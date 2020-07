SEO – 1 Onpageoptimierung reicht nicht

Erfolgreich mit Offpage

Suchmaschinenoptimierung ist nicht gleich Suchmaschinenoptimierung.

Professionelle Suchmaschinenoptimierer unterscheiden bei der Optimierung einer Webseite zwischen Onpage – und Offpageoptimierung.

Was ist der Unterschied? Kurz und knapp, alles was an Optimierungen auf der Webseite selbst durchgeführt wird, ist Teil der Onpageoptimierung. Alles was Abseits der zu optimierenden Webseite für die Verbesserung der Rankings erfolgt, ist Offpage. Logisch und klar trennbar.

Manche Anbieter bieten jedoch nur eine Onpageoptimierung, die aber als SEO-Optimierung bezeichnet und beworben wird. Das ist zum einen nicht kundenfreundlich, zum anderen schädigt es meiner Meinung nach den Ruf der Branche. Daher habe ich mich

im Beitrag auf 3S+Webdesign ausführlich mit dem Thema, und der der Differenzierung der beiden Bereiche beschäftigt.

3S + WebDesign ist der freiberuflich tätige Webdesigner und Suchmaschinenoptimierer Nils Wiederer.

Die drei S stehen für: SEO, SEA, Social Media. + Webdesign. Was den angebotenen Leistungen von 3S+Webdesign entspricht.

Ich berate Selbstständige und Unternehmen zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing und Social Media. Dabei lege ich Wert auf bedürfnisorientierte Lösungen, die für meine Auftraggeber sinnvoll, dauerhaft und realisierbar sind.

Kein Fachchinesisch, keine unnötigen Anglizismen. Denn für meine Kunden ist es egal, ob wir Maßnahmen für die Verbesserung Ihrer Conversion Rate erörtern, oder ob wir über Möglichkeiten sprechen, wie Ihre Webseite erfolgreicher wird.

Neben der Beratung erstelle ich Webseiten, optimiere Webseiten für die Suchmaschinen und erstelle und verwalte SEA-Kamapgnen.

Kontakt

3S+WebDesign

Nils Wiederer

Burgstraße 6

53945 Blankenheim

017630636641

info@3s-webdesign.de

http://3s-webdesign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.