Selbstliebe zum Ausmalen: Das Vulvina Coloring Book
Das wohl mutigste Weihnachts- und Nikolausgeschenk des Jahres
Körperpositivität und Selbstfürsorge durch meditatives Malen
Inmitten von Geschenkpapier, Glühwein und Feiertagsglitzer lädt ein ganz besonderes Buch dazu ein, still zu werden – und sich selbst (neu) kennenzulernen: das Vulvina Coloring Book von Natacha Jill Colin, erschienen im feministischen divana Verlag in Köln, gegründet von der Künstlerin und Autorin selbst.
Dieses Malbuch ist kein klassisches Ausmalbuch. Es ist eine Einladung, den eigenen Körper ohne Scham zu betrachten, Schönheit jenseits von Perfektionsnormen zu entdecken und spielerisch über Weiblichkeit, Sexualität und Vielfalt zu sprechen.
Ein feministisches Statement in Buchform.
Mit feinen Illustrationen, warmen Botschaften und künstlerischem Mut verbindet das Vulvina Malbuch Achtsamkeit, Kunst und feministische Bildung. Jedes der feministischen Zentangles inspiriert dazu, die eigene Körperwahrnehmung liebevoll zu gestalten – ob mit Buntstiften, Wasserfarben oder Mixed Media. Das hochwertige Papier hält viel aus!
Warum gerade jetzt?
Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn viele Menschen innehalten, passt das Vulvina Malbuch perfekt als Geschenk mit Bedeutung. Es verbindet Entspannung mit Selbstreflexion – und wird so zu einem liebevollen Statement unter dem Weihnachtsbaum. Ebenfalls eignet es sich als Begleiter für eine besinnliche Adventszeit und ein slow Christmas, fernab von Konsumwahn und der x-ten ungeliebten Weihnachtsfeier.
Ob als Geschenk für Freundinnen, als Empowerment-Moment für sich selbst oder als Gesprächsanstoß in feministischen Kreisen – das Vulvina Malbuch bringt Farbe in den Winter und Bewusstsein in den Alltag.
Titel: Vulvina Coloring Book
Autorin & Illustratorin: Natacha Jill Colin
Verlag: divana Verlag (Köln)
ISBN: 978-3910590120
Preis: 14,90 Euro
Erhältlich im Buchhandel und unter https://divana-verlag.de/collections
Der divana Verlag ist ein junger Kleinverlag mit queerfeministischem Schwerpunkt. Wir veröffentlichen vor Allem Sachbücher und handeln nach dem Motto: Feminismus für alle.
Kontakt
divana Verlag – Natacha Jill Colin
Natacha Colin
Wilhelm-Mauser-Straße 47
50827 Köln
01782950942
http://www.divana-verlag.de
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.