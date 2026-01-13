Senseair startet Vermarktung von CO2-Sensor der nächsten Generation

75% kleiner und mit SMD-Lötbarkeit für bedarfsgesteuerte HLK-Systeme

Tokio – 13. Januar 2026 – Senseair, ein schwedisches Tochterunternehmen von Asahi Kasei Microdevices, hat den CO2 Sensor „S12 CO2“ für die bedarfsgesteuerte Lüftung (DCV) in Nullenergiegebäuden und die batteriebetriebene Überwachung der Raumluftqualität (IAQ) entwickelt. Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist das neue Modell etwa 75% kleiner und kann als oberflächenmontiertes Gerät (SMD) auf Leiterplatten eingesetzt werden. Die hohe Genauigkeit und der geringe Stromverbrauch werden dabei nicht beeinträchtigt. Das ermöglicht die Integration des Sensors in Anwendungen, in denen die Installation bisher schwierig war. Senseair hat bereits mit der Lieferung von Mustern begonnen und plant, die Massenproduktion 2026 aufzunehmen.

In den letzten Jahren wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden weltweit verschärft. Insbesondere innerhalb der EU schreibt die 2024 verabschiedete Gebäuderichtlinie vor, dass neue Gebäude den Null-Emissions-Standard erfüllen müssen. Diese Gebäude haben einen sehr geringen Energiebedarf, der weitgehend durch erneuerbare Energiequellen vor Ort und in der Nähe gedeckt wird. Diese Rechtsvorschrift tritt für neue öffentliche Gebäude bis 2028 und für alle anderen neuen Gebäude bis 2030 in Kraft.

Intelligente DCV-Systeme können als hochwirksame Alternative zur herkömmlichen temperaturgesteuerten Lüftung zur Erreichung dieser Ziele beitragen. DCV-Systeme passen die Lüftung automatisch an den CO2-Gehalt an und ermöglichen so sowohl eine Reduzierung des Energieverbrauchs als auch eine angenehme Raumluftqualität. Allerdings erfordern DCV-Systeme die Installation von CO2-Sensoren im gesamten Gebäude. Designeinschränkungen hinsichtlich der Optik und des Installationsraums haben sich bisher als große Herausforderungen erwiesen.

Senseairs „S12 CO2“ Sensor basiert auf der NDIR-Sensortechnologie (nichtdispersive Infrarotabsorption) des Unternehmens. Mit einem Messbereich von 400 bis 10.000 ppm und einer Genauigkeit von +/- (30 ppm + 3 % des Messwerts) bietet der neue Sensor die gleiche Leistung wie seine Vorgängermodelle „Sunrise“ und „Sunlight“. Er ist dabei mit Abmessungen von 18 mm 15 mm 7 mm jedoch deutlich kleiner. Diese kompakte Größe ermöglicht eine effektive Nutzung des verfügbaren Installationsraumes und die SMD-Reflow-Oberflächenmontage auf Leiterplatten. Dadurch kann eine unauffällige, elegante Installation in Klimaanlagen oder wandmontierten Monitoren ohne Beeinträchtigung der Designästhetik realisiert werden.

Konform mit globalen Baunormen

Für den Retrofit-Markt, wo die Kabelinstallation oft eine Herausforderung darstellt, bietet der Senseair „S12 CO2“-Sensor denselben extrem niedrigen Stromverbrauch wie die Sensoren „Sunrise“ und „Sunlight“. Seine Energieeffizienz, seine SMD-Lötbarkeit und seine kompakte Größe ermöglichen elegante, batteriebetriebene CO2-Monitore, die sich einfach und mit großer Flexibilität installieren lassen. Der „S12 CO2“-Sensor wird für die Luftqualitäts-Überwachung in Gebäudeenergiemanagementsystemen (BEMS) in Bürogebäuden und gewerblichen Einrichtungen eingesetzt werden, vor allem in Europa, Nordamerika und Asien. Weitere Anwendungsbereiche sind Klimaanlagen und Wärmetauscher im Wohnbereich. Wie seine Vorgänger erfüllt auch der „S12 CO2“-Sensor weltweit anerkannte Standards, darunter den ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2022 Addendum d, RESET Grade B und den WELL Building Standard® (WELL v2™).

Über Senseair

Senseair ist ein Gassensorhersteller, der sich auf die Überwachung von CO2, Alkohol und Kälte-mittel spezialisiert hat. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der NDIR-Technologie hat sich Senseair zu einem Marktführer in diesem Bereich entwickelt. Senseair hat seinen Hauptsitz in Delsbo, Schweden, und ist seit 2018 Teil der Asahi Kasei Gruppe.

Über Asahi Kasei Microdevices (AKM)

AKM, ein in Japan ansässiges Unternehmen, betreibt als Mitglied des Materialsektors der Asahi Kasei Gruppe ein Geschäft mit elektronischen Komponenten. AKM bietet seinen Kunden einzigartige Produkte an, indem es die in magnetischen Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der in Siliziumhalbleitern verwendeten ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen von AKM werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter mobile Kommunikationsgeräte und Verbraucherprodukte sowie Geräte der Automobilelektronik, Haushaltsgeräte und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

