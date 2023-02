SEO-Texte schreiben lassen von B2B-Copywriterin

Beliebte Copywriterin aus Ravensburg spezialisiert sich

Anett Witke, B2B-Copywriterin aus Ravensburg, schreibt seit vielen Jahren SEO-Texte für unterschiedlichste Branchen und Kunden. Jetzt möchte sie sich mit contentcafe.de noch mehr auf B2B-Texte spezialisieren.

Als B2B-Copywriterin schreibt Anett Witke bereits seit 2011 SEO-Texte. Damals hat sie als Freelancerin begonnen und sich über die Jahre ein fundiertes Know-how angeeignet. Die versierte Copywriterin hat Werbetexte und SEO-Texte für verschiedenste Kunden mit Firmen und Konsumenten als Endkunden geschrieben, darunter auch namhafte Unternehmen aus Ravensburg. In der Anfangszeit gab es sogar die Gelegenheit, für Privatleute zu arbeiten und diese beispielsweise bei ihrer Bewerbung zu unterstützen.

Nun soll sich der Fokus ändern und B2B-Copywriting in den Mittelpunkt rücken. „Für Unternehmen ist es nicht ganz einfach, B2B-Copywriter zu finden, die man wirklich gute SEO-Texte schreiben lassen kann. Diese Erfahrung habe ich bereits in einer früheren Festanstellung gemacht und der Eindruck hat sich in den vergangenen Jahren als Freelancerin bestätigt. Im reinen B2B-Bereich besteht wenig gute Konkurrenz für Copywriter“, so Anett Witke über ihre Entscheidung.

Die besondere Schwierigkeit liegt für B2B-Copywriter darin, oft sehr komplexe und trockene Inhalte auf ansprechende Weise zu vermitteln. Das können zum Beispiel rechtliche Themen sein, wirtschaftliche Inhalte, aber auch technischer Content. In der Regel werden solche Inhalte von Fachleuten aus den jeweiligen Branchen aufbereitet. Diesen fehlt oft der Sichtwinkel aus Laien-Perspektive und ein Sinn für Werbesprache und maßhaltiges SEO.

Genau an diesem Punkt setzt die B2B-Copywriterin Anett Witke an. Sie bietet ihren Kunden und Kundinnen die nötige Expertise zum Verständnis hochkomplexer B2B-Inhalte. Ihre jahrelange Erfahrung als Copywriterin und SEO-Texterin setzt sie nun ein, um geeignete Zielgruppen zu erschließen und mit passenden Inhalten anzusprechen.

Anett Witke liefert nicht nur SEO-Texte, sondern auch die dazugehörige Strategie. Das umfasst eine gründliche Konkurrenz- und Keywordanalyse, um abzuschätzen, unter welchen Voraussetzungen der Kunde oder die Kundin positioniert werden kann. Auch damit hebt sich die B2B-Copywriterin von anderen Textern ab.

Nach wie vor wird Anett Witke auch spannende Aufträge aus dem B2C-Segment annehmen, aber der Fokus wird noch deutlicher als zuvor auf ihrer Arbeit als B2B-Copywriterin und SEO-Texten liegen.

Anett Witke ist SEO-Texterin aus Ravensburg. Als Copywriterin schreibt sie Texte, die perfekt auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt sind. Als SEO-Expertin verliert sie die wichtigen Keywords und einen strukturierten Textaufbau nie aus dem Blick. Sie arbeitet mit individuellen Konzepten sowohl für weltweit agierende Unternehmen als auch für Solo-Selbständige.

Kontakt

Contentcafé

Anett Witke

Haldeneschstraße 1

88214 Ravensburg

015774935161

info@contentcafe.de

https://contentcafe.de

