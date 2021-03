SEO für Verlage – online mehr verkaufen

Als Verlag Suchmaschinenoptimierung für größeres Kundeninteresse nutzen

Für Verlage hat die digitale Transformation eine extreme Umstellung mit sich gebracht. Klassische Printmedien rücken bei vielen Lesefreunden in den Hintergrund, Bücher, Magazine und Zeiten werden zunehmend online konsumiert. Selbst den Schritt zu einem starken, digitalen Auftritt zu gehen, bietet Verlagen einzigartige Chancen und sichert den dauerhaften Fortbestand des Unternehmens. Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) spielen hierbei eine essenzielle Rolle.

Das Internet: Auch für traditionelle Verlage das wichtigste Medium

In früheren Jahren wurde das Internet von vielen Verlagen als größter Konkurrenz betrachtet. Inhalte lassen sich frei und weltweit teilen, gerade Zeitungen und Magazine müssen online auf diverse Werbepartner oder eine Bezahlschranke vertrauen. Das Interesse an Büchern in Printform ist weiterhin gegeben, trotzdem ist die Nutzung von digitalen E-Book Readern wie dem Kindle zunehmend etablierter.

Viele Verlage sehen das Internet und das Potenzial des Online-Marketing nicht mehr als Gefahr, sondern als Chance. Wer sich auf das Angebot von Medien in neuen Formaten einlässt, wird auch als Verlag namhafte Autoren gewinnen und die Leserschaft dauerhaft begeistern. Viele Verlage gehen hierbei einen durchdachten Mittelweg aus Online- und Offline-Medien, um auf die Wünsche aller medienaffinen Zielgruppen einzugehen.

Doch wie gelingt eine Abgrenzung des eigenen digitalen Angebots zu anderen Verlagen? Die Sichtbarkeit bei Google spielt eine essenzielle Rolle, um bei Suchanfragen vor der Konkurrenz angezeigt zu werden. Hier spielt die SEO ein, mit der eine gezielte Beeinflussung des Rankings der Verlagswebseite möglich wird.

Mit maßgeschneiderter SEO Leser, Autoren und Kunden begeistern

SEO ist für Unternehmen aller Branchen interessant. Für Verlage jedoch ist Suchmaschinenoptimierung besonders wichtig und interessant. Als mediennahes Unternehmen ist es einem Verlag umso leichter möglich, Kunden durch starke Texte und ein professionell gestaltetes Design für sich zu gewinnen. Die Vorlieben der Leserschaft von traditionell bis modern lassen sich in Text und Design einbinden. Neben der Homepage des Verlags gilt dies für die Nutzung von Social-Media, die eine direkte Verbindung mit Lesern und Autoren ermöglichen.

Auch wenn sich das klassische Aufgabenspektrum eines Verlags durch die digitale Herausforderung verändert, sind Medien gefragter denn je. Über Maßnahmen der SEO lässt sich das eigene Webangebot optimieren und langfristig ein Vorteil gegenüber der direkten Konkurrenz erzielen. Damit SEO für Verlage finanzierbar bleibt, sollte die Unterstützung durch eine professionelle SEO Agentur gesucht werden. Diese kennt die speziellen Ansprüche von Verlagen und setzt diese in starken, optimierten Webauftritten um. Zusammen mit weiteren Maßnahmen des digitalen Marketings nutzen Verlage das Potenzial der digitalen Welt, um Medienfreunde zu begeistern.

