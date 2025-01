SEO-Friends: Neuer Landingpage-Guide bringt mehr Conversion

Ob für Dienstleistungen oder Produkte: Zuallererst recherchieren Verbraucher online. Entsprechend gross ist die Konkurrenz und entsprechend wichtig eine hohe Positionierung in Suchmaschinen. Doch selbst das ist noch nicht alles. Denn Traffic alleine generiert keine Bestellungen. Vielmehr stehen diese in direkter Abhängigkeit zu einer erfolgreichen Conversionrate: dem Anteil der Webseitenbesucher, die sich zu Käufern wandeln. Und deren Realisierung wiederum zielgruppengerechte Landingpages verlangt. Drei Aspekte also, die die wirtschaftliche Zukunft von Unternehmen jeder Branche und Grösse entscheidend beeinflussen. Und die die erfahrenen Experten der SEO-Friends nicht nur aus dem Stegreif beherrschen. Sondern von denen sie nach zwölf Monaten Detailforschung ihr Wissen zur optimierten Leadgenerierung in ihrem neuen Landingpage-Guide auch kostenlos teilen.

Eine effiziente Suchmaschinenoptimierung – kurz SEO für „Search Engine Optimization“ – erfordert tiefgreifende Fachkenntnisse und praktische Expertise. Doch eine gute Platzierung bei Google und Co. legt nur den Grundstein zur Neukundengewinnung und damit einhergehenden Umsatzsteigerung. Ebenso hohe Bedeutung gebührt der Landingpage, die User ohne Umschweife zum gewünschten Angebot leitet. Individuell optimierte Landingpages ermöglichen unmittelbare Interaktionen, schaffen Vertrauen und steigende Leadgenerierungen. Und lassen sich dank des höchst fundierten und leicht verständlichen Ratgebers von SEO-Friends selbst von Laien gestalten.

Über ein Jahr haben die Branchenprofis der spezialisierten Marketing-Agentur aus Bronschhofen in ihre Forschung investiert. Sie holten die ergebnisreichsten Strategien führender deutsch- und englischsprachiger Online-Marketer und Verkaufspsychologen ein. Analysierten Studien, Blogartikel und Videobeiträge. Und fassten die Ergebnisse in einem kompakten Leitfaden strukturiert zusammen. Für KMU, Soloselbstständige, IT-Unternehmen und Dienstleister. Zur effektiven Neugestaltung oder Optimierung bestehender Seiten. Ohne Voraussetzung technischer Kenntnisse – zum Gratis-Sofortdownload.

Der innovative Landingpage-Guide der SEO-Friends ist einzigartig. Denn er vermittelt geballtes Fachwissen leicht verständlich, mit Anwendungstipps zu Aufbau und Inhalt sowie praktischen Templates. Marken- und Angebots-unabhängig erhalten Webseiteninhaber Tipps zur Darstellung visueller und textlicher Elemente sowie wirkungsvoller Verbindungsmöglichkeiten informativer und emotionaler Inhalte. Sie erkennen die Bedeutung responsiven Designs und intuitiver Nutzungsmöglichkeiten. Und erfahren, wie sie mit ihrer Landingpage ihre Zielgruppe massgeschneidert ansprechen, ihr Vertrauen gewinnen und Interaktionen fördern können. Mit dem Ergebnis steigender Traffic- und Conversionraten.

Ab sofort muss niemand mehr selbst zeitaufwendige Forschungen zu effizienten Landingpages betreiben. Das erfahrene Team der SEO-Friends rund um Daniel Kapovic hat Interessenten die Arbeit abgenommen. Und stellt mit seinem Leitfaden nicht nur erneut seine analytischen Fähigkeiten und umfassenden Branchenkenntnisse unter Beweis. Sondern diesen auch zum Online-Gratis-Download bereit. Eine Gelegenheit, die sich kein Webseiteninhaber entgehen lassen sollte.

Die SEO-Friends mit Sitz in Bronschhofen (CH) sind eine spezialisierte Agentur für Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Optimierung und digitales Marketing. Seit ihrer Gründung helfen sie Unternehmen jeder Grösse dabei, online besser gefunden zu werden und mehr aus ihrem Traffic zu machen. Mit praxisnahen Lösungen und fundierter Expertise unterstützt das Team seine Kunden, ihre Online-Ziele zu erreichen.

