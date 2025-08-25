Sehnsuchtsorte für Nackedeis: Die 5 schönsten FKK-Strände Deutschlands

Das Nacktbaden gehört an Nord- und Ostseeküste zum guten Ton und ist fest in der deutschen Badekultur verankert. Das zeigt sich auch in den Google-Suchen der vergangenen 90 Tage. In keinem anderen Bundesland wird öfter nach dem Schlagwort „FKK Strand“ gesucht als in Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von – Sie ahnen es schon – Schleswig-Holstein.

Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK listet die fünf schönsten FKK-Strände Deutschlands auf:

– Sylt – Buhne 16: Einen der beliebtesten und bekanntesten FKK-Strände der Bundesrepublik gibt es auf der Nordseeinsel Sylt. Buhne 16 ist ein legendärer Abschnitt des Strands Kampen, der neben seinen Partys auch für viele hüllenlose Badegäste bekannt ist. Zum Strand gelangt man nur zu Fuß – nach einer kurzen 15-minütigen Wanderung durch die Dünen. Neben einer Strandbar mit gastronomischem Angebot kann man auch im Strand-Shop einkaufen oder es sich in einem der Strandkörbe bequem machen.

– Borkum – FKK-Strand: Die ostfriesische Insel Borkum wartet im Nordosten mit einem eigenen Strandabschnitt für die Freundinnen und Freunde der Freikörperkultur auf. Dieser heißt schlicht und ergreifend „FKK-Strand“. Ein Parkplatz ist nur rund 200 Meter vom Strand entfernt. Außerdem gibt es neben einem Strandcafe auch eine Sauna, ein Volleyballfeld sowie Strandkörbe und -zelte. Hunde sind am FKK-Strand allerdings nicht willkommen. Für die vierbeinigen Freunde gibt es allerdings einen dedizierten Hundestrand in der Nähe.

– Rügen – Schaabe: Den größten FKK-Strand Deutschlands mit gut zehn Kilometern Länge finden Liebhaber des Nacktbadens auf der Ostseeinsel Rügen. Der weiße Sandstrand, der sich hinter Kiefernwäldern in Richtung Ostsee erstreckt, bietet nicht nur Parkplätze in unmittelbarer Nähe, sondern auch ein Angebot an Wassersport. Außerdem sind Hunde an diesem Strand erlaubt.

– Norderney – Oase: Wer schon immer einmal direkt aus der Strandsauna mit Panoramablick textilfrei in die Nordsee hüpfen wollte, der ist auf der Insel Norderney richtig. Der FKK-Strand Oase verfügt außerdem über einen Parkplatz, ein gastronomisches Angebot sowie Strandkörbe. In einem speziellen Schlaf-Strandkorb kann man sogar direkt am Strand übernachten.

– Usedom – Ahlbeck: Usedom ist ein Hotspot der deutschen Freikörperkultur. An elf Stränden kann man hier komplett hüllenlos baden, an fünf weiteren gibt es die Möglichkeit, mit und ohne Badebekleidung schwimmen zu gehen. Besonders beliebt ist der FKK-Strand Ahlbeck, der sich bis zur polnischen Grenze erstreckt und Besucher mit feinem Sand verwöhnt. Im Sommer gibt es einen Strandkorbverleih vor Ort.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die fünf schönsten FKK-Strände in Europa finden Sie hier.

*Betrachtet wurden alle Suchen für den Begriff „FKK Strand“ über Google in den vergangenen 90 Tagen mithilfe von Google Trends anhand der Kategorie „Interesse nach Unterregion“. [Stand: 21.08.2025]

