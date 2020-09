Selfio einer der besten deutschen Online-Shops

Auszeichnung des Haustechnik-Shops

Erneut wurde Selfio im Rahmen der vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführten Verbraucherumfrage als einer der besten deutschen Onlineshops ausgezeichnet. Selfio erreichte den ersten Platz in der Kategorie Bauen & Heimwerken (ohne Filialnetz).

1. Platz für Online-Shop Selfio

Selfio erreichte die beste Gesamtbewertung in der Kategorie Bauen & Heimwerken (ohne Filialnetz). Insgesamt 12 Online-Shops waren dieser Kategorie zugeordnet, gegen die sich Selfio behaupten konnte. Am besten wurde Selfio bei den Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis und Internetauftritt von den Verbrauchern bewertet, aber auch beim Kundenservice sowie den Bestell- und Zahlungsbedingungen ist der Shop ganz vorne dabei. Ein Ergebnis, auf das Selfio-Geschäftsführer Roger Moore stolz ist: “Nicht umsonst legen wir viel Wert darauf, anders zu sein als andere Online-Shops. Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Angebot an Beratungs- und Planungsleistungen und unterstützen Heimwerker und Selberbauer ganz konkret bei ihren Projekten. Die Auszeichnung im vierten Jahr in Folge zeigt, dass wir hier unser Niveau halten konnten, das ist eine tolle Leistung des Selfio-Teams und so wollen wir auch weiter machen.”

Bei der Vielzahl an Online-Shops, die im Internet zu finden sind und der weiter anhaltenden Attraktivität des Kaufs im Internet, bieten solche Umfragen eine gute Orientierung für Verbraucher, bei welchen Shops sie sicher und komfortabel einkaufen können. Bei der vom Deutschen Institut für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv durchgeführten großen Verbraucherbefragung, wurden 733 Online-Shops von Verbrauchern selbst unter die Lupe genommen. Davon schafften es 550 Online-Shops in die Einzelauswertung.

Details zur Umfrage

Die Ergebnisse der Verbraucherumfrage basieren auf rund 50.000 Kundenmeinungen, die für Online-Shops aus 61 Kategorien eingeholt wurden. Sechs elementare Leistungsbereiche wurden untersucht, die wichtig für ein gutes Einkaufserlebnis der Kunden sind: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Über mehr als 50 Unterkriterien wurden diese Leistungsbereiche konkret bewertet. Hier ging es um Produktqualität, Angebotsvielfalt, Qualität der telefonischen Beratung, Zahlungs- und Lieferungsmöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie das Retourenmanagement.

Weitere Details zur Umfrage finden Sie hier.

Bad Honnef, im September 2020

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, solarthermischen Anlagen sowie Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen, Kamin- und Pelletöfen, Schornsteinen, Sanitärprodukten und Pumpen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

