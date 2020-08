SEO als Marketinginstrument für Firmen in Freiburg

Lokale Suchmaschinenoptimierung hilft jungen Firmen in Freiburg, sich gegen Mitbewerber zu behaupten

FREIBURG IM BREISGAU. Die historische Universitätsstadt besitzt dank ihrer günstigen Lage im Dreiländereck eine florierende Wirtschaft. Das zeigt sich in den seit Jahren steigenden Beschäftigungszahlen, einem stetigen Bevölkerungswachstum und vielen Unternehmensgründungen. Die meisten neuen Firmen in der vom Studentenleben geprägten Stadt entstehen in den Bereichen Dienstleistungen, Gastronomie und Handel. Doch die hohe Dichte an Unternehmen führt in einigen Branchen zwangsläufig zu einem harten Kampf um Gäste, Kunden, Mandanten oder Patienten. Online-Marketing und speziell Suchmaschinenoptimierung kann helfen, sich gegen die Konkurrenz in Freiburg zu behaupten und den Umsatz zu steigern. Besonders erfolgversprechend ist dabei Local SEO, das sich das zunehmend lokale Suchverhalten der Menschen zunutze macht.

Wie Local SEO kleine und groĂźe Firmen in Freiburg fĂĽr Kunden sichtbar macht

Auf der Suche nach einem Arzt, einem Restaurant oder einem Schuhgeschäft interessieren sich heute die meisten Menschen fĂĽr Angebote aus dem Umkreis ihres aktuellen Standorts. Um diese zu erhalten, kombinieren sie gezielt Begriffe wie “Hautarzt”, “Pizzeria” oder “Steuerberater” mit der Ortsangabe Freiburg. Nicht selten fĂĽgen sie dabei auch noch einen Bezirk wie Wiehre, Sankt Georgen oder Betzenhausen an, um die Suche weiter einzugrenzen. Mit aktivierter Standorterkennung im Smartphone erkennen Suchmaschinen wie Google aber auch von selbst den aktuellen Aufenthaltsort eines Nutzers und lokalisieren dessen Resultate automatisch. Das Ergebnis ist meist eine Google Maps Karte mit Markern und ein sogenanntes Local-3-Pack, das Unternehmen im gesuchten Umfeld zeigt. Hier zu relevanten Suchen vorne zu stehen, zahlt sich aus: So suchten zum Beispiel letzten Monat 5.400 Menschen nach einem “Zahnarzt in Freiburg”, rund 2.000 nach einer “Tankstelle in Freiburg” und 500 nach einem “Spielwarengeschäft in Freiburg”. Mit Local SEO ist es möglich, zu diesen und anderen lokalen Suchbegriffen auf den vorderen Plätzen zu ranken und so fĂĽr potenzielle Kunden in der Online-Suche sichtbar zu sein.

SEO Agentur verhilft Unternehmen in Freiburg zum Erfolg in der lokalen Suche

Eine Agentur, die Erfahrung mit der Optimierung fĂĽr die lokale Suche hat, ist der ideale Ansprechpartner fĂĽr Freiburger Unternehmen. Ihre Aufgabe ist es, zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen: Ist eine Website vorhanden und – wenn ja – fĂĽr Mobilgeräte optimiert? Gibt es schon einen Google My Business Account? Wurde bereits fĂĽr die lokale Suche optimiert? Danach folgt eine Analyse der Wettbewerber und eine Keyword Recherche: Wie sind die Mitbewerber aufgestellt? Zu welchen Suchbegriffen soll die Website ranken? Welche Keywords sind besonders lukrativ? Erst dann beginnt die eigentliche Optimierung. Ein wichtiger Teil ist die Website: Mit technischen Anpassungen und fĂĽr die lokale Suche verfassten Inhalten legt die SEO Agentur die Grundlage fĂĽr gute Platzierungen. Ergänzt werden diese durch die sogenannte Off-Page Optimierung, die neben Backlinks das Optimieren von Google My Business umfasst. Greifen all diese MaĂźnahmen optimal ineinander, steht dem Erfolg in der lokalen Suche fĂĽr Freiburg nichts mehr im Wege.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen.

