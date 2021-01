SEO Agentur hilft Firmen in München bei der Digitalisierung

Mehr als Suchmaschinenoptimierung: Agentur unterstützt Firmen in München bei der Digitalisierung und Fördermittelbeantragung für “go-digital”

MÜNCHEN. Eine SEO Agentur für München zeigt, wie SEO Teil der Digitalisierung von Unternehmen wird. München – die Landeshauptstadt von Bayern ist das hoch entwickelte wirtschaftliche Zentrum im Süden von Deutschland. Die Stadt verfolgt seit 2019 selbst eine eigene Digitalisierungsstrategie. Die Devise: Laptop und Lederhose. Der erste Digitalisierungsbericht 2019/2020 beschreibt die bereits erfolgreich eingeleiteten Maßnahmen für die Digitalisierung in der bayerischen Landeshauptstadt. Auch private Unternehmen und der Mittelstand kommen nicht am Thema Digitalisierung vorbei, wollen sie im innovationsfreundlichen Umfeld der Stadt bestehen.

SEO Agentur und Digitalisierung – wie kommen sie zusammen?

Moderne Suchmaschinenoptimierung beruht auf verschiedenen Standbeinen. Es geht dabei im Hinblick auf eine bestimmte Region auch zunehmend um Local SEO. Gerade bei Dienstleistern und lokal besonders verwurzelten Unternehmen ist die regionale Sichtbarkeit im Netz eine der entscheidenden Erfolgsfaktoren. Viele Nutzer suchen im Internet nach einem regionalen Anbieter für eine bestimmte Dienstleistung oder ein bestimmtes Produkt. Statistisch gesehen führen solche lokalen Suchen häufiger zu einer nachfolgenden Aktivität des Nutzers, indem er beispielsweise den Anbieter persönlich aufsucht. Das BMWi fördert mit seinem Digitalisierungsprogramm “go-digital” auch die Suchmaschinenoptimierung (SEO) bei kleineren und mittleren Unternehmen. Mit einer in diesem Bereich spezialisierten SEO Agentur haben Münchener Unternehmen einen kompetenten Ansprechpartner nicht nur für die Suchmaschinenoptimierung selbst, sondern auch für das Verwaltungsverfahren im Förderprogramm “go-digital”.

SEO allein genügt in München nicht

Der Wirtschaftsraum München ist für viele Unternehmen attraktiv, in der Folge ist der Wettbewerbsdruck hoch. Viele Unternehmer erkennen in diesem Zusammenhang, dass sie mit beliebigen SEO Maßnahmen nicht weiterkommen. Gefragt ist eine Kombination von auf das Unternehmen zugeschnittenen Maßnahmen, die die wirtschaftlichen Gegebenheiten von München berücksichtigen und die Digitalisierung des jeweiligen Unternehmens vorantreiben. Gefragt ist deshalb auch eine SEO Agentur, die mit Local SEO das Unternehmen in München regional sichtbar macht. Dabei ist die SEO Agentur idealerweise ebenso Partner, wenn es um die Digitalisierung im Unternehmen geht. Moderne SEO beschäftigt sich nicht nur mit Keywords und einigen technischen Maßnahmen. SEO ist vielmehr Teil einer unternehmerischen Digitalisierungsstrategie, die die Wettbewerbsvorteile in München aufnimmt und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Münchner Raum nachhaltig sichert. Eine fortschrittliche SEO Agentur versteht sich hier als langfristiger Partner der Unternehmen in mehreren Bereichen.

PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

