Seelische Freiheit – exklusives Coaching-Angebot für 2025

Viele Menschen sind gefangen in unbewussten Gewohnheiten, die sie belasten und daran hindern, ein erfülltes Leben zu führen. Ob es sich um das ständige Scrollen am Handy, wiederkehrende Konflikte in Beziehungen oder die ständige Flucht in die Arbeit handelt – hinter diesen Mustern stecken oft tiefe seelische Verletzungen oder unerfüllte Bedürfnisse.

Genau hier setzt Oliver Günzler an, erfahrener Heilpraktiker, Therapeut und Coach mit über 20 Jahren Erfahrung. Mit seinem neuen Programm „Seelische Freiheit“ bietet er eine Lösung für Menschen, die den Wunsch verspüren, alte Muster loszulassen, sich innerlich verbunden und lebendig zu fühlen und wieder in ihre innere Balance zu finden. Sein Ansatz verbindet individuelles Coaching mit energetischen Behandlungen, um nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen direkt aufzulösen.

„Menschen tragen häufig eine unsichtbare Last mit sich herum, die sie in ihrer Lebensfreude einschränkt. Mein Ziel ist es, diese Last in Kraft zu wandeln und aufzulösen, damit echte seelische Freiheit möglich wird“, erklärt Oliver Günzler. Sein ganzheitlicher Ansatz aus mehr als 20.000 Behandlungen basiert darauf, die individuellen Herausforderungen seiner Klienten zu verstehen und sie auf sanfte und wirkungsvolle Weise in ihrem Veränderungsprozess zu begleiten.

Exklusives Coaching-Angebot mit nachhaltiger Wirkung: Das einzigartige Programm „Seelische Freiheit“ umfasst zwei Coaching-Sitzungen und eine energetische Behandlung, die aktuell zum Sonderpreis von 595 EUR statt 795 EUR angeboten werden. Teilnehmende, die sich bis zum 13. Dezember 2024 anmelden, erhalten zusätzlich drei Video-Kurse nach Wahl im Wert von 147 EUR geschenkt.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich von unbewussten und belastenden Mustern wie Perfektionismus, Ängsten oder Abhängigkeiten lösen und in sich die Kraft der Veränderung spüren möchten, aber nicht wissen, wie sie diese aktivieren können. „Hinter jedem Verhalten stehen tiefergehende seelische Themen, die verstanden und transformiert werden wollen“, so Oliver Günzler.

Durch ein kostenloses Erstgespräch können Interessierte herausfinden, wie der Experte sie bestmöglich unterstützen kann. „Es ist ein mutiger Schritt, sich den eigenen Themen zu stellen, aber er ist der Beginn einer Reise zu mehr Lebensfreude, innerem Selbstvertrauen und innerer Ruhe“, ermutigt Oliver Günzler. Mit praktischen Tools und Übungen unterstützt er seine Klientinnen und Klienten dabei, neue, energiespendende Gewohnheiten zu etablieren und sich wieder mit ihrem inneren Selbst zu verbinden.

Mehr Informationen, Buchungsmöglichkeiten und Kontakt zu Oliver Günzler gibt es unter www.oliver-guenzler.de/seelische-freiheit-coaching/.

Als erfahrener, staatlich anerkannter Heilpraktiker, Therapeut und Coach mit über 25 Jahren Praxiserfahrung unterstützt Oliver Günzler Menschen, die Lasten des alltäglichen Lebens in Kraft für einen Neuanfang zu verwandeln. Oft fühlen wir uns, als würden wir unserem inneren Ruf nicht folgen und unserer Seele nicht vertrauen. Wir tragen eine große Last mit uns herum, die alles schwer macht – eine Last aus „Ich muss funktionieren und überleben“. Dies führt zu unverarbeiteten Emotionen wie Angst, Stress, Unzufriedenheit, Unruhe, Wut und Rastlosigkeit. Er steht als zuverlässiger Vertrauter und empathischer Impulsgeber mit tiefgründigem Wissen zur Seite, um die mentale, emotionale und seelische Gesundheit seiner Klientinnen und Klienten ganzheitlich zu fördern. Gemeinsam mit ihnen findet er neue Wege und wirkungsvolle Behandlungen, damit sie wieder leichter, (selbst)bewusster und lebendiger durchs Leben gehen können.

Sein Angebot reicht von der 1:1 Begleitung, psychologischer Behandlung und Coaching über Workshops und Online-Formate bis zu Retreats.

