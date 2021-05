SeniorenLebenshilfe jetzt auch im saarländischen Schmelz

Timo Petry ist neuer Lebenshelfer für Senioren

Schmelz, 05.05.2021. Senioren in ganz Deutschland können die Leistungen der SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen. Diese werden von den freiberuflichen Lebenshelfern übernommen, um ältere Menschen im Alltag zu unterstützen. Mit der Spezialisierung auf den vorpflegerischen Bereich hat das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal im Bundesgebiet. Neu ist, dass auch das Saarland über Lebenshelfer verfügt. Timo Petry bietet seine Dienste in Schmelz und Umgebung von 30 km an. Mehr zu Timo Petry, seiner Vita und zur SeniorenLebenshilfe unter Lebenshelfer Schmelz und unter www.seniorenlebenshilfe.de.

Den Alltag ein Stück weit lebenswerter machen

Lebensqualität als Dienstleistung anzubieten, ist so innovativ wie anspruchsvoll. Die SeniorenLebenshilfe mit Hauptsitz in Berlin sieht ihren Fokus im Bereich der vorpflegerischen Leistungen. Die Betreuung im Alltag soll es älteren Menschen möglich machen, länger im eigenen Zuhause leben zu können und selbstbestimmt den Tagesablauf zu bestimmen. Geschäftsführerin Carola Braun hat neben der reinen Betreuung durch die Seniorenbegleiter aber auch das Zwischenmenschliche im Blick. Seit 2012 wächst das Netzwerk an Lebenshelfern und Lebenshelferinnen stetig, die deutschlandweit auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig sind. Das Unternehmen übernimmt dabei die Koordination und die fachliche Weiterbildung der Alltagshelfer.

Service mit Herz: So helfen Seniorenbegleiter praktisch und individuell

Oft sind es nur kleine Hilfen im Alltag, die das Altern einfacher machen. Die Lebenshelfer unterstützen im Haushalt, erledigen Behördengänge und begleiten zum Arzt. Die betreuten Senioren können sich dabei sicher fühlen, denn die Alltagsbegleiter sind mit dem eigenen PKW unterwegs und übernehmen zuverlässig Fahr- und Einkaufsdienste. Welcher Service gewünscht wird, entscheiden die Senioren ganz individuell. Nicht immer muss es sich dabei um eine größere Aufgabe handeln. Auch den Wunsch, gemeinsame Freizeit zu verbringen, erfüllen die Seniorenhelfer gerne. Die einzelnen Leistungen werden auf Honorar-Basis abgerechnet und sind somit jederzeit gut zu überblicken.

Timo Petry als neuer Lebenshelfer für Senioren in Schmelz und Umgebung

Wer in 30 Minuten Fahrzeit von Schmelz wohnt und eine zuverlässige Unterstützung sucht, kann sich vertrauensvoll an Timo Petry wenden. Der Familienvater hat sich nach 30 Jahren in einem technischen Beruf umorientiert und ist seit Frühjahr 2021 Teil des Lebenshelfer-Netzwerks. Die neue Aufgabe mit Sinn und Nutzen ist ihm Motivation und Erfüllung zugleich. Schon im Zivildienst hat Herr Petry Erfahrung in der Patientenbegleitung sammeln können. Senioren zu unterstützen, sich ihrer Sorgen anzunehmen und ihre Dankbarkeit zu fühlen, bereitet ihm große Freude. Mit Timo Petry haben ältere Menschen einen handwerklich begabten Begleiter an ihrer Seite, der sich auch in der Natur wohl fühlt.

Über die SeniorenLebenshilfe und Lebenshelfer Timo Petry:

Als selbstständiger Lebenshelfer ist Timo Petry für die SeniorenLebenshilfe im Raum Schmelz und dem Landkreis Saarlouis tätig. Das Unternehmen der SeniorenLebenshilfe hat als eingetragene Marke der Salanje GmbH ihre Zentrale in Berlin, von der aus die Alltagsbegleiter koordiniert werden. Der Dienstleister für den vorpflegerischen Bereich sucht ständig nach motivierten Lebenshelferinnen und -helfern, die eine bundesweite Seniorenbetreuung möglich machen. Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Für ihre Schulung und Fortbildung zu Lebenshelfern hält die SeniorenLebenshilfe hohe Standards.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

