SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Team in Dresden: Frau Sylvia Pönig engagiert sich als Lebenshelferin

Dresden, 24.01.2025. Viele Senioren sehnen sich danach, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause wohnen zu können. Seit mehr als 10 Jahren hat es sich die SeniorenLebenshilfe zur Aufgabe gemacht, diesen Wunsch zu erfüllen, und eröffnet nun einen weiteren Standort in Dresden. Sylvia Pönig unterstützt Seniorinnen und Senioren kompetent und motivierend im Alltag und ermöglicht ihnen einen erfüllenden Lebensabend.

Vorpflegerisch unterstützen: Warum das für Senioren in Deutschland so wichtig ist

Stationäre oder ambulante Pflegedienste übernehmen in Deutschland für Senioren viele Tätigkeiten. Unter anderem konzentrieren diese sich auf die Körperpflege und die Ausgabe von Medikamenten. Ältere Menschen, die nur in geringem Maße pflegebedürftig sind und größtenteils ihren Alltag selbst bewältigen können, fallen jedoch einer Versorgungslücke zum Opfer.

Die Senioren finden bisweilen Freiwillige, die sie darum bitten können, sie im Haushalt, beim Einkaufen oder auf dem Weg zum Arzt zu unterstützen. Nicht immer sind aber Angehörige zur Stelle, und der große Flickenteppich aus Dienstleistern, bestehend aus Putzhilfen, Einkaufsservices und Fahrdiensten, belastet die Betroffenen.

Deshalb haben es sich die Eheleute Carola und Benjamin Braun zur Aufgabe gemacht, Hilfe aus einer Hand anzubieten. Sie gründeten im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe und ermöglichen seitdem mit ihrem Team von Hunderten Lebenshelfern in ganz Deutschland älteren Menschen eine flexible und kompetente Betreuung zu Hause. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer helfen „im Leben“ und packen genau da an, wo sie wirklich gebraucht werden.

Welche Unterstützungsangebote hat die SeniorenLebenshilfe für ältere Menschen?

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe unterstützen im Haushalt und beim Einkaufen. Sie erledigen Sekretariatsarbeiten und setzen sich auf Wunsch mit Behörden auseinander. Auch außer Haus begleiten sie „ihre“ Senioren, zum Beispiel zum Arzt oder zum Einkaufsbummel. Ihr flexibler Fahrservice ist ein wichtiger Bestandteil des Dienstleistungsangebotes. Auch die gemeinsame Freizeitgestaltung steht auf dem Plan: Ausflüge, Parkspaziergänge und Familienfeiern – alles kann organisiert und miteinander gestaltet werden. Somit haben die Senioren einen motivierenden und einfühlsamen Gesprächspartner und Unterstützer an ihrer Seite.

Das Angebot der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer ist vielfältig und hat eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe als Grundlage. Das ist auch für die Angehörigen beruhigend, die in den Lebenshelfern ebenso kompetente Ansprechpartner vorfinden. Damit das Miteinander von allen Seiten her gut passt, lernen sich Senior und Lebenshelferin oder Lebenshelfer zu Beginn unverbindlich kennen und entscheiden im Anschluss, ob und wie sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können.

Frau Sylvia Pönig unterstützt als Lebenshelferin Senioren in Dresden

Die gelernte Bäckereifachverkäuferin Sylvia Pönig bemerkte in ihrem Leben schnell, dass sie den Kontakt mit Menschen und die Fürsorge für deren Wohlergehen als sehr bereichernd empfindet. Ausbildungen zur Fitnesstrainerin und Heilpraktikerin gaben Frau Pönig die Möglichkeit, selbstständig im Präventions- und Rehabereich Menschen auf ihrem Weg in ein gesundes, befreienden und vor allem freudvolles Leben zu begleiten. Da besonders die Unterstützung von Senioren Frau Pönig am Herzen liegt und dieser Arbeit viel Dankbarkeit und Freude erleben durfte, entschied sie sich für eine beruflichen Umorientierung.

Seit 2025 arbeitet Sylvia Pönig als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Dresden. Sie hilft Seniorinnen und Senioren kompetent und fürsorglich in ihrem Alltag. Ihre Seniorinnen und Senioren erfreuen sich an Frau Pönigs liebevoller, interessierter, gesundheitsorientierter und verlässlicher Begleitung und möchten sie nicht mehr in ihrem Leben missen.

Über das Franchiseunternehmen SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen, das von der Salanje GmbH geführt wird. Die Salanje GmbH setzt sich für das Wohlergehen älterer Menschen ein, unter anderem auch mit der Kapuna Seniorenhilfe e.V.

Alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe sind selbstständige Franchisenehmer, die in ganz Deutschland an ihrem jeweiligen Standort ältere Menschen unterstützen. Die kurzen Anfahrtswege der Lebenshelfer ermöglichen ein entspanntes Miteinander und schnelles Zur-Stelle-sein im Notfall.

Obwohl bereits Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer Senioren kompetent und liebevoll begleiten, werden deutschlandweit viele weitere Helfer gebraucht. Interessierte, die sich die Betreuung von Senioren auf selbstständiger Basis vorstellen können, informieren sich gern weiter in der Berliner Zentrale des Unternehmens. Dort kümmert sich ein familiäres Team um alle Anfragen und Anliegen.

Kontakt

Sylvia Pönig

Karlsruher Straße 103

01189 Dresden

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

