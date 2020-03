Select-Domain: Ihre Webadresse für den Verkauf ausgesuchter Produkte

Wenn Sie den Webster wegen des Adjektivs “select” konsultieren, erhalten Sie zwei Antworten.

“1: chosen from a number or group by fitness or preference

2a : of special value or excellence : superior, choice.”

Solange es noch keine Domain “.premium” gibt, können Sie mit “.select” den höherwertigen Charakter Ihres Produktes oder Dienstleistung darstellen. Als französischer Winzer aus der Champagne könnten Sie beispielsweise “champagner.select” anbieten. Im Text Ihrer Webseite würden sie von einem ausgesuchten Champagner sprechen. Der Antiquitätenhändler kann sein Angebot durch antiquitaeten.select als ein weit überdurchschnittliches, von fachkundiger Hand ausgewähltes Angebot charakterisieren.

Es gibt einige Firmen, die “select” im Firmennamen führen. Sie können oft Ihren Domainnamen verkürzen, indem Sie den Namen unter .select registrieren. Aus autoglas-select-gmbh.de kann autoglas.select werden. Ein kurzer Domainnamen ist leicht merkfähig. Die Merkfähigkeit stellt eine Schlüsselfunktion für das erfolgreiche Vermarkten von Webseiten dar.

Den Zusammenhang zwischen besserem Ranking und den Neuen Top Level Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains plazieren sich bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser als Webseiten unter den De-Domains und Com-Domains. Das Ergebnis der Studie von Searchmetrics läßt sich so zusammenfassen:

“Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.”

Die Studie von Total Websites in Houston zeigt, daß die Ergebnisse von Searchmetrics auf alle Neuen Top Level Domains verallgemeinerbar sind, also auch auf die Select-Domains: Sie stellte fest, daß Google die Domainendungen der Neuen Top Level Domains als Schlüsselelement für die Bewertung der Domain nimmt. Total Websites zieht als Fazit:

“Es ist klar, daß die neuen Top Level Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.”

Zuerst kommt beim Kaufen das Vergleichen, dann das Auswählen, zuerst die Compare-Domains, dann die Select-Domains.

Die Sunrise-Period der Select-Domains startet am 6. April 2020. In der Sunrise Period können sich Inhaber von Marken um gleichlautende Select-Domains bewerben. Eine Anmeldung der Marken beim Trademark Clearinghouse ist notwendig.

Select-Domains sind für alle Webseiten geeignet, die sich mit Wählen und Entscheiden beschäftigen.

Die General Availability startet am 6.Mai.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/select-domains.html

https://www.domainregistry.de/compare-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award “als Best International Domain Registration Firm – Germany”. Beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: Secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

Bildquelle: JillWellington