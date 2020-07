Senioren Assistenten Ausbildung: Qualität in 186 Stunden.

Location: München

Street: Fürstenrieder Strasse 279

City: 81377 – München (Germany)

Start: 05.07.2018 06:27 Uhr

End: 05.07.2018 06:27 Uhr

Entry: free

get ticket



Senioren Assistenten Ausbildung: In 186* Std. wirklich gut ausgebildet mit solider Perspektive für Ihre neue Berufswahl. Nahezu alle Seniorinnen und Senioren möchten im Alter am liebsten zu Hause wohnen bleiben. Dabei benötigen Sie Unterstützung und Hilfe durch eine gut ausgebildete Senioren -Betreuung oder Senioren-Assistenz, die oder der sie betreut. Die Angehörigen sind selber stark belastet, die Nachbarschaftshilfe reicht ebenfalls nicht aus oder ist nicht zur Senioren-Assistenz qualifiziert. Der Gesetzgeber hat neue Unterstützungsangebote entwickelt, die Senioren in Anspruch nehmen können. Eine ambulante Unterstützung durch Senioren Assistenten wird heute und in Zukunft mehr beansprucht, sie wird eine wichtige Stütze in der Prävention für Senioren im Alter, besonders in oder nach Corona Zeiten.

Die durch die Regierung von Oberbayern staatlich anerkannte und durch den TÜV SÜD bundesweit AZAV-zertifizierte HELP Akademie und Bildungseinrichtung in München widmet sich dieser Ausbildung auf hohem Niveau.

Die künftigen Senioren Assistenten bekommen durch die HELP-Akademie eine solide Ausbildung in ca. 186* Std (*kann abweichen), aufgeteilt in 5 Module. Die Ausbildung endet mit einer Prüfung vor einem ebenfalls staatlich geprüften Prüfungsausschuss und wird durch ein Zertifikat bestätigt.

Durch hoch qualifizierte Dozenten aus allen wichtigen Themenbereichen wird den Studierenden Erwachsenen das Grundwissen für die Senioren Assistenz vermittelt.

Diese Ausbildung ist für Menschen gedacht, die eine abgeschlossene Berufsausbildung, Lebenserfahrung, soziales Engagement und Einfühlungsvermögen mitbringen. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, sich in einem neuen Berufsbild selbständig zu machen und entweder nebenberuflich ein zweites Standbein aufzubauen oder hauptberuflich neu durchzustarten.

Das separate Modul Nr. 5 zur Existenzgründung ist eine wichtige Ebene um sich hierauf bestmöglichst vorzubereiten. Nutzen Sie dieses Ausbildungsangebot und informieren Sie sich umfassend, auf der Home-Page, per Telefon oder in einer individuellen Einzelberatung über Termine, Preise, Zuschüsse und das Netzwerk der Akademie. Schulungsorte 2018/19 sind München und Wiesbaden.

Seminartermine, Infomöglichkeiten und Preise finden Sie hier: HELP-Akademie Home-Page

seit 2019 bildet die HELP Akademie auch staatlich anerkannte Berufsbetreuer aus.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung

Firmenkontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Help Akademie

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

089-21 54 59 20

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

Pressekontakt

HELP Akademie München- AZAV-zertifizierter QM-Beauftragter, Marketing und Presse

Theo Stamm

Fürstenrieder Strasse 279 a

80332 München

08921543305

marketing@help-akademie.de

http://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.