Semptec Schwimmboje und wasserdichter Trockensack, 28 l

Hält Kleidung und Wertsachen beim Schwimmen trocken und sicher

• Ideal für Schwimmen, Stromschwimmen, Kanufahren, Segeln, Triathlon u.v.m.

• Mit 2 Luftkammern für extra Sicherheit der Artikel

• Inklusive anpassbarem Hüftgurt für sicheren Halt

• Kapazität: 28 Liter

Sommerhit für Schwimmer und Wassersportfans: Ob beim Stromschwimmen im Rhein, auf dem Badesee oder beim Segeln – die Schwimmboje verbindet gute Sichtbarkeit im Wasser mit praktischem Stauraum. Die leuchtende Farbgebung macht die Boje auch aus größerer Entfernung gut erkennbar und erhöht damit die Aufmerksamkeit auf offenen Gewässern.

28 Liter Stauraum für persönliche Gegenstände: Der integrierte Trockensack bietet ausreichend Platz für Smartphone, Schlüssel, Geldbörse, Handtuch, Kleidung oder Schuhe. Nach dem Befüllen wird die Oberseite mehrfach eingerollt und sicher verschlossen. So bleiben das Gepäck und Wertsachen während des Aufenthalts im Wasser geschützt und direkt am Körper.

Zwei Luftkammern für zusätzliche Sicherheit: Die getrennt aufblasbaren Kammern sorgen für zuverlässigen Auftrieb und erhöhen die Funktionssicherheit. Auch bei längeren Schwimmstrecken bleibt die Boje stabil an der Wasseroberfläche.

Hoher Tragekomfort bei voller Bewegungsfreiheit: Ein verstellbarer Hüftgurt ermöglicht eine individuelle Anpassung und hält den Schwimmsack sicher auf Position. Der geringe Zugwiderstand unterstützt unbeschwerte Bewegungen beim Schwimmen und macht das Modell von Semptec zu einem praktischen Begleiter für sommerliche Touren auf Flüssen und Seen.

• Leichte und aufblasbare Schwimmboje für mehr Sicherheit im Wasser

• Hoher Auftrieb von 18 kg – ideal für Schwimmer und Wassersportler

• Kapazität: 28 Liter

• Verstellbarer Hüftgurt mit 50 cm Seillänge: Umfang 30 – 60 cm

• Material: Nylon und PVC

• Maße luftleer: 71 x 35,5 cm, aufgeblasen: 50 x 25 x 25 cm, Gewicht: 600 g

• Schwimmboje und wasserfester Trockensack inklusive Hüftgurt und deutscher Anleitung – Schwimmboje Rucksack – Außerdem relevant oder passend zu: Pool, Strand, Schwimm, aufblasbar, wasserdicht, Wasserdichte Tasche

• EAN: 4022107450126

Die Semptec Schwimmboje und wasserdichter Trockensack, 28 l, orange ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7817-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/tS3F7cebkLrtZot

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