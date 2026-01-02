SEO für Psychotherapeuten

SEO-Experte bietet spezialisierte Suchmaschinenoptimierung für Psychotherapeuten

Wolfgang Reinöhl, erfahrener SEO Freelancer aus Berlin-Friedrichshain, erweitert sein Leistungsportfolio um eine spezialisierte Suchmaschinenoptimierung für Psychotherapeuten. Das Angebot richtet sich insbesondere an Paartherapeuten, Sexualtherapeuten und Traumatherapeuten, die ihre Online-Sichtbarkeit erhöhen und mehr Patienten gewinnen möchten.

Gezielte Strategien für therapeutische Fachrichtungen

„Psychotherapeuten haben für die Lebensqualität vieler Menschen eine entscheidende Bedeutung“, erklärt Wolfgang Reinöhl. „Bevor die Empfehlungsmaschine jedoch Fahrt aufnehmen kann, muss man als Therapeut erstmal sichtbar werden.“ Besonders für spezialisierte Bereiche wie Paartherapie, Sexualtherapie und Traumatherapie sei eine professionelle Online-Präsenz entscheidend, da Patienten bei sensiblen Themen gezielt nach qualifizierten Fachkräften suchen.

Umfassendes Leistungsspektrum

Das SEO-Angebot für Psychotherapeuten beinhaltet:

Keyword-Recherche mit Fokus auf therapeutische Fachbereiche

Website-Erstellung und -Optimierung mit WordPress

Implementierung strukturierter Daten für maximale lokale Sichtbarkeit

Optimierung von Kontaktformularen zur Verbesserung der Konversionsrate

Performance-Optimierung nach Google Core Web Vitals

„Sowohl als einmalige SEO Beratung als auch im Rahmen einer laufenden monatlichen Betreuung unterstütze ich Therapeuten dabei, ihre Praxis digital aufzustellen“, erklärt der SEO-Experte. Die Stundensätze beginnen bei 150 Euro, während SEO Analysen je nach Website-Größe bereits ab 500 Euro pauschal angeboten werden.

Referenzen aus der Branche

Wolfgang Reinöhl verfügt über langjährige Erfahrung als SEO Manager und wurde von Branchenkollegen empfohlen. Marco Giordano, Gründer von seotistics.com, bezeichnet ihn als „SEO master strategist with an excellent understanding of structured data.“

Interessierte Psychotherapeuten können ein kostenfreies Vorgespräch vereinbaren unter:

SEO Freundlich – Wolfgang Reinöhl

Finowstraße 18, 10247 Berlin

Telefon: 030 / 42804453

E-Mail: kontakt@seo-freundlich.de

Web: www.seo-freundlich.de/seo-fuer-psychotherapeut/

Über SEO Freundlich:

Wolfgang Reinöhl ist als SEO Freelancer in Berlin-Friedrichshain tätig und spezialisiert auf Local SEO für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit fundierter Expertise in technischer Suchmaschinenoptimierung, Content SEO und Linkaufbau unterstützt er seine Kunden bei der nachhaltigen Steigerung ihrer Online-Sichtbarkeit.

Als erfahrener SEO Freelancer aus Berlin biete ich herausragende Expertise und bin besonders spezialisiert auf die Websites von Dienstleistern. Dabei werde ich beratend wie auch operativ tätig und begleite meine Kunden zuverlässig zum Ziel.

Kontakt

SEO Freundlich

Wolfgang Reinöhl

Finowstraße 18

10247 Berlin

030/42804453



https://www.seo-freundlich.de/