SeeMOUNT startet mit Sommerknaller in die Bergsaison

Die zweite Person urlaubt zum halben Preis

Die Berge rufen, die Sonne zeigt sich wieder von ihrer schönsten Seite und im Paznaun beginnt die Zeit für frische Bergluft, aktive Naturerlebnisse und entspannte Urlaubsmomente. Ab 4. Juni startet das SeeMOUNT Active Nature Resort in See in die Sommersaison – und feiert den Auftakt mit einem besonderen Angebot für alle, die den Bergsommer stilvoll, genussvoll und entspannt erleben möchten.

Mit dem aktuellen SeeMOUNT Sommerknaller zahlt die zweite Person im gleichen Zimmer nur 50 Prozent. Das Angebot gilt für Aufenthalte zwischen Sonntag und Donnerstag bis 10. Juli und macht die ersten Sommertage in den Tiroler Bergen noch ein Stück verlockender.

Weniger zahlen, mehr Sommer genießen

Das Angebot ist ebenso einfach wie attraktiv: Eine Person bezahlt den regulären Preis, die zweite Person urlaubt im gleichen Zimmer zum halben Preis. Damit eignet sich der SeeMOUNT Sommerknaller ideal für Paare, Freunde oder alle, die gemeinsam eine kleine Auszeit in den Bergen planen.

Die Aktion ist nur für Neubuchungen gültig, nur innerhalb einer Woche ab Versand buchbar und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Bereits bestehende Buchungen können leider nicht berücksichtigt werden.

Bergsommer im Paznaun

Das SeeMOUNT Active Nature Resort liegt in See im Paznaun und verbindet alpines Lebensgefühl mit modernem Design, herzlicher Gastfreundschaft und einem besonderen Gespür für Genuss und Erholung. Stilvolle Zimmer und Suiten, die hochwertige Genusspension PLUS, entspannte Stunden im SpaMOUNT und die Natur direkt vor der Haustür machen das Resort zu einem idealen Rückzugsort für alle, die den Sommer in den Bergen bewusst erleben möchten.

Ob Wandern, Biken, Entspannen am Pool oder einfach Durchatmen mit Blick auf die Bergwelt – im SeeMOUNT beginnt der Urlaub dort, wo Alltag und Hektik leiser werden.

Genusspension PLUS: Verwöhnt vom Morgen bis zum Abend

Im Angebot inklusive ist die beliebte Genusspension PLUS, die Gäste vom ersten Urlaubstag an kulinarisch begleitet. Dazu gehören ein Welcome-Drink bei der Anreise, ein großzügiges Genießerfrühstück, ein Light Lunch und eine süße Verführung am Nachmittag. Bis 16:30 Uhr stehen außerdem die bodenlose Kaffee- oder Teetasse sowie eine alkoholfreie Juice-Bar bereit.

Am Abend rundet ein feines 5-Gänge-Gourmetdinner den Urlaubstag genussvoll ab. So wird der Bergsommer nicht nur aktiv und erholsam, sondern auch kulinarisch besonders schön.

SpaMOUNT: Entspannung mit Bergblick

Für wohltuende Urlaubsmomente sorgt das SpaMOUNT. Der Wellnessbereich des SeeMOUNT bietet einen Infinity-Outdoorpool, den Hot See-Tub, eine Saunawelt, großzügige Relaxbereiche und eine Spa-Snackbar. Nach einem Tag in den Bergen ist das SpaMOUNT der perfekte Ort, um loszulassen, neue Energie zu sammeln und den Sommer ganz entspannt zu genießen.

Gerade die Kombination aus alpiner Aktivität und hochwertiger Wellness macht den Aufenthalt im SeeMOUNT besonders: morgens hinaus in die Natur, nachmittags in den Pool, abends genießen – so fühlt sich Sommerurlaub im Paznaun an.

Wandern, Biken und Natur erleben

Auch aktive Gäste finden im SeeMOUNT die passenden Rahmenbedingungen. Im Sommer profitieren Urlauber von einem durchdachten Wander- und Bike-Service mit Tourentipps, Bikekarte, absperrbarem Bikeraum, Waschplatz, Werkzeug und Trockenraum.

Damit ist das Resort ein idealer Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch die Tiroler Bergwelt – ob zu Fuß, mit dem Bike oder ganz gemütlich mit Zeit zum Schauen, Staunen und Ankommen.

