SEO Agentur für St. Gallen erfüllt Internet Wünsche

Unternehmen setzen längst auf das Internet – für die Sichtbarkeit sind Profis zuständig

ST. GALLEN. Auffällig viele Großbaustellen gibt es derzeit in der über 500.000 Einwohner zählenden Großstadt St. Gallen. Die neue Mega-Tiefgarage, Maßnahmen, die die Menschen in die City locken. Auch in St. Gallen weiß man, dass der stationäre Handel allein über den Preis nicht bestehen kann. Zu dominant drängen die Internet Riesen auf den Markt und machen kleinen Ladengeschäften Konkurrenz. Einkaufen muss zu einem Erlebnis werden. Innenstädte müssen attraktiv und einladend sein. Die Krise 2020 hat gezeigt, dass die Digitalisierung für Unternehmen eine überlebenswichtige Aufgabe ist. Wer in der Krise über einen Online Shop verfügte, konnte seine Kundschaft weiterhin bedienen. Schnell wurde aber deutlich, dass eine Webseite noch so schön sein kann. Wenn sie bei der Zielgruppe nicht gefunden wird, beispielsweise in den organischen Suchergebnissen von Google oder Bing, bleiben Chancen ungenutzt. Hier kommt die Dienstleistung Suchmaschinenoptimierung ( SEO) ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass Unternehmen in St. Gallen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen im gewünschten Einzugsbereich schnell gefunden werden.

Suchanfragen wie “Zahnarzt St. Gallen” oder “Strafrecht St. Gallen” führen zu Handlungen

Studien belegen regelmäßig, dass User, die eine Suchmaschine ansteuern beeinflussbar sind. Sie wenden sich mit einer konkreten Frage in erster Linie an den Suchmaschinen Marktführer Google. Ausgestattet mit der Antwort der Suchmaschine suchen Konsumenten Geschäfte auf oder tätigen einen Kauf. Mehr als zwei von drei Suchenden sagen laut einer Studie, dass Ihnen die Websuche bei einer Kaufentscheidung geholfen hat. Über 40 Prozent wurden innerhalb einer Stunde nach der Suche aktiv. “Die Studie macht deutlich, wie wichtig die Digitalisierung für Unternehmen ist. Der Dienstleistung SEO kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Das gilt vor allem für Unternehmen, die in einer so großen Stadt wie St. Gallen angewiesen sind auf lokale Sichtbarkeit im Einzugsbereich.

