruhe – 04.11.2020. dmTECH, der IT-Spezialist von dm drogerie-markt, hat kürzlich einen kompletten Relaunch des erfolgreichen Online-Shops dm.de durchgeführt. Dabei unterstützte auch der langjährige Digitalpartner diva-e in der Entwicklung und bei der Optimierung. Die führenden SEO-Experten von diva-e halfen dabei, dass der Relaunch ohne Traffic- und Sichtbarkeitsverlust erfolgte.

Bereits seit sieben Jahren arbeiten dmTECH und diva-e eng zusammen, um sowohl in der Softwareentwicklung als auch in der digitalen Beratung gemeinsam neue Maßstäbe zu setzen. diva-e unterstützt dmTECH als Transactional Experience Partner bei innovativen Softwareprojekten, langfristigen Digitalstrategien und im täglichen Business in interdisziplinären und crossfunktionalen Teams. Durch eine agile Arbeitsweise werden beste Ergebnisse für digitale Erfolgsprojekte erzielt, um dadurch nachhaltig mehr Wachstum zu generieren. Den Relaunch des Shops dm.de begleitete diva-e jüngst mit einem ausführlichen SEO-Consulting und SEO-Workshop. Auch nach dem Go-Live unterstützt diva-e mit SEO-Consulting und SEO-Monitoring für eine weiterhin optimale Sichtbarkeit der Onlineplattform.

dm.de Relaunch: Sichtbarkeit und SEO Rankings bleiben ausgezeichnet

Es gehört mehr denn je zur zentralen Herausforderung jedes Onlinehändlers, relevante Kunden digital zu erreichen und in den eigenen Shop zu lenken. Trotz Relaunch und zahlreichen Änderungen an der bestehenden Website gelang es den SEO-Consultants von diva-e und den Mitarbeitern von dmTECH, dm.de weiterhin ausgezeichnete Suchmaschinen-Rankings zu sichern. Die Sicherstellung eines Server-Side Rendering für die neue React Native Website, der Umbau der Kategorie- und Menüstruktur sowie die Veränderung der URL-Struktur mehrerer tausend Seiten – systembedingt und durch Inhalt-Zusammenführung – sorgten für die größten Herausforderungen.

Doch die gemeinsame Arbeit zahlte sich aus: Die Mitarbeiter von dmTECH und die diva-e SEO-Experten sorgten dafür, dass der Relaunch von dm.de ohne organische Traffic-Verluste und ohne Sichtbarkeitsverlust ablief. Wichtige Keywords haben ihre Position gehalten oder sogar verbessert. Wesentliche Hauptkeywords und Ratgeberinhalte konnten in ihrer Sichtbarkeit sogar signifikant gesteigert werden.

Über dmTECH

dmTECH ist eine reine dm-Tochter und gleichzeitig ein pures Technologie-Unternehmen. 1988 mit 50 Mitarbeitern begonnen, gestalten heute über 800 Kollegen gemeinsam die digitale Zukunft von Deutschlands beliebtestem und umsatzstärkstem Drogeriemarkt. Neben den digitalen Shoppingmöglichkeiten entwickeln und realisieren die Technologiespezialisten zukunftsweisende Lösungen für Prozesse und Anwendungen in der Zentrale, den Märkten und Verteilzentren.

Über diva-e

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Betrieb vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance, Data & Intelligence sowie Managed Cloud Services sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen – für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, akeneo, Amazon, Bloomreach, Google, E PWR, e-Spirit, intelliAd, Microsoft, Salesforce, SAP, Spryker und Stibo zusammen.

diva-e kennt die Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute und morgen stehen und ist ein innovationsstarker Partner führender Unternehmen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e – darunter Carl Zeiss, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Lieferando, Ravensburger und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an acht Standorten.

Weitere Informationen unter: www.diva-e.com

Hochauflösendes Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Betrieb vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance, Data & Intelligence sowie Managed Cloud Services sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen – für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, akeneo, Amazon, Bloomreach, Google, E PWR, e-Spirit, intelliAd, Microsoft, Salesforce, SAP, Spryker und Stibo zusammen.

diva-e kennt die Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute und morgen stehen und ist ein innovationsstarker Partner führender Unternehmen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e – darunter Carl Zeiss, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Lieferando, Ravensburger und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an acht Standorten.

Firmenkontakt

diva-e Digital Value Excellence GmbH

Karsten Krause-Ablaß

St.-Martin-Straße 78

81541 München

0 40 8821555 21

karsten.krause-ablass@diva-e.com

https://www.diva-e.com/de/

Pressekontakt

Tower PR

Heiner Schaumann

Linienstraße 150

10115 Berlin

030 25762644

media@diva-e.com

https://www.tower-pr.com

Bildquelle: diva-e Digital Value Excellence GmbH