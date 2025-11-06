Selbstliebe zum Ausmalen: Das Vulvina Coloring Book

Das wohl mutigste Weihnachts- und Nikolausgeschenk des Jahres

Körperpositivität und Selbstfürsorge durch meditatives Malen

Inmitten von Geschenkpapier, Glühwein und Feiertagsglitzer lädt ein ganz besonderes Buch dazu ein, still zu werden – und sich selbst (neu) kennenzulernen: das Vulvina Coloring Book von Natacha Jill Colin, erschienen im feministischen divana Verlag in Köln, gegründet von der Künstlerin und Autorin selbst.

Dieses Malbuch ist kein klassisches Ausmalbuch. Es ist eine Einladung, den eigenen Körper ohne Scham zu betrachten, Schönheit jenseits von Perfektionsnormen zu entdecken und spielerisch über Weiblichkeit, Sexualität und Vielfalt zu sprechen.

Ein feministisches Statement in Buchform.

Mit feinen Illustrationen, warmen Botschaften und künstlerischem Mut verbindet das Vulvina Malbuch Achtsamkeit, Kunst und feministische Bildung. Jedes der feministischen Zentangles inspiriert dazu, die eigene Körperwahrnehmung liebevoll zu gestalten – ob mit Buntstiften, Wasserfarben oder Mixed Media. Das hochwertige Papier hält viel aus!

Warum gerade jetzt?

Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn viele Menschen innehalten, passt das Vulvina Malbuch perfekt als Geschenk mit Bedeutung. Es verbindet Entspannung mit Selbstreflexion – und wird so zu einem liebevollen Statement unter dem Weihnachtsbaum. Ebenfalls eignet es sich als Begleiter für eine besinnliche Adventszeit und ein slow Christmas, fernab von Konsumwahn und der x-ten ungeliebten Weihnachtsfeier.

Ob als Geschenk für Freundinnen, als Empowerment-Moment für sich selbst oder als Gesprächsanstoß in feministischen Kreisen – das Vulvina Malbuch bringt Farbe in den Winter und Bewusstsein in den Alltag.

Titel: Vulvina Coloring Book

Autorin & Illustratorin: Natacha Jill Colin

Verlag: divana Verlag (Köln)

ISBN: 978-3910590120

Preis: 14,90 Euro

Erhältlich im Buchhandel und unter https://divana-verlag.de/collections

Der divana Verlag ist ein junger Kleinverlag mit queerfeministischem Schwerpunkt. Wir veröffentlichen vor Allem Sachbücher und handeln nach dem Motto: Feminismus für alle.

Kontakt

divana Verlag – Natacha Jill Colin

Natacha Colin

Wilhelm-Mauser-Straße 47

50827 Köln

01782950942



http://www.divana-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.