SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Bad Waldsee – Daniela Heilmann freut sich auf vielfältige Aufgaben

Viele ältere Menschen wünschen sich eine persönliche Betreuerin, wollen sie doch so lange wie eben möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Oftmals sind die im Haushalt anfallenden Arbeiten für die Seniorinnen und Senioren jedoch nur noch schwer zu bewältigen. Zudem fehlt es an einer persönlichen Ansprechpartnerin, die ihnen in allen Lebenslagen Hilfestellung leistet. Die SeniorenLebenshilfe springt in diese Bresche, engagiert sich bundesweit im vorpflegerischen Bereich. Mit der Lebenshelferin Daniela Heilmann steht nun auch in Bad Waldsee und Umgebung eine fachlich geschulte Kraft zur Verfügung. Mehr zu den Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe und Frau Heilmann finden Sie unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Bad Waldsee.

Familiengeführtes Unternehmen

Lebenshelferin Daniela Heilmann freut sich darauf, Senioren in Bad Waldsee und Umgebung mit Herz und Hand einfühlsam und effektiv zu unterstützen. Die in Berlin ansässige SeniorenLebenshilfe, gegründet im Jahre 2012 von Carola Braun, ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Das familiengeführte Unternehmen setzt ausschließlich auf qualifizierte, auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeitende Lebenshelferinnen und -helfer.

Unterstützung bei Schriftwechseln und Telefonaten

Post von Behörden, Banken und Versicherungen sorgen bei Seniorinnen und Senioren oftmals für Ratlosigkeit. Auch hier bieten die Lebenshelfer ihre Unterstützung an, helfen bei Schriftwechseln oder Telefonaten. Dabei handeln die Lebenshelfer stets nach den Wünschen der Senioren. Sie entscheiden letztendlich, was wie erledigt werden soll.

Viele Senioren fürchten sich im Alter vor der Einsamkeit. Kinder ziehen weg, Freunde werden weniger, gemeinsame Aktivitäten lassen nach. Lebenshelfer als Freizeitpartner schaffen einen Ausgleich, gehen mit den Senioren spazieren, unternehmen mit ihnen Ausflüge, besuchen kulturelle Veranstaltungen, lesen vor, leisten Hilfe im Umgang mit moderner Technik, wie zum Beispiel dem Smartphone.

Daniela Heilmann Bereicherung für Team in Bad Waldsee

Daniela Heilmann war nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Einzelhandel tätig und absolvierte eine Weiterbildung zur Metzgereifachverkäuferin. Dann nahm sie an einem Ausbildungskursus zur Lebenshelferin der SeniorenHilfe teil. In dieser Funktion arbeitet die 36-Jährige nun seit Frühjahr 2022. Sie lebt in einer festen Partnerschaft und hat fünf Kinder. Ihre Freizeit verbringt sie gerne im Garten und in der Natur. Daniela Heilmann sieht sich als menschliche Schnittstelle, begleitet Seniorinnen und Senioren zum Einkauf, zu Arztterminen und Behördengängen. Selbst eine gemeinsame Reise ist möglich. Die Lebenshelferin plant die Termine, hilft bei der Vorbereitung, begleitet die Seniorinnen und Senioren dorthin. Die Unterstützung reicht nur so weit, wie es die lebensälteren Menschen auch tatsächlich wünschen.

Neue Lebenshelfer ständig gesucht

Die SeniorenLebenshilfe ist ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Team der Lebenshelfer verstärken. Zahlreiche Helfer sind bereits im gesamten Bundesgebiet tätig, Die SeniorenLebenshilfe hat ihnen nicht nur zu einem ausgezeichneten Job verholfen, sondern bietet zudem auch regelmäßig fachbezogene Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen an.

Menschen über 80 Jahre machen in Deutschland die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe aus. Ausgeprägte Sozialkontakte gelten als entscheidend für deren Lebensqualität. Einsamkeit im Alter wird als wachsendes Problem empfunden, verbunden mit dem Wunsch nach sinnvoller Freizeitgestaltung und Fürsorge. Hier treten die Lebenshelferinnen und -helfer auf den Plan, ermöglichen sie den Seniorinnen und Senioren doch ein hohes Maß an Teilhabe, gewährleisten ein weitgehend selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

