Seminar: Konfliktmanagement & Kommunikation für Bauleiter

Location: Hotel zur Mühle

Street: Kirchplatz 3

City: 85737 – Ismaning (Germany)

Start: 19.03.2024 10:00 Uhr

End: 20.03.2024 18:30 Uhr

Entry: 978.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Das Seminar Konfliktmanagement und effektive Kommunikationstechniken für Bauleiter und Bauprojektleiter richtet sich an Führungskräfte im Bauwesen. Sie lernen in praktischen Übungen, wie sie den richtigen Ton treffen, um lösungsorientiert im Team zu arbeiten.

Erfolgreiche Zusammenarbeit am Bau

Mit einer ausgeprägten Kommunikationskompetenz schaffen Bauleiter einen stabilen Rahmen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit an Bauprojekten. In unserem Seminar für Bau- und Bauprojektleiter vermitteln wir effektive Kommunikationstechniken und den Umgang mit Konflikten. Erfahren Sie, wie Sie Konflikteskalationen vermeiden und Ihre Konfliktkompetenz verbessern.

Kommunikation und Konfliktvermeidung

Das Vermeiden von gerichtlichen Auseinandersetzungen in der Bau- und Immobilienbranche ist im Interesse aller Beteiligten. Der Einsatz von geeigneten Kommunikationstechniken und Konfliktstrategien fördert einen reibungslosen Ablauf des Bauprojekts und eine gute Kommunikation im Team.

Seminarinhalt

– Strukturelle und bauvertragliche Konfliktursachen, Merkmale und Arten von Konflikten beim Planen und Bauen

– Konfliktfördernde Besonderheiten der Bau- und Immobilienwirtschaft

– Konfliktkompetenzen und Werkzeuge der Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung:

– Eskalationsstufen und Interventionsmöglichkeiten

– Verhandlungsstrategien: das „Das Harvard-Konzept“

– Struktur von Verhandlungsgesprächen und Anwendung im bauvertraglichen Kontext, insbesondere bei Nachträgen und Bauablaufänderungen

– Persönliche Erkenntnisse, Aktionsplan für die Praxis

_______________________________

Darum sollten Sie teilnehmen:

– Erlernen Sie Kommunikationstechniken, die Sie in schwierigen Situationen und in Ihrem Bauprojektmanagement sofort umsetzen können.

– Erkennen Sie Konfliktpotenziale am Bau frühzeitig und vermeiden Sie durch Ihr Verhalten die Eskalation von Baustreitigkeiten.

– Erkennen Sie Ihre Verhandlungsmacht bei Baustreitigkeiten und finden Sie professionelle Konfliktlösungen für das Bauprojekt.

Seminarförderung und Zertifikat:

Mit Ihrer Teilnahme erfüllen Sie die Fortbildungsverpflichtung gemäß § 3 ZMediatAusbV. Die Veranstaltung kann als berufliche Weiterbildung bis zu 70 % der Kosten gefördert werden.

Ihre Referentin:

Rosina Th. Sperling, Geschäftsführerin der BVM Bauvertragsmanagement GmbH

DVP-zertifizierte Projektmanagerin für die Bau- und Immobilienwirtschaft und Wirtschaftsmediatorin.

Dauer des Seminars: 2 Tage, jeweils 10.00 bis 18.30 Uhr

_______________________________

_______________________________

Über BauVertragsManagement GmbH

BVM in München hat sich auf qualifizierte Weiterbildung und Beratung im Bau- und Immobilienwesen spezialisiert. Die Geschäftsführerin Rosina Sperling fokussiert die außergerichtliche Streitbeilegung und bietet den Weiterbildungslehrgang Streitlöser:in DGA-Bau-Zert® mit optionaler Zertifizierung als Wirtschaftsmediator:in.

In BVM-Bauseminaren vermitteln erfahrene Referenten bauspezifisches Wissen zu Themen wie HOAI und Vergabe, Baurecht und VOB oder Bauablaufstörungen und wichtige Soft Skills für Projektleiter.

Die BVM ist seit vielen Jahren anerkannt als Bildungsträger für Architekten, Ingenieure und Rechtsanwälte. In der Vergangenheit wurden zahlreiche Seminare und Workshops durchgeführt und als Fortbildung der Mitglieder der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) anerkannt.

