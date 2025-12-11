SENPRO IT setzt auf regionalen Nachwuchs:

Unternehmen gestaltet aktiv die Zukunft der IT-Fachkräfte an der Theodor-Litt-Schule

SENPRO, ein führendes IT-Systemhaus aus der Region Gießen, unterstreicht ihr Engagement für die lokale Wirtschaft und Bildung. Am Mittwoch, den 19. November 2025, war das Unternehmen ein engagierter Partner auf der dritten Ausbildungsmesse der Theodor-Litt-Schule (TLS). Die Beteiligung an der Messe, die sich explizit auf technische Ausbildungsberufe konzentriert, verdeutlicht die Haltung von SENPRO: Die Sicherung der Fachkräftebasis in den Bereichen Informationstechnik und Elektrotechnik beginnt direkt vor Ort.

Relevanz der Initiative: Fachkräftemangel und regionale Verantwortung

Der IT-Sektor in Deutschland steht weiterhin vor der Herausforderung, ausreichend qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden. Experten prognostizieren eine weitere Zuspitzung des Fachkräftemangels in den kommenden Jahren. Für SENPRO ist die Teilnahme an Veranstaltungen wie der Ausbildungsmesse der TLS daher weit mehr als nur eine Marketingmaßnahme – es ist eine unternehmerische Notwendigkeit und eine Investition in die Zukunft der Region.

Die Theodor-Litt-Schule, als Gewerbliche Berufsschule der Universitätsstadt Gießen, bildet in diversen technischen Berufsfeldern aus, darunter Bau-, Elektro-, Holz-, Informations- und Metalltechnik mit KFZ- und SHK-Technik. Sie bietet ein breites Spektrum an Schulformen an, von Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung über die zweijährige Berufsfachschule und die Höhere Berufsfachschule für Informationsverarbeitung bis hin zum Beruflichen Gymnasium. Diese Vielfalt stellt ein enormes Potenzial an jungen Menschen dar, die vor der Wahl ihrer beruflichen Laufbahn stehen.

Die Messe ist für die Schule von großer Bedeutung. Rund 500 Vollzeitschüler, die die verschiedenen Bildungsgänge besuchen, sind verpflichtet, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, um mit den Möglichkeiten einer technischen Berufsausbildung vertraut gemacht zu werden. Für SENPRO bot dies die einzigartige Gelegenheit, direkt mit der nächsten Generation von Fachkräften in Kontakt zu treten und sie für die Komplexität und die Innovationskraft der IT-Branche zu begeistern.

Direkter Dialog und gelebte Unternehmenskultur

Das SENPRO IT-Team wurde auf der Messe durch Andrea Bartunek und Robert Dobrodt vertreten. Beide sind in ihren jeweiligen Fachbereichen fest verankert und konnten den Schülern authentische Einblicke in den Arbeitsalltag eines modernen IT-Systemhauses geben. Der persönliche Austausch stand dabei im Vordergrund.

Der Messestand von SENPRO fungierte als Anlaufstelle für Schüler aller Schulformen, von der Berufsvorbereitung bis hin zu den Fachoberschülern und Gymnasiasten. Sie konnten sich detailliert über das Ausbildungsangebot des Systemhauses informieren. Hierzu zählen nicht nur die klassischen Ausbildungsberufe wie Fachinformatiker für Systemintegration, sondern auch die Möglichkeiten eines dualen Studiums und weiterführende Perspektiven der beruflichen Fortentwicklung, die das Unternehmen anbietet.

Robert Dobrodt, Experte für Dokumentenmanagement- und Workflowsysteme und Ausbildungsleiter, betont die Wichtigkeit der persönlichen Begegnung: „Auf der Messe geht es nicht darum, Hochglanzbroschüren zu verteilen. Es geht darum, Schülern die Angst vor komplexen Themen wie Cybersicherheit oder Cloud-Infrastruktur zu nehmen. Wir zeigen ihnen, dass IT ein sehr kreatives, menschennahes Berufsfeld ist, das Problemlösung und Teamwork erfordert. Diese direkten Gespräche sind unersetzlich, um Talente frühzeitig zu identifizieren und zu fördern.“

Andrea Bartunek, Geschäftsführung SENPRO IT, ergänzt: „Als lokales Unternehmen haben wir eine Verantwortung gegenüber unserer Region. Die jungen Menschen hier sind die Zukunft unserer Betriebe. Wenn wir uns als Unternehmen nicht aktiv an der Ausbildung und Orientierung beteiligen, können wir später nicht über mangelnden Nachwuchs klagen. Es war ein äußerst spannender Vormittag, da wir viele motivierte und aufgeschlossene junge Menschen getroffen haben, die klare Vorstellungen von ihrer Karriere in der Technik hatten.“

Einbindung in die Bildungslandschaft: Ein langfristiges Engagement

Das Engagement von SENPRO IT auf der Ausbildungsmesse ist Teil einer langfristig angelegten Strategie, die darauf abzielt, die Kluft zwischen schulischer Bildung und den Anforderungen der modernen Arbeitswelt zu überbrücken.

Die Theodor-Litt-Schule, die auch als Europaschule zertifiziert ist, legt Wert auf eine umfassende Bildung und ermöglicht alle in Hessen denkbaren Schulabschlüsse. Für Schüler der Fachoberschule oder des Beruflichen Gymnasiums sind technische Praktika oder die Begleitung von Projektarbeiten in Betrieben essenziell. SENPRO bietet hierfür entsprechende Rahmenbedingungen und möchte somit auch Schüler mit höheren Schulabschlüssen für eine berufliche Laufbahn im Systemhaus gewinnen.

Ausbildungsmesse, und dann?

Die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildungsmesse bestätigt SENPRO in der Strategie der Frühförderung von Talenten. Die Zukunftssicherung des Unternehmens ist untrennbar mit der Qualität und Motivation des Nachwuchses verbunden.

Das Systemhaus plant, das Engagement in der Theodor-Litt-Schule und an ähnlichen regionalen Bildungseinrichtungen in Gießen und Umgebung fortzusetzen. Durch die aktive Gestaltung möchte SENPRO einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der MINT-Fächer leisten und die Attraktivität technischer Berufe dauerhaft steigern.

Für interessierte Schüler, die den Stand auf der Messe verpasst haben, oder für Eltern, die sich über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchten, stehen die Kontaktdaten von SENPRO weiterhin zur Verfügung. Das Systemhaus freut sich über jede Bewerbung und jedes Interesse an einer Karriere in der dynamischen Welt der Informationstechnologie.

SENPRO IT agiert aus der Mitte Deutschlands als strategischer Partner für den Mittelstand. Statt starrer Standardlösungen setzen wir auf IT-Konzepte, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern und Unternehmen sicher in die digitale Zukunft begleiten. Unsere Expertise reicht dabei von der Planung komplexer Infrastrukturen über die Implementierung neuester Technologien bis hin zum verlässlichen Alltags-Support.

Besonders wichtig ist uns der direkte Draht: Wir beraten auf Augenhöhe und verstehen uns als externe IT-Abteilung für alle, die ihre Netzwerkbetreuung in professionelle Hände geben wollen. Ob punktuelle Unterstützung oder Full-Service-Betreuung – SENPRO IT sorgt dafür, dass die Technik läuft, damit sich unsere Kunden wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Pragmatisch, persönlich und technisch immer am Puls der Zeit.

