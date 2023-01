SeniorenLebenshilfe eröffnet neuen Standort in Schiffdorf mit Frau Meyer-van der Laan als Lebenshelferin

Schiffdorf, 13.01.2023. Alte Menschen sollen ihren Lebensabend selbstbestimmt im eigenen Zuhause verbringen dürfen – das hat sich die SeniorenLebenshilfe zum Ziel gemacht. Zu diesem Zweck arbeitet das Unternehmen in ganz Deutschland mit freiberuflichen Lebenshelfern zusammen, die an ihrem eigenen Wohnort hilfebedürftige Senioren betreuen. Im Dezember 2022 bekommt die SeniorenLebenshilfe Unterstützung: Frau Saskia Meyer-van der Laan wird Lebenshelferin in Schiffdorf.

Warum es die SeniorenLebenshilfe gibt: Vorpflegerische Hilfe wird gebraucht

Angebote für pflegebedürftige Menschen gibt es in Deutschland viele. Doch wer nicht oder geringfügig pflegebedürftig ist und nur gelegentlich Hilfe im Alltag braucht, findet nur wenig Unterstützung. Meist sind es Angehörige, die dann einspringen. Doch wenn diese weit entfernt wohnen oder selbst Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen, wird das zur Belastungsprobe für die Beziehung. In diesem vorpflegerischen Bereich wollten die Eheleute Carola und Benjamin Braun eine Lösung schaffen – und gründeten so im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe. Seitdem ist das Unternehmen stetig gewachsen, und so gibt es nun in ganz Deutschland Lebenshelfer, die „ihre“ Senioren liebevoll im eigenen Zuhause betreuen.

Haushaltshilfe, Einkaufsservice, Fahrdienst und mehr in einem: Das leisten die Lebenshelfer

Auch wenn die meisten Senioren zuerst nach einer Haushaltshilfe oder einem Einkaufsservice suchen, profitieren sie doch sehr davon, dass die SeniorenLebenshilfe „alles aus einer Hand“ anbietet: Die Lebenshelfer unterstützen nicht in einem isolierten Bereich, sondern – wie der Name verrät – „im Leben“. Sie schauen hin, packen mit an und werden schon bald zur unentbehrlichen Stütze.

Haushalt, Einkäufe, Fahrten mit dem Auto oder Begleitung außer Haus, sogar um Post- und Behördenangelegenheiten kümmern sich die Lebenshelfer. Natürlich sind sie auch als Zuhörer, Gesprächs- und Freizeitpartner da. Das ist nicht zuletzt auch für die Angehörigen eine große Entlastung. Und: Da immer derselbe Lebenshelfer vorbeikommt, entwickeln sich mit der Zeit Vertrauen und oft sogar Freundschaft. Manche Senioren gehen mit ihren Lebenshelfern sogar auf Reisen, viele lassen sich über Jahre begleiten.

Frau Meyer-van der Laan startet als Lebenshelferin in Schiffdorf

In ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn hat Saskia Meyer-van der Laan viel Erfahrung sammeln können, die ihr jetzt in ihrer Arbeit als Lebenshelferin zugutekommt. So war sie unter anderem als Zimmermädchen und als Mitarbeiterin in einem Hotel beschäftigt und kennt sich daher in der Hauswirtschaft bestens aus. Auch persönlich bringt sie viel für ihre Senioren mit: Sie genießt den echten, offenen Kontakt zu anderen Menschen, ist herzlich, einfühlsam und zugewandt. Dank Frau Meyer-van der Laan kann die SeniorenLebenshilfe nun auch in Schiffdorf ältere Menschen im Alltag unterstützen.

Was es noch über die SeniorenLebenshilfe zu wissen gibt

Die SeniorenLebenshilfe wurde als Teil der Salanje GmbH gegründet. Seit der Gründung ist das Franchiseunternehmen stetig gewachsen, sodass mittlerweile über 200 Lebenshelfer Partner geworden sind. Das Team in der Berliner Zentrale bringt deutschlandweit Senioren und Lebenshelfer zusammen und achtet darauf, dass alle neuen Lebenshelfer dieselben wichtigen Ausbildungskurse und Schulungen durchlaufen. Um auch in Zukunft hilfebedürftigen Senioren Lebenshelfer zur Seite stellen zu können, werden ständig Menschen gesucht, die sich eine Arbeit als Lebenshelfer vorstellen können.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

