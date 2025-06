SEO-Contest 2025: Keywordkönig erobert die Rankings

Agenturtipp.de startet den SEO-Contest 2025: Ein Wettbewerb, der SEO-Strategien im KI-Zeitalter auf die Probe stellt.

Am 14. Mai 2025 um 11:00 Uhr startete Agenturtipp.de den diesjährigen SEO-Contest. Ziel ist es, mit dem Fantasie-Keyword „Keywordkönig“ bis zum 11. Juni 2025 möglichst weit oben in den Google-Suchergebnissen zu ranken. Der Wettbewerb bietet SEO-Expert:innen, Agenturen und Interessierten eine Plattform, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Ablauf des SEO-Contests 2025

Der SEO-Contest 2025 läuft über einen Zeitraum von vier Wochen. Das Keyword „Keywordkönig“ wurde am 14. Mai veröffentlicht. Die entscheidenden Ranking-Messungen finden an drei aufeinanderfolgenden Tagen (9., 10. und 11. Juni) jeweils um 11:00 Uhr statt. Die Teilnahme steht allen Interessierten offen.

Was ist der Keywordkönig?

Der Begriff „Keywordkönig“ steht im Mittelpunkt des diesjährigen Wettbewerbs. Ziel ist es, für dieses Keyword eine maximale Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu erreichen. Dabei spielen sowohl klassische SEO-Maßnahmen als auch moderne Ansätze, wie die Optimierung für KI-basierte Suchsysteme, eine Rolle.

Preise und Anerkennung

Die Teilnehmer:innen des SEO-Contests 2025 haben die Chance auf attraktive Preise. Dazu gehören unter anderem Tickets für den SEO-Day, Fachbücher, Pro-Accounts bei Rankscale.ai und Seobility sowie Zertifikate vom BVDW. Besonders hervorzuheben ist der Zusatzpreis für die höchste Sichtbarkeit in KI-Suchergebnissen.

Relevanz für die SEO-Community

Der SEO-Contest bietet eine Plattform, um aktuelle SEO-Strategien zu testen und weiterzuentwickeln. Durch die Kombination aus klassischer Suchmaschinenoptimierung und der Berücksichtigung von KI-Suchsystemen wie ChatGPT oder Perplexity wird der Wettbewerb zu einem Experimentierfeld für die SEO-Community.

Über CSW.AGENCY e.K.

CSW.AGENCY e.K. mit Sitz in Düsseldorf entwickelt maßgeschneiderte digitale Lösungen mit einem interdisziplinären Ansatz. Das Leistungsspektrum umfasst Webentwicklung und UI/UX-Design mit Fokus auf Performance, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, ganzheitliche SEO- und SEA-Strategien auf Basis KI-gestützter Analysen zur Sichtbarkeitssteigerung sowie die Entwicklung starker Markenidentitäten im Bereich Branding und Corporate Identity. Darüber hinaus bietet CSW.AGENCY umfassende KI-Beratung inklusive der Implementierung von Chatbots, automatisierten Workflows und Content-Generierung. Im E-Commerce liegt der Fokus auf individuell gestalteten Shopify- und WooCommerce-Shops, die für maximale Conversion optimiert werden.

