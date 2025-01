Selbständige begrüßen das neue Jahr in toller Kulisse

Am 10. Januar feierte der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V., zusammen mit dem Gewerbeverein Haßloch e.V. das neue Jahr 2025 in toller Kulisse.

Der Neujahrsempfang im Holiday Park Haßloch war ein voller Erfolg. 120 Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik fanden ihren Weg dorthin, um nicht nur auf das vergangene Jahr zurückzuschauen oder in die Zukunft zu blicken, sondern auch den gemütlichen Austausch zu suchen.

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von Pali.Music.

Oliver Steinel, 1. Vorsitzender des Gewerbevereins, und Tobias Meyer, Bürgermeister der Gemeinde, gingen in ihren Reden vor allem auf den starken Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden in Haßloch ein. Mut, trotz schwierigen Zeiten, sowohl national wie international, machte Liliana Gatterer als Präsidentin des Landesverbandes. In ihrer Rede ging sie ebenfalls auf die kommende Bundestagswahl ein, die ihre Schatten vorauswirft.

„Unsere Position ist klar: Weniger Bürokratie, bezahlbare Energie, Stärkung der Deutschen Wirtschaft und ein Arbeitsmarkt, der Leistung belohnt. Wir sind der Motor unserer Wirtschaft“, so die Präsidentin.

Fotoquelle: © BDS

Zeichen (inkl. Leerzeichen): 1.200

Der Bund der Selbständigen (BDS) Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. vertritt die Interessen von rund 2500 Unternehmern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der BDS ist eine der ältesten branchenübergreifenden Interessenvertretungen der gewerblichen Wirtschaft und hat seinen Sitz in Neustadt a. d. Weinstraße.

Firmenkontakt

Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Liliana Gatterer

Exterstraße 3

67433 Neustadt an der Weinstraße

06321/9375141



http://www.bds-rlp.de

Pressekontakt

Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Alexander Gehres

Exterstraße 3

67433 Neustadt an der Weinstraße

06321/9375141



http://www.bds-rlp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.