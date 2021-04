Portland, Oregon, 17.04.2021 – Nach dem zweiten Weltkrieg etablierten sich weltweit viele Partnervermittlungen. Die Suche nach dem wirklich passenden Partner funktionierte bei den kleinen regionalen Agenturen meist nicht. Und dann kam TTPCG ® mit dem Versprechen “dein Wesen führt uns zum Partner deines Lebens”. Und die Partnersuche mit TTPCG ® funktionierte. Die Nutzer fanden, was sie suchten – meist schnell. TTPCG ® Nutzer waren begeistert und erzählten es Freunden. Perfekt wie kein anderer Dating Services verbindet TTPCG ® seit vierzig Jahren die Menschlichkeit mit dem digitalen Wandel.

Aus einer Idee ist ein Imperium entstanden

In seiner über 40 Jahre andauernden Geschichte erlebt die Partnervermittlung TTPCG ®, derzeit angeführt von Visionärin Mara Davis, eine wahre Bergfahrt. Die Historie dieser weltweit einmaligen Partnervermittlung zeigt, warum das Unternehmen auf seinem Weg mittlerweile weit oben angekommen ist.

Die frühen TTPCG ® Jahre

In der Gründungs- und Planungsphase im Jahr 1981 stand bereits fest, dass eine neue andere Art der Partnervermittlung geschaffen und auf den Weg gebracht werden soll. Die Welt verändert sich. Jedoch der Halt in der Partnerschaft und in der Familie war schon immer wichtig und gewinnt seit Jahrhunderten immer mehr an Bedeutung. Bereits im Jahr 1982 führte TTPCG ® die Partnervermittlung nach einer wissenschaftlichen Methode ein und wurde so zum Erfinder dieser Art der Partnervermittlung. Bei TTPCG ® setzte man von Anbeginn auf eine individuelle und persönliche Fachberatung aller Kunden. Heute, vierzig Jahre später, zeigt sich, dass dieser Weg der richtige Weg war, ist und auch bleiben wird. Menschen sind zu kostbar, um sie im digitalen Dschungel alleine zu lassen. Die Dienstleistung Partnerservice, zum fairen und bezahlbaren Preis stand schon bei der Unternehmensgründung im Jahr 1981 an erster Stelle.

Bei digitalen Dienstleistungen in Sachen Partnervermittlung ist TTPCG ® die Nummer eins

TTPCG ® bietet den Nutzern seiner Dienste eine ausgeklügelte digitale Infrastruktur. Eine von TTPCG ® entwickelte Software wandelt Fotos von Kunden in biometrische Daten um. Diese Daten werden ausgewertet, analysiert und Persönlichkeitsmustern der Gesichtstypologie folgend, zugeordnet. Da nicht jede menschliche Persönlichkeit mit jeder anderen menschlichen Persönlichkeit kompatibel ist, erfolgt nach Prüfung der Übereinstimmung von Matching Profilen ein Abgleich, wer nach Rückschlüssen des Gesichts mit der höchsten Übereinstimmung zum jeweiligen Partnersuchenden passen wird.

Mehr Service geht nicht

Vor der Nutzung der Dienstleistungen von TTPCG ® wird jeder Kunde individuell beraten. Die Beratung kann auf Kundenwunsch auch mittels Videokonferenz erfolgen und im Verlauf der weiteren Dienstleistung stehen den TTPCG ® Kunden das Serviceteam an jedem Tag rund um die Uhr zur Seite. Übrigens, wenn ein Mensch schüchtern ist, für TTPCG ® Kunden keine Problem. Denn künstliche Intelligenz wird bei TTPCG ® zum Mediator für zwei Menschen auf Partnersuche.

TTPCG ® Dienstleistungen mit Garantie

Auf jede dem Kunden zugesicherte Leistung gibt TTPCG ® eine Garantie. Einmalig eben, wie die Partnervermittlung TTPCG ®. Amerikanische IT-Konzerne haben nicht nur zahlreiche Branchen und Geschäftsmodelle aufgemischt. Sie prägen auch die Vorstellung davon, wie das ideale Arbeitsumfeld für moderne Kreativarbeiter heutzutage auszusehen hat. Unternehmen der Taylor Group werden auch wegen ihres Work-Spaces als Arbeitgeber und als Franchisepartner geschätzt.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Chris Krevo, 244 Q St, Lincoln, NE 68508 gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2021 Magazin Couple in everyday life. Übersetzung von Gordon Palmer.

