SeniorenLebenshilfe nun auch in Markranstädt verfügbar

Individuelles Dienstleistungsangebot der Seniorenlebenshilfe in Sachsen

Markranstädt, 15.01.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit agierender Dienstleister, der älteren Menschen das Leben erleichtert. Angeboten werden verschiedene praktische Tätigkeiten, die die Lebensqualität steigern und ein Leben in den vier Wänden bis ins hohe Alter hinein möglich machen. Mit dem neuen Lebenshelfer Thomas Bracht ist das vielfältige Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch in Markranstädt im Landkreis Leipzig verfügbar.

Die SeniorenLebenshilfe macht das Leben älterer Menschen leichter

Spezialisiert ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe auf eine Betreuung im vorpflegerischen Bereich. Die seit 2012 tätigen Lebenshelfer unterstützen ihre Senioren in ihrem eigenen Zuhause und sorgen bei Bedarf auch für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Die Geschäftsführerin Carola Braun sieht die Aufgabe ihres Unternehmens darin, dem Leben älterer Menschen wieder mehr Sinn zu verleihen und dadurch für Freude und Lebensqualität zu sorgen. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis bei der SeniorenLebenshilfe tätig. Das Team der Berliner Zentrale fungiert hierbei als Koordinationsstelle und kümmert sich um die nötigen Schulungen und Fortbildungen.

Individuelle Dienstleistungen für eine Steigerung der Lebensqualität

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe wird individuell auf die Wünsche und den Bedarf der betreuten Senioren abgestimmt. Dabei verfolgen die Lebenshelfer das Ziel, den ihnen anvertrauten Personen das Leben im Alter so angenehm wie möglich zu machen. Sämtliche Tätigkeiten, die mit dem zunehmenden Alter immer beschwerlicher und schwieriger zu bewältigen sind, können an die zuverlässigen und kompetenten Lebenshelfer übertragen werden. Lebenshelfer übernehmen auf Wunsch den Haushaltsputz, das Waschen der Wäsche sowie den Einkauf der Lebensmittel. Auch als Begleiter zu Arztterminen werden sie aktiv. Um den Senioren ein Stück Mobilität zurückgeben zu können, sind alle Lebenshelfer mit einem Pkw ausgestattet. Die individuelle Betreuung der Senioren kann auch gemeinsame Spaziergänge oder die Koordination der Pflege einschließen.

Der neue Lebenshelfer Thomas Bracht kümmert sich um Senioren in Markranstädt und Umgebung

Dank des neuen Lebenshelfers Thomas Bracht können zukünftig auch Senioren in Markranstädt und Umgebung auf das Angebot der SeniorenLebenshilfe zugreifen. Der gebürtige Leipziger absolvierte nach seiner Ausbildung zum Koch ein Studium mit Abschluss als Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Rechtlicher Betreuer nach BGB entschloss er sich fortan als Lebenshelfer älteren Menschen das Leben leichter und schöner zu machen. Herr Bracht liest gerne Bücher und begeistert sich für Brettspiele. Als Vertrauter und Ansprechpartner seiner Senioren, sieht er seine Aufgabe darin, den Senioren zu Autorität und Selbstständigkeit zu verhelfen.

Erfahren Sie mehr über Lebenshelfer Thomas Bracht und die SeniorenLebenshilfe

Die Leistungen des Lebenshelfers Thomas Bracht können zukünftig von Senioren in Markranstädt und Umgebung in Anspruch genommen werden. Auch im übrigen Bundesgebiet ist die SeniorenLebenshilfe gut vernetzt. Einen Lebenshelfer in Ihrer Nähe finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Sachsen. Hier erhalten Sie außerdem weitere Informationen rund um das familiengeführte Unternehmen, das eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist. Die SeniorenLebenshilfe ist ständig auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, die sich für das Wohl älterer Menschen engagieren. Bei Interesse stehen online weitere Informationen rund um den Einstieg bei der SeniorenLebenshilfe zur Verfügung.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

