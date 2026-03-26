Seltene Erden, Metalle und die neue Rohstoffrealität – warum die Zukunft nicht an der Börse entschieden wird

Die Weltwirtschaft steht an einem Wendepunkt, der weniger mit Geldpolitik oder Zinsen zu tun hat, als viele noch glauben. Der eigentliche Engpass der kommenden Jahrzehnte liegt tiefer. Er ist materiell. Er ist physisch. Und er ist global ungleich verteilt. Kupfer, Seltene Erden und strategische Metalle sind längst mehr als industrielle Inputs. Sie sind zu geopolitischen Hebeln geworden und zu stillen Machtfaktoren einer neuen Weltordnung.

Was lange als Randthema galt, rückt nun ins Zentrum wirtschaftlicher und politischer Entscheidungen. Nicht, weil Rohstoffe plötzlich neu wären, sondern weil ihre Verfügbarkeit nicht mehr selbstverständlich ist. Die Frage lautet nicht mehr: Wie teuer wird ein Rohstoff? Sondern: Ist es überhaupt verfügbar und für wen?

Kupfer als Rückgrat – und als Warnsignal

Kupfer bleibt das Fundament der globalen Elektrifizierung. Ohne Kupfer keine Stromnetze, keine Ladeinfrastruktur, keine Rechenzentren, keine Energiewende. Es ist das Leitungsmetall der modernen Welt – sichtbar, bekannt, transparent gehandelt. Gerade deshalb eignet es sich als Frühindikator für ein tiefer liegendes Problem.

Aktuelle Analysen internationaler Rohstoffinstitute zeigen, dass die globale Kupfernachfrage bis 2040 um rund 50 Prozent steigen dürfte. Allein der Ausbau der Stromnetze, Elektromobilität und digitaler Infrastruktur verschlingt jährlich Millionen Tonnen zusätzlich. Gleichzeitig stagniert das Angebot. Neue Minen benötigen oft zehn bis fünfzehn Jahre Vorlaufzeit, Erzgehalte sinken, Genehmigungen verzögern sich, gesellschaftlicher Widerstand wächst.

Der Markt reagiert darauf mit steigenden Preisen. Doch Preise lösen kein strukturelles Problem. Sie signalisieren Knappheit, beheben sie aber nicht. Kupfer zeigt exemplarisch: Selbst ein global liquider Markt kann physische Realität nicht beschleunigen.

Seltene Erden – die unsichtbare Achillesferse der Hochtechnologie

Noch kritischer ist die Lage bei den Seltenen Erden. 17 Elemente, darunter Neodym, Dysprosium und Praseodym, bilden das unsichtbare Herz moderner Hochtechnologie. Hochleistungsmagnete für Elektromotoren, Windkraftanlagen, Drohnen, Medizintechnik und militärische Systeme sind ohne sie nicht denkbar.

Paradox ist: Seltene Erden sind geologisch oft nicht selten. Ihre Knappheit entsteht in der Verarbeitung. Die Trennung ist chemisch komplex, energieintensiv und umweltbelastend. Genau hier liegt der geopolitische Kern des Problems.

China kontrolliert aktuell rund 60 Prozent der globalen Förderung, aber über 85 Prozent der Raffination. Europa und die USA verfügen zwar über Vorkommen, jedoch kaum über industrielle Verarbeitungskapazitäten. Diese Asymmetrie ist kein Zufall, sondern Ergebnis jahrzehntelanger industriepolitischer Entscheidungen.

Karl-Heinz Hemmerle, Verwaltungsrat der Seltene Erden Select AG mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein, bringt es auf den Punkt: „Die eigentliche Knappheit liegt nicht im Boden, sondern im Zugang zur Wertschöpfung. Wer Verarbeitung kontrolliert, kontrolliert Technologie.“

Globale Konkurrenz um Material, nicht um Narrative

Während politische Debatten in Talkshows oft über Ziele, Werte und Strategien kreisen, läuft im Hintergrund längst eine sehr konkrete Auseinandersetzung: Wer kontrolliert die Materialströme der Zukunft und wer bleibt abhängig? Die USA setzen dabei sichtbar auf „Re-Industrialisierung“ der Rohstoffkette. Allein Ende Januar 2026 wurde bekannt, dass die US-Regierung ein Finanzierungspaket von 1,6 Milliarden US-Dollar zur Stärkung einer heimischen „Mine-to-Magnet“-Kette rund um Seltene Erden unterstützt, inklusive Magnetfertigung. Parallel verfolgt das US-Verteidigungsministerium seit Jahren das Ziel, kritische Zwischenstufen wie Trennung/Separation und Magnetproduktion im Land aufzubauen.

