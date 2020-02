Seit 22 Jahren: Tempo-Team Aschaffenburg als Partner für Bewerber und Unternehmen am Untermain

Mitarbeiter profitieren von guter Bezahlung und attraktiven Jobs, Unternehmen finden schnell die passenden Arbeits- und Fachkräfte und greifen auf umfangreiche begleitende Dienstleistungen zurück.

Aschaffenburg/Offenbach am Main, 13. Februar 2020 – Bereits seit 1998 arbeitet die Niederlassung Aschaffenburg des Personaldienstleisters Tempo-Team (ehemals Team BS Betriebs-Service GmbH) mit Unternehmen im bayerischen Unterfranken zusammen. Das Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen betreut zahlreiche große Unternehmen und Mittelständler aus der Region. Bewerber profitieren vom Zugang zu attraktiven Arbeitgebern und guten Übernahmechancen. Unternehmen finden dringend benötigte Mitarbeiter.

Respekt, Ehrlichkeit, Disziplin, Verantwortung und Vertrauen sind die Unternehmenswerte des sympathischen Personaldienstleisters. Diesen folgend arbeitet das 4-köpfige Team eng mit seinen Kunden und Mitarbeitern zusammen. Personalexperte Stefan Hein ist seit 2010 dabei. Angefangen hat er bei Tempo-Team Personaldienstleistungen Aschaffenburg als Personal- und Kundenberater. Seit 2018 leitet er die Niederlassung. Tatkräftige Unterstützung bekommt er von seinen drei Mitarbeiterinnen Stephanie Brunn, Sina Albert und Jennifer Martens. Seit vielen Jahren bilden sie eine eingespielte Mannschaft, die mit umfangreicher Erfahrung in der Personalarbeit Mitarbeiter und Unternehmen zusammenbringt.

„Wir haben einen hervorragenden Zugang zum Bewerbermarkt in der Region und werden sehr häufig weiterempfohlen. Daher können wir offene Stellen schnell mit qualifizierten, engagierten Mitarbeitern besetzen“, benennt Stefan Hein einen der großen Kundenvorteile in seiner Niederlassung. „Zudem bieten wir ausgereifte begleitende Dienstleistungen an, die die Personalarbeit wesentlich vereinfachen.“ Hierzu zählen die Durchführung von notwendigen Untersuchungen im eigenen Werksarzt-Zentrum und das Stellen notwendiger Schutzausrüstung ebenso wie der Zugang zu einem Zeitportal inklusive digitaler Zeiterfassung für die Mitarbeiter mittels Chipkarte und direkter Mitarbeiteranfragen über das Internet. „Wenn auch Sie von unserer Expertise profitieren möchten, sprechen Sie mich gerne an“, fordert Stefan Hein interessierte Unternehmen auf.

Auch die Mitarbeiter profitieren. „Gute Arbeit setzt eine angemessene Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen voraus“, betont Stefan Hein. „Daher setzen wir uns für eine faire, oftmals übertarifliche Bezahlung unserer Mitarbeiter ein. In der Zeitarbeit bieten wir möglichst langfristige Einsätze und fördern zudem die spätere Übernahme in die Festanstellung. Hierin unterscheiden wir uns von manchem Wettbewerber, der dies den Mitarbeitern nicht ermöglicht.“ Mit Erfolg: Regelmäßig werden die Zeitarbeitnehmer der Tempo-Team Niederlassung Aschaffenburg übernommen. Sie finden über die Zeitarbeit den Weg in eine geregelte Festanstellung und den Zugang zu attraktiven Arbeitgebern.

Der wirtschaftlichen Struktur in der Region entsprechend bietet Tempo-Team Aschaffenburg viele Jobs in der Chemie, in der Metall- und Elektroindustrie sowie in der Logistik-Branche an. Aktuell werden beispielsweise Maschinen- und Anlagenführer, Produktionshelfer, Mitarbeiter und Fachkräfte für Lager und Logistik ebenso gesucht wie Angestellte im kaufmännischen Bereich und Facharbeiter.

Eine Übersicht der aktuellen Stellenangebote in der Region Aschaffenburg/Bayerisches Unterfranken bietet die Online-Jobbörse von Tempo-Team:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=3

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Niederlassung:

https://www.tempo-team.com/aschaffenburg.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

