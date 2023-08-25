Sekabet canli bahis sitesi 2023

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4 ) Bu işlemleri tamamladıktan sonra ye ol sekmesine tıkladığınızda üyelik işlemlerini tamamlamış oluyorsunuz. Üyeliğinizi aktif hale getirebilmek için yapmanız gereken son bir işlem bulunuyor. Sekabet Kayıt işlemi sağlayabilmek belirli adımalar tabi tutulmaktadır. Bu sitenin kayıtlarını oluşturabilmek amacı ile sizler de her zaman siteye güvenilir yollardan giriş yapabilirsiniz.

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Her iki yöntemde de sizi hesap iptal sayfasına yönlendirdiği için kısa süre de hesabınızı iptal edebiliyorsunuz. Her iki yöntemde de sizi şifre yenileme sayfasına yönlendirecek ve şifrenizi yenilemenizi sağlayacaktır. Ana sayfa da yer alan şifremi unuttum sekmesine tıkladığınızda üyelik işlemleri yaparken girmiş olduğunuz mail adresinizi girmeniz gerekiyor. 2 ) Ana sayfada sağ üst köşe de yer alan Yeni Üye sekmesine tıklayarak üyelik bilgilerinizi gireceğiniz formun bulunduğu sayfaya erişim sağlayın. BTK tarafından erişime kapatılan site yeni giriş adresi ile faaliyete girmektedir.

Betconstruct firmasının geliştirdiği Betconstruct Poker ve GGpoker de yine kaçak iddaa sitesinin üyelerinin tercih edebilecekleri diğer poker oyunu seçeneklerindendir. Kaçak iddaa siteleri içerisinde kalitesi ile rakiplerini bir adım geride bırakmayı başaran online bahis sitesi Sekabet, canlı bahis bölümlerinde Sekabet TV ile hizmet vermektedir.

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Sekabet spor bahislerinde uygulanan kurallar ticari nedenler, müşteri hizmetlerindeki değişiklikler ya da yönetmelik ve yasa gibi sebeplerle anlık olarak değiştirilebilmektedir. Değiştirilen kurallar ise Sekabet spor bahis kuralları sayfasından site üyelerine duyurulabilmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra mail adresinize şifre yenileme linki gönderilecektir. Şifre yenileme linki aracılığı ile şifrenizi yenide belirleyebilir ve bu işlem sonrasında üyelik bilgileriniz ile siteye giriş yapabilirsiniz. Şifre yenileme işlemi için üye olurken vermiş olduğunuz mail adresi dışınd mail adresi kullanamıyorsunuz.

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