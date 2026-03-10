Seifenblasen für Seifenblasenshows, das seltene Handwerk

Seifenblasenshows fuer Buehne und Event: seltenes Handwerk, grosse Magie – live, interaktiv und unvergesslich.

Seifenblasen wirken leicht – doch auf der Buehne sind sie

ein präzises, seltenes Handwerk: flüchtig, sensibel, abhängig von Raum,

Licht und sogar Luftbewegung. Genau diese Unberechenbarkeit macht ihren Zauber

aus – und verlangt gleichzeitig Erfahrung, Timing und künstlerische Kontrolle.

Wunderbare Seifenblasen bringt Seifenblasen in einer visuellen Seifenblasenshow als Bühnenbildner

auf die, Bretter die die Welt bedeuten: nicht als reiner Effekt, sondern als

theatrale Szenen – poetisch, elegant und publikumsnah. Das Ergebnis ist ein

analoges Staunen, das in Sekunden entsteht und im nächsten Moment wieder

verschwindet – und gerade deshalb lange nachklingt. Seine Seifenblasenshow

kreiert mit guter SeifenblasentechnikDer SeifenblasenkünstlerStephan Masur gehört zu den wenigen Künstlern in

Deutschland, die diese Kunstform auf professionellem Niveau vertreten: Er ist Vollmitglied

der AOIBA (Association of International Bubble Artists) – einer

internationalen Fachgemeinschaft, die kuenstlerische Qualitaet und Standards

verbindet.

Die Person hinter der Magie

Stephan Masur ist kein „Show-Act von der Stange“,

sondern ein Bühnenmensch mit künstlerischer Tiefe: Ausgebildet an der Nederlandse

Circusschool Leeuwarden (Schwerpunkte u. a. Zirkuskunst, Mime, Tanz)

entwickelte er über Jahrzehnte eine eigene Handschrift.

Als Produzent und Gastgeber der Varieteereihe Varietespektakel

(Koeln/Bonn) weiß er, wie man Abende dramaturgisch baut, Spannung hält und

Menschen miteinander verbindet. Genau diese Erfahrung fließt in seine

Seifenblasenkunst ein: Jede Nummer ist mehr als ein Effekt – sie ist eine

Szene, ein Charakter, ein Moment, der im Raum „erzählt“.

Sprachen & Maerkte: Masur performt in Deutsch

und Englisch und kann zudem auch fließend Niederländisch – ideal für

Auftritte im Benelux-Raum.

Einsatzbereiche (fuer Online-Portale)

Buehnenshow:

ca. 10-45 Minuten, je nach Anlass und Publikum

Walk Act: mobil, ideal fuer

Outdoor-Events, Stadtfeste, Festivals, Messen

Workshops:

interaktiv, altersgerecht, kreativ und „Wissenschaft zum Anfassen“

Teambuilding

& Corporate Events: maßgeschneiderte Formate für Unternehmen

O-Ton (Zitatvorschlag)

„Seifenblasen sind für mich keine Tricks, sondern fluechtige

Bühnenbildner. Sie entstehen – und sind im nächsten Augenblick wieder weg.

Genau darin liegt ihre Magie.“ – Stephan Masur

Fakten auf einen Blick

Kuenstler:

Stephan Masur

Marke:

Wunderbare Seifenblasen

Erfahrung:

30+ Jahre internationale Bühnenerfahrung

Ausbildung:

Nederlandse Circusschool Leeuwarden (Zirkuskunst/Mime/Tanz)

Qualifikation:

AOIBA-Vollmitglied

Region:

Koeln/Bonn – buchbar deutschlandweit & international

Kontakt

Wunderbare Seifenblasen Stephan Masur

Stephan Masur

Ewaldistraße 14

50670 Köln

01776554433



http://www.wunderbare-seifenblasen.de