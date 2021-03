SEKO startet verlagsunabhängige Fortbildungsreihe zur Leseförderung

Sonja Segerer vom SEKO Fachbuchversand aus Nürnberg leitet Initiative “Lesen macht Schule” zur Leseförderung. Im Mai und Juni gibt es zwei Onlinefortbildungen für Lehrer*innen.

Die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern ist ein wichtiger Grundstein für den Erfolg in Schule und Beruf. Um die Lesemotivation zu fördern, können Lehrerinnen und Lehrer einen wertvollen Beitrag leisten. “Das Team von SEKO möchte die Lehrerinnen und Lehrer mit der Initiative Lesen macht Schule dabei unterstützen, Freude am Lesen zu vermitteln und Anregungen geben, wie Lesefertigkeiten verbessert werden können”, sagt die Initiatorin Sonja Segerer.

Sie weiß, dass die Weichen für ein motiviertes Lesen früh gestellt werden. “Durch spannende, neue und abwechslungsreiche Lektüren im Schulunterricht kann die Lesemotivation gestärkt werden”, sagt sie. Seit 2010 engagiert sie sich deshalb aktiv für die Leseförderung. Seit 2017 mit der Veranstaltung “Lesen macht Schule”, welche ursprünglich von drei Verlagen angeboten wurde.

Als die Veranstaltungsreihe Ende 2019 von den Verlagen nicht mehr fortgeführt wurde, hat sie kurzerhand die Initiative ergriffen und mit ihrem Team und ehemaligen Referentinnen eine Veranstaltung in der Nürnberger Stadtbibliothek auf die Beine gestellt. Diese musste im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Deshalb hat sie im Herbst 2020 die Veranstaltung als Online-Format bundesweit realisiert.

Heidemarie Brosche referiert über Förderung von lesefern aufwachsenden Kindern

Im Mai und Juni beginnt die Online-Veranstaltungsreihe “Lesen macht Schule” nun mit zwei erfahrenen Referentinnen, die ihr Expertenwissen rund um das Thema Lesen weitergeben. Am 19. Mai zum Thema: “Lesefern aufwachsende Kinder und Jugendliche – Wie kann sinnvolle Förderung aussehen?” Referentin ist die Kinder-, Jugend- und Sachbuchautorin Heidemarie Brosche. Sie zeigt, wie sich die Realität bei lesefern aufwachsenden Kindern und Jugendlichen gestaltet und gibt gezielt Tipps für eine sinnvolle Leseförderung.

Blind Date mit einem Buch ist das Thema von Literaturpädagogin Fatima Jahdauti

Lesefreude und Lesegenuss zu vermitteln, darin sieht Literaturpädagogin Fatima Jahdauti den Schwerpunkt ihrer Arbeit. Im Rahmen ihres Online-Vortrags zum Thema “Blind Date mit Buch – Eine Verabredung der besonderen Art” am 9. Juni zeigt sie den Lehrerinnen und Lehrern neue, kreative Zugänge zu Kinder- und Jugendliteratur. Außerdem stellt sie eine kreative Vermittlungsmethode für die Sekundarstufe I vor.

Kombiniert werden die Veranstaltungen mit individuellen Lektürevorschlägen für den Schulunterricht von Buchhändlerin und Literaturwissenschaftlerin Sonja Segerer. Eine Fortsetzung ist für den Herbst geplant. Weitere Informationen und Anmeldung für beide Veranstaltungen unter: www.lesen-macht-schule.de

SEKO ist ein 1997 gegründeter Fachbuchversand mit Tätigkeitsschwerpunkt in der Metropolregion Nürnberg. Unternehmen und Bibliotheken gehören ebenso zum SEKO-Kundenkreis wie Einzelpersonen und Weiterbildungszentren. SEKO besorgt alle lieferbaren Titel aus dem In- und Ausland und sucht auch vergriffene Bücher.

Das Kerngeschäft von SEKO ist die Lieferung von Büchern, Zeitschriften und neuen Medien an Unternehmen und die öffentliche Hand. Auch Privatpersonen schätzen die individuelle und engagierte Betreuung durch ihre Online-Buchhandlung. Je nach Anforderung des Kunden nimmt SEKO Einzelaufträge entgegen oder schnürt umfangreiche Service-Pakete.

