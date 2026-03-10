Seifenblasen für Seifenblasenshows, das seltene Handwerk
Seifenblasen wirken leicht – doch auf der Buehne sind sie
ein präzises, seltenes Handwerk: flüchtig, sensibel, abhängig von Raum,
Licht und sogar Luftbewegung. Genau diese Unberechenbarkeit macht ihren Zauber
aus – und verlangt gleichzeitig Erfahrung, Timing und künstlerische Kontrolle.
Wunderbare Seifenblasen bringt Seifenblasen in einer visuellen Seifenblasenshow als Bühnenbildner
auf die, Bretter die die Welt bedeuten: nicht als reiner Effekt, sondern als
theatrale Szenen – poetisch, elegant und publikumsnah. Das Ergebnis ist ein
analoges Staunen, das in Sekunden entsteht und im nächsten Moment wieder
verschwindet – und gerade deshalb lange nachklingt. Seine Seifenblasenshow
kreiert mit guter SeifenblasentechnikDer SeifenblasenkünstlerStephan Masur gehört zu den wenigen Künstlern in
Deutschland, die diese Kunstform auf professionellem Niveau vertreten: Er ist Vollmitglied
der AOIBA (Association of International Bubble Artists) – einer
internationalen Fachgemeinschaft, die kuenstlerische Qualitaet und Standards
verbindet.
Die Person hinter der Magie
Stephan Masur ist kein „Show-Act von der Stange“,
sondern ein Bühnenmensch mit künstlerischer Tiefe: Ausgebildet an der Nederlandse
Circusschool Leeuwarden (Schwerpunkte u. a. Zirkuskunst, Mime, Tanz)
entwickelte er über Jahrzehnte eine eigene Handschrift.
Als Produzent und Gastgeber der Varieteereihe Varietespektakel
(Koeln/Bonn) weiß er, wie man Abende dramaturgisch baut, Spannung hält und
Menschen miteinander verbindet. Genau diese Erfahrung fließt in seine
Seifenblasenkunst ein: Jede Nummer ist mehr als ein Effekt – sie ist eine
Szene, ein Charakter, ein Moment, der im Raum „erzählt“.
Sprachen & Maerkte: Masur performt in Deutsch
und Englisch und kann zudem auch fließend Niederländisch – ideal für
Auftritte im Benelux-Raum.
Einsatzbereiche (fuer Online-Portale)
Buehnenshow:
ca. 10-45 Minuten, je nach Anlass und Publikum
Walk Act: mobil, ideal fuer
Outdoor-Events, Stadtfeste, Festivals, Messen
Workshops:
interaktiv, altersgerecht, kreativ und „Wissenschaft zum Anfassen“
Teambuilding
& Corporate Events: maßgeschneiderte Formate für Unternehmen
O-Ton (Zitatvorschlag)
„Seifenblasen sind für mich keine Tricks, sondern fluechtige
Bühnenbildner. Sie entstehen – und sind im nächsten Augenblick wieder weg.
Genau darin liegt ihre Magie.“ – Stephan Masur
Fakten auf einen Blick
Kuenstler:
Stephan Masur
Marke:
Wunderbare Seifenblasen
Erfahrung:
30+ Jahre internationale Bühnenerfahrung
Ausbildung:
Nederlandse Circusschool Leeuwarden (Zirkuskunst/Mime/Tanz)
Qualifikation:
AOIBA-Vollmitglied
Region:
Koeln/Bonn – buchbar deutschlandweit & international
