SENPRO IT setzt Zeichen für den Tierschutz:

1.000 Euro Spende an das Tierheim Gießen

Das Gießener IT-Systemhaus SENPRO IT verzichtete in der vergangenen Weihnachtszeit bewusst auf klassische Kundenpräsente. Stattdessen floss das Budget von 1.000 Euro in ein Projekt, das dem gesamten Team am Herzen liegt: den Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V..

Mitarbeiterentscheidung statt Standardgeschenke

Bereits im Vorjahr stieß der Verzicht auf physische Geschenke zugunsten einer Spende auf positive Resonanz bei Kunden und Belegschaft. Für das Jahr 2025 entschied sich die Geschäftsführung daher, diese Initiative nicht nur zu wiederholen, sondern die Belegschaft wieder zentral mit einzubinden.

Die Mitarbeitenden konnten Organisationen und soziale Projekte nominieren, die ihrer Meinung nach Unterstützung verdienen. Aus der Vielzahl der eingereichten Vorschläge wurde anschließend in einer internen Abstimmung der finale Empfänger ermittelt. Die Wahl fiel dabei eindeutig auf den Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V..

Persönliche Übergabe durch die Geschäftsführung

„Es ist uns wichtig, dass unsere sozialen Beiträge dort ankommen, wo sie eine unmittelbare Wirkung entfalten“, erklärt Andrea Bartunek, Geschäftsführerin von SENPRO IT. Um sich ein Bild von der wertvollen Arbeit vor Ort zu machen, besuchte sie das Tierheim Gießen noch vor den Weihnachtsfeiertagen persönlich und übergab die Spende an Astrid Paparone, die 1. Vorsitzende des Vereins.

Die Freude über die Unterstützung war beim gesamten Team des Tierheims groß. „Wir haben uns riesig über die Nachricht gefreut, aber mit einer so hohen Summe hätten wir bei der ersten Kontaktaufnahme gar nicht gerechnet“, so Astrid Paparone. Die Spendensumme von 1.000 Euro wird nun für die Versorgung der Tiere und den Unterhalt der Einrichtung verwendet.

Soziale Verantwortung als Teil der Unternehmenskultur

Für das IT-Systemhaus ist diese Aktion mehr als eine einmalige Geste. Sie spiegelt die Werte des Teams wider und stärkt den Zusammenhalt. Das Feedback zeigt: Soziale Verantwortung wird in der IT-Branche zunehmend als wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Geschäftsbeziehung wahrgenommen.

SENPRO IT agiert aus der Mitte Deutschlands als strategischer Partner für den Mittelstand. Statt starrer Standardlösungen setzen wir auf IT-Konzepte, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern und Unternehmen sicher in die digitale Zukunft begleiten. Unsere Expertise reicht dabei von der Planung komplexer Infrastrukturen über die Implementierung neuester Technologien bis hin zum verlässlichen Alltags-Support.

Besonders wichtig ist uns der direkte Draht: Wir beraten auf Augenhöhe und verstehen uns als externe IT-Abteilung für alle, die ihre Netzwerkbetreuung in professionelle Hände geben wollen. Ob punktuelle Unterstützung oder Full-Service-Betreuung – SENPRO IT sorgt dafür, dass die Technik läuft, damit sich unsere Kunden wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Pragmatisch, persönlich und technisch immer am Puls der Zeit.

Kontakt

SENPRO IT GmbH

Andrea Bartunek

An der Kirche 2

35463 Fernwald

+49 (0) 6404 – 6580351



https://www.senpro.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.