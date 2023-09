Selbstwert in Unternehmen

Die unsichtbare Herausforderung für Führungskräfte und Mitarbeitende

In der heutigen Geschäftswelt gibt es viele Schlagwörter, die den Fokus von Führungskräften und Mitarbeitern auf sich ziehen. Souveränität, souveränes Auftreten, sicher verhandeln, Standing in schwierigen Situationen, sowie Konflikte souverän meistern, sind nur einige davon. Doch hinter diesen Begriffen verbirgt sich oft eine Herausforderung, die in Unternehmen immer noch zu oft totgeschwiegen wird: der Selbstwert. Und dieser ist eng mit dem Thema mentale Stärke verbunden.

Herausforderungen für Führungskräfte

Führungskräfte sind oft das Aushängeschild eines Unternehmens. Sie werden bewundert für ihre Stärke, Entschlossenheit und ihre Fähigkeit, schwierige Entscheidungen zu treffen. Doch was passiert, wenn auch Führungskräfte Selbstzweifel haben? In der Regel geben sie das nicht zu. Sie verbergen ihre Unsicherheiten hinter einer Fassade aus Selbstbewusstsein und Professionalität. Es gehört eine Menge Eigenmotivation dazu, um diese Fassade stets aufrecht zu erhalten.

Viele Herausforderungen, denen Führungskräfte gegenüberstehen hängen letztendlich mit den Themen Selbstwert und mentale Stärke zusammen, so zum Beispiel die Themen Souveränität, sicheres Auftreten oder auch das Thema Verhandlungsgeschickt. Daniela Landgraf, Expertin für die Themen Selbstwert und mentale Stärke, unterstützt mit ihrem Coachings und ihren Keynotes Führungskräften dabei, ihren Fokus zu verändern und dabei auch mal Selbstzweifel anzuerkennen und konstruktiv damit umzugehen. Doch nicht nur das. Führungskräfte sollten das Thema Selbstwert auch in Bezug auf ihre Mitarbeitenden fokussieren.

Die Auswirkungen auf Mitarbeiter

Mitarbeitende in Unternehmen stehen ebenfalls vor großen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Thema Selbstwert. Einige Mitarbeiter überfordern sich selbst, weil sie Angst haben, „nein“ zu sagen oder Schwäche zu zeigen. Andere wiederum zögern, Fehler einzugestehen, aus Angst vor Konsequenzen, und zweifeln an ihren eigenen Fähigkeiten. Dies kann zu Unzufriedenheit und sogar zu psychischen Gesundheitsproblemen führen, vor allem, wenn es an mentaler Stärke fehlt.

Die emotionale und mentale Gesundheit von Mitarbeitenden ist für Unternehmen und dem Unternehmenserfolg von entscheidender Bedeutung. Ein gesundes Selbstwertgefühl bei den Mitarbeitenden steigert nicht nur die Eigenmotivation, sondern auch die Leistungsfähigkeit und trägt zu einer positiven Unternehmenskultur bei. Damit das gelingen kann, gilt es Stück für Stück den Fokus der Mitarbeitenden zu verändern – weg von den Versagensängsten, hin zu ihren Stärken.

Doch wie kann das Selbstwertgefühl gesteigert werden?

Daniela Landgraf schreibt nicht nur Bücher zu den Themen Selbstwert und mentale Stärke, sie hält auch regelmäßig Keynotes, die sich mit dem Thema Selbstwert als Wirtschaftsfaktor auseinandersetzen. In ihrer Keynote “ Selbstwert ist Geld wert“ erhalten Teilnehmende nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch konkrete Übungen und Tipps, um ihren Selbstwert und dadurch ihre Eigenmotivation und ihre mentale Gesundheit tatsächlich zu stärken. Landgrafs Ansatz ist praxisorientiert und zielt darauf ab, Menschen dabei zu helfen, Selbstzweifel zu überwinden und selbstbewusster aufzutreten.

Die Bedeutung des nicht Messbaren

Der Selbstwert ist ein Thema, das sich schwer quantifizieren lässt. Es kann nicht direkt an Unternehmenszahlen festgemacht werden. Dennoch sind Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl in der Regel glücklicher, erfolgreicher, gesünder und leistungsfähiger. Dies sind Erfahrungswerte, die auf langjähriger Beobachtung basieren und nicht wissenschaftlich gemessen werden können.

Resumee

Selbstwert ist ein Thema, das in der Geschäftswelt oft im Verborgenen bleibt, aber immense Auswirkungen auf Führungskräfte und Mitarbeiter hat. Daniela Landgraf, eine erfahrene Expertin und Keynote Speaker für das Thema Selbstwert, setzt sich dafür ein, dieses wichtige Thema ins Licht zu rücken und Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, denn Selbstwert ist definitiv Geld wert.

Daniela Landgraf ist freie Redakteurin und Autorin von aktuell 16 Büchern, die sich mit den Themen Finanzen, Selbstwert, mentale Stärke, Resilienz und Change beschäftigen. Zuvor war sie 25 Jahre in der Finanzbranche tätig. Als Keynotespeakerin spricht sie über die Bedeutung von Selbstwert und mentaler Stärke im Firmenumfeld, damit Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte langfristig leistungsfähig und erfolgreich sind.

Kontakt

Autorin Daniela Landgraf

Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9

24257 Köhn

0174-2419788



http://www.danielalandgraf.com

Bildquelle: Pixabay office-2360063_1920