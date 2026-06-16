Senioren-Assistenz – Existenzgründung im sozialen Bereich

Regelmäßig wiederkehrende Infoabende klären über das Berufsbild Senioren-Assistenz auf

SENIORENASSISTENZ-AUSBILDUNG UND TÄTIGKEIT

Die 120-stündige Ausbildung zur professionellen Senioren-Assistenz bereitet auf eine Tätigkeit im ambulanten Bereich vor. Zielgruppe der Senioren-Assistenten sind ältere Menschen, die auf keinen Fall ins Heim, sondern im vertrauten zu Hause wohnen bleiben wollen. Dies ist möglich, wenn Senioren oder Angehörige jemanden engagieren, der den alten Menschen stundenweise im Alltag unterstützt, sich um die kleinen Dinge des Alltags und um die Teilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Leben kümmert.

SENIOREN-ASSISTENZ – EIN BERUF, DER AUF DEN SOZIALEN FÄHIGKEITEN AUFBAUT

Ob eine solche Tätigkeit Sinn macht für Interessierte, richtet sich weniger nach dem beruflichen Werdegang, sondern mehr nach den sozialen Fähigkeiten interessierter Personen. Interessenten der Ausbildung sollten beispielsweise gut zuhören und sich in andere Menschen einfühlen können. Sie sollten Lebens- und Berufserfahrung mitbringen und ein Gespür dafür, was alte Menschen brauchen.

INFOABENDE ZUR SENIOREN-ASSISTENZ

organisiert das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG im monatlichen Abstand. Der nächste Infoabend ist am 26. Juni von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. INFOABENDANMELDUNG Hier klicken

EXISTENZGRÜNDUNG MIT SICHERHEITSNETZ

Eine Existenzgründung auf dem boomenden Markt der ambulanten Seniorenbetreuung fußt auf einer soliden Basis. Sie ist aufgrund der demografischen Entwicklung außergewöhnlich zukunftssicher. Die Finanzgruppe der Sparkassen stellte bereits 2017 in ihrem Branchenreport fest: „Die Zunahme der Pflegebedürftigen und die Leistungsverbesserungen sorgen für eine steigende Nachfrage bei den Betreuungsleistungen…“ In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass Seniorenassistenten „stark expandieren.“ Zudem fallen nur geringe Investitionskosten und laufende finanzielle Belastungen an. So müssen Senioren-Assistenten kein Büro mieten, sondern können von zu Hause aus arbeiten. Ein großer Vorteil, sind doch die Kosten für die Existenzgründung finanziell überschaubar.

KNOW-HOW FÜR DIE EXISTENZGRÜNDUNG UND HILFE DURCH VERNETZUNG

Wer als Selbständiger professionell helfen will, der muss auch wissen, wie. Die Seminare zur Senioren-Assistenz/Plöner Modell bereiten somit nicht nur auf die fachlichen Aufgaben nah am Menschen vor, sondern befassen sich auch mit den wirtschaftlichen Fragen zur Existenzgründung. Senioren-Assistenten stehen nach Abschluss der Ausbildung nicht als Einzelkämpfer da, sondern tauschen ihre Erfahrungen mit Ansprechpartnern in einem bundesweiten Netzwerk aus. Büchmann Seminare hat in den letzten 20 Jahren das größte Netzwerk professioneller Senioren-Assistenten in Deutschland aufgebaut.

KOSTENLOSES VERMITTLUNGSPORTAL ERSETZT DIE EIGENE WEBSEITE

Ein kostenloses und zugangsfreies Vermittlungsportal stellt den Kontakt zwischen Senioren-Assistenten und Senioren bzw. deren Angehörigen unter www.die-senioren-assistenten.de her und erleichtert so den Zugang zu den Kunden, denn aussagekräftige Profilseiten geben darüber Auskunft, welcher Mensch genau hinter der Dienstleistung steckt.

INFORMATIONEN ÜBER DIE SENIOREN-ASSISTENZ/PLÖNER MODELL

gibt es auf der Ausbildungsseite

Das Unternehmen Büchmann Seminare KG war der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der lebenserfahrende Menschen für die professionelle Senioren-Assistenz im ambulanten Bereich ausbildet. Das Unternehmen wurde von der ehemaligen Frauenbeauftragten Ute Büchmann 2007 gegründet und wird seit 2024 in zweiter Generation weitergeführt.

Kontakt

Büchmann / Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

017661633636



https://www.senioren-assistentin.de

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