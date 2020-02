SEO Düsseldorf – Top 5 Tipps für ein besseres Ranking

Sie fragen sich sicher, warum Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Sie relevant sein soll. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Haben Sie in den letzten Wochen selbst bei Google oder bing nach etwas gesucht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und so suchen auch ihre potenziellen Kunden nach Produkten, Dienstleistungen oder Marken.

Darum ist es sehr wichtig, dass Sie mit ihrem Unternehmen bzw. der Webseite ihres Unternehmens auf den ersten Plätzen in den Suchergebnissen bei den Suchmaschinen für diese Suchbegriffe zu finden sind. Ansonsten klicken diese potenziellen Kunden höchstwahrscheinlich auf ihre Wettbewerber.

Da aber nicht jeder direkt die Hilfe einer SEO Agentur in Anspruch nehmen kann, um das eigene Unternehmen in Düsseldorf in den Suchmaschinen weiter nach vorne zu bringen, haben wir hier ein paar Tipps für bessere Rankings zusammengetragen.

1. Schreiben Sie für den Besucher und nicht unbedingt für die Suchmaschine. Je genauer Sie ein Thema beschreiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch alle wichtigen Elemente, die die Suchmaschinen sehen will, automatisch mit im Text unterbringen, ohne groß darüber nachzudenken.

2. Achten Sie darauf, dass ihre Webseite keine massiven technischen Probleme hat. 90% der Webseiten, die wir im Zuge eines SEO Audits kontrollieren, haben technische Probleme. Und diese wirken wie ein brüchiges Fundament. Korrigieren Sie demnach erst das Fundament und beginnen danach mit dem Aufbau.

3. Versuchen Sie thematisch relevante Begriffe in Clustern aufzubereiten. Stellen Sie sich ein Cluster wie eine Vernetzung von mehreren Seiten vor, die alle inhaltlich zueinander relevant sind und sich darüber hinaus auch noch gegenseitig verlinken können. Nehmen Sie sich hier ein Beispiel an Wikipedia. Verlinken Sie zu weiterführenden Seiten, wenn diese inhaltlich zum aktuellen Thema passen.

4. Teilen Sie ihre Inhalte auf sozialen Medien. Facebook, Twitter, Youtube und Co. bieten Ihnen die Möglichkeit, ihre Inhalte dort zu veröffentlichen oder zumindest eine gewissen Zielgruppe damit zu erreichen. Nutzen Sie dieses Potenzial aus. Jeder Like und jedes Teilen erhöht die Sichtbarkeit online und lässt die Chance auf Erwähnungen (sog. Mentions) und Links wachsen.

5. Halten Sie sich von unseriösen SEO Agenturen fern. Leider gibt es in der Branche sehr viele schwarze Schafe. Diese gilt es zu meiden. Denn meisten sind die Ergebnisse, wenn sie überhaupt eintreten, eher von kurzer Natur und nicht nachhaltig. Schauen Sie sich für die Auswahl des passenden Partners für Suchmaschinenoptimierung die Bewertung der Agentur oder des Freiberuflers an. Sollten diese überwiegend gut sein und nicht seit einem gewissen Datum immer schlechter werden, können Sie zumindest einmal einen Telefontermin ausmachen. Dort sollte die Agentur oder der Freiberufler Ihnen genau erklären, wie bei einer möglichen Zusammenarbeit vorgegangen wird. Im besten Fall hat die Agentur auch eigene Tests, um Mythen oder Halbwahrheiten widerlegen zu können.

“Wenn Sie sich an diese 5 Tipps halten, sollten Sie schon auf einem guten Weg sein.”, so Daniel Neubauer, Gründer und Inhaber der Online Marketing und SEO Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm. “Und sollten Sie bei etwas Hilfe benötigen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.”

Die Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei Ulm hat sich seit knapp 10 Jahren auf die wichtigen Komponenten des Online Marketings spezialisiert. Hierzu zählen u.a. das Webdesign, die Webprogrammierung und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Wir helfen unseren Kunden ihre Sichtbarkeit online zu steigern und somit mehr potentielle Kunden zu erreichen.

Kontakt

RED RAM MEDIA KG

Daniel Neubauer

Max-Eyth-Straße 41/1

89231 Neu-Ulm

0731 85074360

info@redrammedia.com

https://www.redrammedia.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.