Selzer Reiff Notare erweitern Räumlichkeiten in Frankfurt

Nach umfangreichen Renovierungen und einer Erweiterung der Kanzleiräume im Herzen Frankfurts bietet das Notarbüro seine Dienstleistungen in einem neuen großzügigen Umfeld an.

Frankfurt, 11. September 2024 – Das Notarbüro Selzer Reiff Notare renoviert und erweitert seine Kanzleiräume im Westend Frankfurt. Ab sofort stehen Mandanten und Mitarbeitern modernisierte Arbeitsplätze sowie großzügige Beratungs- und Beurkundungsräume in der Guiollettstraße 27 zur Verfügung.

Nach umfassenden Renovierungsarbeiten und der Erweiterung durch die Anmietung zusätzlicher Flächen im 1. Stock des Gebäudes, bietet die Kanzlei nun ein noch angenehmeres und effizienteres Umfeld für alle notariellen Dienstleistungen. Die neuen, lichtdurchfluteten Räume sind nicht nur auf die Bedürfnisse der Mandanten zugeschnitten, sondern bieten auch den Mitarbeitenden ein ansprechendes und produktives Arbeitsumfeld.

„Die räumliche Erweiterung ermöglicht es uns, künftig Beurkundungen parallel durchzuführen und Beratungen mit größeren Gruppen in den neuen, großzügigen Besprechungsräumen abzuhalten“, erklärt Notarin Bettina Selzer. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Notarin Sonja Reiff führt sie das Notarbüro. Beide Juristinnen sind seit einigen Jahren ausschließlich als Notarinnen tätig.

Ein Ort, an dem Rechtssicherheit und Wohlbefinden zusammenkommen

Die Neugestaltung der Kanzleiräume reflektiert den hohen Anspruch, den Selzer Reiff Notare an ihre Dienstleistungen haben. Helle Farben, hochwertige Möbel und eine moderne technische Ausstattung schaffen eine Atmosphäre, in der sich Mandanten wohlfühlen und ihre Anliegen in einem diskreten und professionellen Umfeld besprechen können.

„Uns ist es wichtig, dass sich unsere Mandanten in unserer Kanzlei aufgehoben fühlen“, erklärt Notarin Sonja Reiff. „Die neuen Besprechungsräume und Büros bieten viel Raum für persönliche und effiziente Beratungen, immer im Einklang mit unserer Philosophie: bestmögliche notarielle Betreuung in Frankfurt.“

Eine Fotogalerie auf der Website der Kanzlei bietet erste Eindrücke:

https://www.selzer-reiff.de/fachbeitraege-publikationen/neue-raeumlichkeiten-von-selzer-reiff-notare-frankfurt/

Über die Kanzlei Selzer Reiff Notare, Frankfurt

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998. 2011 wurde Bettina Selzer in Frankfurt am Main zum Notar berufen. Seit einigen Jahren sind Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff ausschließlich in diesem Bereich tätig.

Die beiden Notarinnen betreuen Privatmandanten ebenso wie Unternehmer/innen. Als in Frankfurt berufene Notare bieten sie das gesamte Spektrum notarieller Dienstleistungen an: von Immobilienkäufen über Eheverträge und Testamente bis zur Beurkundung unterschiedlichster Rechtsvorgänge. Für Unternehmen bieten Selzer Reiff Notare bei Gründungen, Kapitalerhöhungen, Umwandlungen etc. die notwendige notarielle Unterstützung.

Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage).

Über die Sozietät SELZER REIFF Notare, Frankfurt am Main:

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Notare ein modernes Notarbüro.

Mit RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht und Familienrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht, im Gesellschaftsrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de

