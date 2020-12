Seht des Sensemann von Ense an

Das etwas andere Heimatlied

Wer kennt schon Ense? Die ländliche Gemeinde im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen ist seit 20 Jahren Heimat der Musikerin Claudia Hirschfeld. Der Corona-Lockdown und eine schlaflose Nacht reichten ihr, um einen nicht alltäglichen Heimatsong zu schaffen. “Seht den Sensemann von Ense an” ist ein Stimmungs-Schlager, der gute Laune bringen und von den Krisengedanken ablenken soll, dabei aber nicht veraltete Klischees bedient. Im Text hat Hirschfeld nicht nur alle vierzehn Ortsteile der Gemeinde Ense verarbeitet, sondern auch mit Witz und Ironie viel Lokalkolorit eingebaut. Trotzdem ist schon alleine aufgrund der eingängigen Melodie ein Song daraus geworden, der weit über die Grenzen von Ense hinaus zu einem echten Schlager werden sollte. Dafür sorgt schon die Mitsing-Zeile im Refrain: “Klapp, klapp, tut, tut, mein Kettcar ist kaputt”. Winnie Biermann, der “Singender Trucker” aus Bocholt hat dem Sensenmann von Ense schließlich musikalisches Leben eingehaucht. Obwohl er normalerweise vor allem Operette trällert, passt seine Stimmfarbe optimal zu diesem Heimat-Stimmungskracher.

Winni Biermann ist leidenschaftlicher Berufskraftfahrer. Der Gesang war immer sein liebstes Hobby. 2014 drehte ein Lokaljournalist beim Bocholter Weinfest ein Video für YouTube. Dieses löste eine Kettenreaktion aus, und es folgten Beiträge bei Sat1, WDR, RTL, ZDF, der Bild und diversen weiteren Zeitungen: “Der singende Trucker” war geboren! Sony Classic bot ihm umgehend einen Plattenvertrag an. Im März 2015 wurde sein Album “Ein Lied fährt um die Welt” veröffentlicht, begleitet von Auftritten in diversen Fernsehshows. Im November 2016 ging Winni Biermann gemeinsam mit Weltstar Paul Potts und Musical-Star Anna Maria Kaufmann auf Deutschland-Tournee. Zwar zog er letztendlich seinen Job als LKW-Fahrer einer professionellen Musikerkarriere vor, doch blieb die Musik fester Bestandteil seines Lebens, und er nahm 2018 und 2019 jeweils eine Single auf. Seit 2020 arbeitet Winni Biermann intensiv mit der Musikerin Claudia Hirschfeld zusammen, die für ihn mehrere Songs komponierte, die in den nächsten Monaten erscheinen werden. Auch gemeinsame Auftritte sind (nach der Corona-Pause) bereits geplant.

Die Mautner Medien GmbH wurde 2001 gegründet und übernahm zunächst die Agenden des österreichischen Unternehmens, das 1994 die Musikzeitschrift OKEY und das Tonträger-Label MANUAL MUSIC gegründet hatte. Auch führte die Mautner Medien GmbH den der Zeitschrift angeschlossenen Mail-Order-Service für Tonträger, Noten und Bücher fort. Zu einem weiteren Standbein hat sich über die Jahre der Bereich der Veranstaltung von Konzerten, Tourneen und Festivals entwickelt. Seit 2007 veranstaltet etwa die Mautner Medien GmbH das TASTENFESTIVAL, die wohl größte Veranstaltung für elektronische Tasteninstrumente im deutschsprachigen Raum.

