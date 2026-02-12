Semantische Produktfertigungsinformationen konvertieren

Universalkonverter 3D_Evolution mit neuer leistungsfähiger Funktion zur Prüfung semantischer PMI

Mit der neuen Version des CAD Daten-Universalkonverters 3D_Evolution 4.9 setzt der deutsch-französische Software-Pionier CoreTechnologie einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung der Model Based Definition (MBD). Mit dem neuen Toll konvertieren Anwender PMI (Product Manufacturing Information) aus nativen Systemen wie CATIA V5, Creo, Solidworks und NX in neutrale Formate wie STEP AP 242 Edition 3 sowie JT.

Semantik-Analyse

Während Produktfertigungsinformationen in vielen 3D Modellen grafisch vorhanden sind, fehlt in vielen Fällen die zugrunde liegende Semantik. Hier setzt 3D_Evolution 4.9 an: Die neue Funktion analysiert, ob alle vom Konstrukteur erzeugten PMI semantisch definiert sind, das heißt über auswertbare textuelle Informationen verfügen und nicht rein als visuelle Annotationen vorliegen. Zusätzlich wird geprüft, auf welche Flächen oder Geometrie-Elemente sich die PMI referenzieren, wodurch Fehler, Inkonsistenzen oder unvollständige Definitionen frühzeitig erkannt werden.

Vergleichbarkeit von originaler und konvertierter Version

Ein besonderes Highlight der neuen Software-Version ist der direkte Vergleich der PMI zwischen originalen CAD Daten und konvertierten Modellen. So lässt sich zuverlässig verifizieren, ob PMI beim Datenaustausch in vollem Umfang, korrekt und semantisch erhalten geblieben sind, was ein zentrales Kriterium für die Zusammenarbeit in heterogenen CAD Landschaften ist.

PDF Konvertierung

Darüber hinaus bietet die Software 3D_Evolution die Möglichkeit, PMI inklusive der im CAD Modus definierten 3D Views in ein 3D PDF zu konvertieren. Diese Dokumente werden mit einem frei verfügbaren PDF Viewer genutzt und stellen funktionale 3D Bemaßungen, Toleranzen, Schnitte und Kommentare dar. Die gespeicherten Ansichten ersetzen klassische 2D Zeichnungen für eine intuitive, filterbare Darstellung der relevanten Informationen, ideal für Fertigung, Montage und Qualitätssicherung.

Die neue Funktionalität von 3D_Evolution adressiert zentrale Herausforderungen der MBD Einführung und unterstützt den kulturellen Wandel weg von 2D Zeichnungen, verbessert die Datenqualität und erhöht die Interoperabilität über Systemgrenzen hinweg. Gleichzeitig schafft die neue Funktion zur Prüfung semantischer PMI Vertrauen in den digitalen Zwilling als Single Source of Truth.

Mit der aktuellen Software-Version von 3D_Evolution 4.9 entwickelt sich die Vision des 3D Master-Modells weiter. Die zuverlässige Prüfung, der Vergleich und die nutzbare Weitergabe semantischer PMI bilden die Grundlage für eine durchgängige Model Based Enterprise Strategie und für eine Zukunft, in der das annotierte 3D Modell die einzige gültige Produktdefinition ist.

Mit 42 unterstützten Schnittstellenformaten ist 3D_Evolution eine leistungsfähige Konvertierungsplattform für alle gängigen CAD, 3D Printing und VR Formate und bildet die zentrale Drehscheibe für den automatisierten Austausch komplexer 3D Daten im gesamten Produktentwicklungsprozess.

Weitere Informationen zur Software 3D_Evolution sind abrufbar unter https://coretechnologie.com/de/produkte/3d-evolution/

+++

Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D Software.

Firmenkontakt

Core Technologie GmbH

Armin Brüning

Klinger 5

63776 Mömbris

0049 6029 98 999 10



http://www.coretechnologie.com

Pressekontakt

Feel Good Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

0043 678 1 29 27 25



http://www.feelgood-solutions.com

Bildquelle: CoreTechnologie GmbH