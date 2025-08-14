SENCURINA Seniorenbetreuung ab sofort im Kreis Mettmann

Vermittlung von Betreuungskräften in häuslicher Gemeinschaft – die sogenannte 24 Stunden Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause auch im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann im August 2025: Mit Karsten Rath ist im Frühjahr dieses Jahres im Kreis Mettmann ein neuer SENCURINA Standortleiter gestartet und betreut seitdem mit vollem Herzen die Region. Da er sein gesamtes Leben im Kreis Mettmann verbracht hat, ist er froh, direkt vor der Haustür seinen Kunden die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (BihG) – umgangssprachlich 24 Stunden Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden oder Live-In Betreuung genannt – zu ermöglichen. Mit über 30 Jahren Berufserfahrung im Dienstleistungsbereich und mit SENCURINA als starken Partner im Rücken, steht er für alle Fragen rund um das Thema der sogenannten 24 Stunden Pflege und Betreuung vor Ort zur Verfügung.

Ein Pflegefall in der Familie – was nun?

Diese Frage kennt Karsten Rath aus der eigenen Familie. Plötzlich steht man vor Herausforderungen, mit denen man vorher nicht in Berührung gekommen ist. Er begleitet seine Kunden vertrauensvoll in dieser Lebenslage und findet mit ihnen gemeinsam die für sie und ihre Angehörigen passenden Wege.

SENCURINA ist mehr als eine Vermittlungsagentur für Betreuungskräfte

Die Mitglieder der „SENCURINA Familie“ sind für die betroffenen Menschen individuelle „Pflegemanager“ und finden mit ihnen gemeinsam die besten Lösungen für die Betreuung der hilfebedürftigen Angehörigen.

Karsten Rath steht nicht nur zur Verfügung, wenn es darum geht, die passende Betreuungskraft für die individuellen Pflegesituation zu finden. Er leistet Hilfestellung bei der Beantragung oder Höherstufung von Pflegegraden sowie der Ausstattung mit bedarfsgerechten Hilfsmitteln oder Wohnraumanpassungen, Behördengängen und allen weiteren Fragen rund um die Seniorenbetreuung. Er ist für die von ihm betreuten Familien das Bindeglied zwischen Ärzten, Pflegediensten, 24 Stunden Betreuungskraft, Ämtern, Krankenkassen, Krankenhäusern und Therapeuten.

„Wir können den Wind nicht ändern aber wir können gemeinsam die Segel richtig setzen“ (frei nach Aristoteles). Hinter diesem Zitat steht Karsten Rath mit vollem Herzen und ist vor Ort im Einsatz, um zusammen mit seinen Kunden die Segel richtig auszurichten, damit im Kreis Mettmann und Umgebung Menschen trotz Pflegebedürftigkeit die Möglichkeit haben selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden ihren Lebensabend zu verbringen.

Seriöse Vermittlung von sogenannten 24 Stunden Pflege- und Betreuungskräften sowie von stundenweiser Betreuung und Alltagshilfe und Demenzbetreuung

