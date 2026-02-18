Selbständig werden! Abend für Gründungsinteressierte

Veranstaltung in Stockach gibt Orientierung auf dem Weg in die Selbständigkeit

Was: Selbständig werden – Gründungsabend in Stockach

Wann: Mittwoch, 18. März 2026, 18:00 Uhr

Wo: Honold-Haus, Hauptstraße 8, 78333 Stockach

Kosten: Kostenlos

Anmeldung: Per E-Mail: wifoe@stockach.de

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Stockach lädt Gründungsinteressierte und Menschen mit innovativen Ideen am Mittwoch, 18. März 2026, um 18:00 Uhr, zu einem Abend rund um das Thema Existenzgründung ins Honold-Haus (Hauptstraße 8, 78333 Stockach) ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die eine Geschäftsidee weiterentwickeln möchten, den Schritt in die Selbstständigkeit planen oder eine Unternehmensnachfolge in Betracht ziehen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Wirtschaftsförderin Regina Schlecker gibt der Referent des Abends, Holger Hagenlocher, einen fachlichen Impuls zu typischen Phasen des Gründungsprozesses und zu häufigen Unsicherheiten auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Im Anschluss haben Teilnehmende die Möglichkeit, in offener Runde über ihre Themen, Fragen und Erwartungen zu sprechen. Der Abend soll die Grundlage für die Weiterentwicklung von gezielten Unterstützungsangeboten und dem Aufbau eines regionalen Gründungsnetzwerks dienen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Eingeladen sind alle Interessierten aus Stockach, der Verwaltungsgemeinschaft Stockach und der Umgebung.

Anmeldung ganz einfach per E-Mail bei Wirtschaftsförderin Regina Schlecker, E-Mail: wifoe@stockach.de

Founder Journey ist die Startup- und Existenzgründungsberatung der Berater, Coaches und Dozenten Holger Hagenlocher ( https://holger-hagenlocher.de) .

Angeboten wird ein kostenloses Online-Erstgespräch für Gründungsinteressierte sowie eine Existenzgründungsberatung und ein Gründercoaching zu ermäßigten Konditionen, die am per Videocall durchgeführt und deshalb deutschlandweit angeboten werden.