Europa versucht, die strategische Lücke regulatorisch zu schließen. Mit dem European Critical Raw Materials Act setzt die EU Benchmarks bis 2030: 10 Prozent der jährlichen EU-Bedarfe sollen aus heimischer Gewinnung, 40 Prozent aus Verarbeitung und 25 Prozent aus Recycling gedeckt werden. Das ist weniger ein Umweltprogramm als eine industriepolitische Antwort auf die Einsicht: Ohne Zugriff auf Verarbeitungskapazitäten bleibt man trotz eigener Vorkommen strukturell verwundbar.

China wiederum sichert sich nicht nur den Bergbau, sondern vor allem die entscheidende Stufe der Wertschöpfung: Verarbeitung und Raffination. Internationale Analysen verweisen darauf, dass China nahezu 90 Prozent der weltweiten Verarbeitung von Seltenen Erden kontrolliert. Und genau diese Konzentration nimmt zu: Die Internationale Energieagentur beschreibt, dass die geografische Konzentration der Raffination kritischer Mineralien gestiegen ist. Bei Seltenen Erden zählt China zu den dominierenden „Einzellieferanten“ des Raffinationswachstums. Ergänzend hat China zuletzt regulatorisch nachgeschärft und die Kontrolle über Förderung, Verarbeitung und teils Export weiter zentralisiert, inklusive Quoten und Genehmigungspflichten.

Hier verschiebt sich der globale Wettbewerb spürbar. Es geht nicht mehr primär um Kostenminimierung, sondern um Versorgungssicherheit. Nicht um maximale Effizienz „just in time“, sondern um Resilienz „just in case“. Und damit stellen sich für Unternehmen, Staaten und Investoren neue, unangenehme Fragen: Was ist eine Lieferkette wert, wenn sie im Ernstfall politisch unterbrochen werden kann? Wie belastbar sind Wachstumspläne für E-Mobilität, Windkraft oder Rechenzentren, wenn die kritischen Vorprodukte an wenigen, geopolitisch sensiblen Knotenpunkten hängen? Und wie lange dauert es realistisch, Verarbeitungskapazitäten aufzubauen, die heute in anderen Weltregionen technologisch und industriell verdichtet sind?

Seltene Erden und strategische Metalle werden damit zu sicherheitsrelevanten Gütern, die leiser als Öl, aber in ihrer Wirkung oft nachhaltiger sind: Wer Materialzugang kontrolliert, kontrolliert nicht nur Preise, sondern die Möglichkeit, Technologie überhaupt in Serie zu bringen.

Warum Preise die falsche Beruhigung liefern

Ein verbreiteter Irrtum bleibt bestehen: die Annahme, dass steigende Preise automatisch zu mehr Angebot führen. Gerade bei Seltenen Erden greift diese Logik nicht. Neue Projekte benötigen Know-how, Genehmigungen, Umweltverträglichkeit und vor allem Zeit. Zudem sind viele Metalle Nebenprodukte anderer Förderprozesse, ihre Produktion lässt sich nicht einfach hochfahren.

Preise sind daher kein Lösungsinstrument, sondern ein Alarmsignal. Sie zeigen, dass Märkte beginnen, physische Grenzen zu erkennen. Doch sie ersetzen keine Infrastruktur, keine Raffinerien und keine strategische Planung.

Ein neues Investitionsdenken entsteht

Vor diesem Hintergrund verändert sich auch der Blick auf Investitionen. Klassische Kapitalmarktlogik misst Liquidität, Volatilität und kurzfristige Rendite. Strategische Metalle folgen einer anderen Zeitachse. Ihr Wert entsteht nicht durch tägliche Preisbewegungen, sondern durch langfristige Verfügbarkeit und industrielle Relevanz.