Sommerauftakt mit Gastgeberherz

Sabrina und Thomas, Gastgeber im SeeMOUNT, freuen sich darauf, ab 4. Juni wieder Gäste im Resort zu begrüßen und gemeinsam in einen traumhaften SeeMOUNT-Sommer zu starten. Mit dem Sommerknaller bietet das Haus eine besondere Gelegenheit, den Frühsommer in den Bergen zu genießen und sich eine stilvolle Auszeit im Paznaun zu sichern.

Aktuelle Urlauibsangebote im SeeMOUNT

14=12 Sommerfrische – Bergerlebnis pur

Zwei Wochen bleiben und nur zwölf Nächte bezahlen: Mit der „14=12 Sommerfrische“ wird der Bergsommer im SeeMOUNT besonders entspannt. Genießen Sie lange Urlaubstage im Paznaun, die Genusspension PLUS, alle Inklusivleistungen und viel Zeit für Wandern, Biken, Wellness und bewusste Auszeit in den Tiroler Bergen.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen

—

4=3 Wohlfühltage

Kurz raus, tief durchatmen und länger genießen: Bei den „4=3 Wohlfühltagen“ bleiben Gäste vier Nächte im SeeMOUNT und bezahlen nur drei. Ideal für eine kleine Auszeit zwischen Sonntag und Freitag – mit SpaMOUNT, Genusspension PLUS, Bergmomenten und wohltuender Ruhe über den Dächern von See.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen



—

7=6 Frühsommer-Special

Sieben Nächte Bergsommer genießen und nur sechs bezahlen: Das „7=6 Frühsommer-Special“ ist perfekt für alle, die im SeeMOUNT länger ankommen möchten. Stilvolle Zimmer und Suiten, Genuss vom Morgen bis zum Abend, Wellness im SpaMOUNT und die Natur des Paznaun direkt vor der Tür machen diese Woche besonders schön.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen

—

Family Special

Gemeinsame Zeit ist das schönste Urlaubsgeschenk: Beim „Family Special“ urlauben Kinder bis 7 Jahre kostenfrei. Dazu wartet eine Fahrt mit den Medrig Carts für die ganze Familie. Das SeeMOUNT verbindet Familienzeit, Bergabenteuer, Genusspension PLUS und entspannte Wohlfühlmomente zu einem Sommerurlaub, der Groß und Klein Freude macht.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen

—

Zweite Person -50 %

Ein Angebot, das nach Sommer, Bergen und spontaner Auszeit ruft: Eine Person zahlt regulär, die zweite Person urlaubt im gleichen Zimmer mit 50 % Rabatt. Gültig ab zwei Übernachtungen zwischen Sonntag und Donnerstag – ideal für Paare, Freundinnen, Freunde und alle, die gemeinsam mehr SeeMOUNT erleben möchten.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen

—

Nur wir zwei – Romantik im SeeMOUNT

Zeit für Zweisamkeit, Genuss und kleine Überraschungen: „Nur wir zwei – Romantik im SeeMOUNT“ schenkt drei Nächte voller Nähe, Ruhe und besonderer Momente. Mit romantisch dekoriertem Zimmer, Candlelight Dinner, Schokoladen-Fondue, Überraschung auf dem Zimmer und allen SeeMOUNT-Inklusivleistungen.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen

—

Zeit für mich

Einfach einmal nur an sich denken: Das Angebot „Zeit für mich“ ist gemacht für alle, die Ruhe, Regeneration und neue Energie suchen. Drei bis sieben Nächte im SeeMOUNT, Genusspension PLUS, SpaMOUNT und die klare Bergluft des Paznaun schaffen den perfekten Rahmen für eine bewusste Auszeit.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen



—

Herbst Early Bird 2026

Früh buchen, entspannt freuen und den Herbst im Paznaun besonders schön erleben: Mit dem „Herbst Early Bird 2026“ sichern sich Gäste 15 % Frühbuchervorteil bei Buchung bis 15. Juli 2026. Inklusive Genusspension PLUS, Inklusivleistungen, Wander- und Bike-Service sowie liebevollen Extras für aktive Herbsttage im SeeMOUNT.

Jetzt Urlaubsangebot ansehen

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

Firmenkontakt

Active Nature Resort Das SeeMOUNT

Sabrina Mallaun

Au 170

6553 See

+43 5441 8509



https://www.seemount.at/

Pressekontakt

NEW MEDIA DESIGN

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

08955298877



http://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.