Die Seltene Erden Select AG positioniert sich genau an dieser Schnittstelle. Nicht als kurzfristiger Produktanbieter, sondern als strukturierter Zugang zu einer Anlageklasse, die bislang institutionellen Akteuren vorbehalten war. Der Fokus liegt auf physischer Substanz, strategischer Lagerung und langfristigem Werterhalt, nicht auf spekulativen Versprechen.

Der eigentliche Konflikt der Zukunft

Kupfer und Seltene Erden zeigen gemeinsam, wohin sich die Welt bewegt. Kupfer macht die Dimension sichtbar. Seltene Erden machen die Verwundbarkeit deutlich. Zusammen offenbaren sie eine zentrale Wahrheit: Die entscheidenden Konflikte der Zukunft werden nicht primär finanziell ausgetragen, sondern materiell.

Die Frage ist nicht, ob diese Rohstoffe gebraucht werden. Die Frage ist, wer Zugang zu ihnen hat und unter welchen Bedingungen.

Ausblick – Die neue Rohstoffordnung und die Verantwortung der Investoren

Die neue Rohstoffordnung ist kein vorübergehendes Phänomen und keine Modeerscheinung der Finanzmärkte. Sie ist Ausdruck eines tiefgreifenden, langfristigen Strukturwandels, der bereits in vollem Gange ist. Technologische Ambitionen, geopolitische Stabilität und nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum lassen sich nicht länger getrennt von der physischen Verfügbarkeit zentraler Materialien denken. Rohstoffe sind nicht mehr der nachgelagerte Input industrieller Prozesse, sie sind deren Voraussetzung.

In diesem Wandel kommt Investoren eine neue Rolle zu. Wer Kapital bereitstellt, beeinflusst nicht nur Renditen, sondern reale Strukturen: Welche Projekte entstehen, welche Lieferketten aufgebaut werden, welche Technologien skaliert werden können und welche nicht. Investitionen in strategische Rohstoffe, Metalle und Seltene Erden sind damit nicht nur ökonomische Entscheidungen, sondern auch Beiträge zur materiellen Grundlage zukünftiger Wertschöpfung.

Wer die Zukunft verstehen will, muss daher tiefer blicken als in Kurstabellen und Quartalsberichte. Entscheidend sind Fragen nach Herkunft, Verarbeitung, Lagerung und zeitlicher Verfügbarkeit von Rohstoffen. Es geht um Lieferketten statt nur um Preise, um industrielle Realitäten statt um kurzfristige Marktbewegungen. Zeit wird dabei zur zentralen Größe: Förderzyklen, Genehmigungsprozesse und der Aufbau von Verarbeitungskapazitäten können nicht beschleunigt werden, sie müssen vorausgedacht und mitgetragen werden.

Gerade hier eröffnet sich für Investoren ein verantwortungsvoller Handlungsspielraum. Kapital kann dazu beitragen, Abhängigkeiten zu reduzieren, Diversifizierung zu ermöglichen und neue Wertschöpfungsketten jenseits bestehender geopolitischer Engpässe aufzubauen. Wer frühzeitig auf Substanz, physische Verfügbarkeit und strategische Relevanz setzt, beteiligt sich nicht an kurzfristigen Narrativen, sondern an der Gestaltung einer stabileren Rohstoffarchitektur.

Strategische Rohstoffe, Seltene Erden und Metalle sind damit keine Randnotiz mehr im Anlageuniversum. Sie werden zum Maßstab unserer technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit. Investoren, die diese Realität erkennen, handeln nicht nur vorausschauend, sie übernehmen Verantwortung für die materielle Grundlage der Welt von morgen.

Autor: Claudio Fernando Boschetti

Geschäftsführer Seltene Erden Select AG

Die Gesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein erbringt Verwaltungsdienstleistungen und ist in der Vermittlung sowie im Handel mit Rohstoffen tätig, insbesondere von technischen Metallen und seltenen Erden. Darüber hinaus unterstützt sie den Aufbau und die Weiterentwicklung von Vertriebsnetzen für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen.

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